Női kézilabda: lázadnak játékosai a keménykezű zilahi edző ellen

Az edzővel szembeni elégedetlenség először egy kézilabdás Facebook-csoportban bukkant fel, de a témának utánajáró Gazeta Sporturilornak több, neve elhallgatását kérő zilahi játékos is nyilatkozott, akik rémálomszerű képet festenek a zilahi állapotokról. Szerintük az idejétmúlt, spártai módszerek, az állandó és indokolatlan pénzbüntetések, valamint a lelki terror olyan szintet ért el a csapatnál, hogy olyan játékos is akadt, aki már edzésre sem jár, hanem pszichológushoz fordult.

„Nem bírjuk már ezt a minden edzésen tapasztalt barbár viselkedést. Az edző pedig csak úgy szórja 200-500 lejes (15-38 ezer forintos – szerk.) büntetéseket, miközben állandóan sérteget minket! Nézzék meg a mérkőzéseinket, rendszeresen indokolatlan kiállításokat kapunk, mert mindenütt veszekszik a bírókkal. Sokáig tűrtünk, de nem kockáztathatjuk a pályafutásunkat és az egészségünket” – mondta az egyik kézilabdázó. A játékosok a klubvezetésre sem számíthatnak, amelynek tagjai kizárólag a mérkőzéseken jelennek meg.

A Gazeta Sporturilor megszólaltatta Tadici-ot is, akit megleptek a vádak.

„Ezekből csak annyi igaz, hogy a szövetségnél feljelentettünk egy játékost, aki augusztus 24-én engedély nélkül elhagyta a csapatot. Neki egészségügyi gondjai vannak, amelyeket nem tudom mikor fog megoldani, de ezeket nem nálunk szerezte, hanem Valceáról hozta magával, amikor a nyáron ide igazolt” – mondta Tadici, a játékos nevét (Francesca Balan) is elárulva, bár csak névtelenül idézte a kézilabdázókat. Az edző szerint a 20 éves irányító egy jobb ajánlat miatt távozott Zilahról, de szerinte alkalmatlan a versenysportra.

Tadici szerint a többi vád teljesen alaptalan, sem a büntetések száma, sem az összegek nem stimmelnek.

„Normális, hogy büntetek, ha nem készülnek rendesen vagy hiányoznak edzésről. Ne képzeljék, hogy itt egy szanatóriumban vannak. És nekem senki se panaszkodott, pedig holnap indulunk edzőtáborba. Jöjjenek és mondják a szemembe a dolgokat, ne a közösségi oldalakon üzengessenek. Nem érdekel ki és mit beszél a hátam mögött, csak hogy rendesen készüljenek és eredményesek legyenek. Senki sem kötelezi őket, hogy kézilabdázzanak!” – mondja az edző, elismerve, hogy néha trágár kifejezések is kicsúsznak a száján. Szerinte viszont ha valóban komoly gondok lennének a csapatnál, Zilah nem szerepelne minden sportágban romániai rekordot jelentő 43 éve folyamatosan az élvonalban, nem nyert volna bajnokságokat és nem játszott volna európai kupadöntőket.

Egy nappal a cikk megjelenése után Francesca Balan édesapja is nyilatkozott a sportportálnak, aki újabb súlyos vádakat fogalmazott meg Tadici-csal szemben. Marius Balan szerint az edző hazudik a lányával kapcsolatban, mivel Francescának az utánpótlásban sikeres játékosként semmilyen pszichikai gondja nem akadt Zilahra szerződése előtt.

„Semmi sem igaz abból, miszerint a lányomnak már februárban gondjai voltak. Akkor még csak nem is hallott róla! Azzal is ellentmond önmagának, hogy Francesca átment a zilahi orvosi vizsgálatokon. És az átigazolása után is jól játszott az első felkészülési mérkőzéseken, csak amikor gyűlni kezdtek a gondok, akkor romlott a teljesítménye. De sokan mondták már, hogy Tadici megpróbálja tönkretenni azon játékosok karrierjét, akire haragszik, de nem fog neki sikerülni. Hogy hazudhat valaki így 73-74 évesen?” – kérdezi az édesapa, aki Kim Dzsong-Un Észak-Koreájához hasonlítja a Zilahon tapasztalt nyomást.

„Teljesen igaz, amit a lányok állítanak róla, sőt ennél is több dolog van. Nem lehet éveken át büntetlenül így viselkedni. Tadici még ebben a korban sem érti, hogy nem ez a siker útja. A lányok, és nem csak az enyém, aki egy kolosszális tehetség, nem tudnak érvényesülni mellette, mert ahogy hibáznak, azonal lecseréli őket, káromkodik, bántalmazza őket” – mondta Marius Balan, aki szerint az edző korábbi játékosai kimagasló képességeinek köszönheti sikereit, példaként hozva fel a Győrben is hosszú éveket játszó Aurelia Bradeanut, aki „magától játszott, nem kellett, hogy Gheorghe Tadici irányítsa.”

Balan szerint a Tadici vezette zilahi klub a szerződésben foglaltakat sem tartja be, hiszen lakás helyett egy 17-18 négyzetméteres kollégiumi garzonban helyezik el a játékosokat, amelynek konyhája alig 1x1 méteres területű, és rendkívül szigorúan ellenőrzik a magánéletüket: 22 óra után már nem hagyhatják el szállásukat. Az éttermekben pedig Tadici rendszeresen elveszi a játékosok elől az ételt.

Az édesapa szerint lányának szakmai szempontból is hatalmas hiba volt Zilahra igazolni, miközben külföldi ajánlatai is voltak.

„Az edző semmit sem magyaráz el, semmit sem érteni abból, mint például egy időkérésnél mond. És ha kérdezni mersz, jaj neked! Hatalmas, erős emberként megfélemlíti a lányokat, úgy megszorongatja a karjukat, hogy elkékülnek. Mondjon még valaki egy befutott játékost, aki ezek után Zilahra igazol” – nyilatkozta Balan, elismerve, hogy lánya menedzsere előre figyelmeztette a zilahi állapotokra.

Az eset után Tadici súlyos eltiltást kért a Román Kézilabda-szövetségtől (FRH) Francesca Balanra, ám a fegyelmi bizottság első fokon a játékosnak adott igazat. Marius Balan szerint viszont Tadici azzal fenyegetőzik, hogy kapcsolatai révén (ő maga is tagja a FRH elnökségének) másodfokon eléri majd a drasztikus büntetést – a család azonban nem tart ettől, bízik a testület korrektségében.