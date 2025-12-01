Kósa Ádám maradt a Siketek Nemzetközi Sportbizottságának elnöke

Magyar sportdiplomáciai sikereket hozott a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága (ICSD) tokiói kongresszusa.
A Magyar Hallássérültek Sportszövetségének közösségi oldala szerint a tagság újra megválasztotta Kósa Ádámot elnöknek és arról is döntött, hogy az ICSD Budapestre költözik, a magyar fővárosban lesz a székhelye.
A kongresszus határozata alapján négy év múlva, 2029-ben Athén rendezheti a nyári siketlimpiát.
Az idei seregszemlének Tokió adott otthont, a magyarok remekül szerepelve 13 dobogós helyezéssel, egy arany-, hét ezüst- és öt bronzéremmel zárták a viadalt.
Legfrissebb hírek
Magyar hegymászás: díjak és válogatott
Csupasport
2019.05.25. 11:57
Ezek is érdekelhetik