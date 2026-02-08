Kézilabda Európa-liga: két góllal nyert az Esztergom a Chambray ellen

Jól kezdett az Esztergom, kilenc perc után 3–1-re, a 14. percben már 6–2-re vezetett. A francia rivális 7–3-nál kezdte el a felzárkózást, 8–5 után két perc alatt háromszor is eredményes volt, hat perccel a szünet előtt egyenlített, sőt Carine Strömberg lövése nyomán egygólos előnyben vonulhatott a szünetre (8–9).

A folytatásban hamar négygólosra növelte az előnyét a vendégegyüttes. Elek Gábor vezetőedző időt kért, aminek lassan meglett az eredménye, a 44. percben egyenlített az Esztergom (18–18).

Az utolsó tíz percre egygólos hazai vezetésnél fordultak a felek, aztán Faragó Lea nem hibázott hétméteresből, Herczeg Lili pedig büntetőt hárított. Két és fél perccel a vége előtt kettős emberelőnyben és egygólos hátrányban (23–22) elkapkodta támadását a Chambray Touraine.

A hazaiak kiegészültek, Faragó kapufát lőtt. A franciák fél perccel a lefújás előtt hétméterest dobhattak, azonban Bukovszky Anna negyedszer is büntetőt védett, és az utolsó akcióból az Esztergom biztossá tette győzelmét.

Faragó Lea nyolc, Schatzl Natalie és Kovács Anett négy-négy gólt szerzett, Bukovszky nyolc, Herczeg három védéssel zárt.

Elek Gábor csapata egy hét múlva a dán Nyköbing Falstert fogadja, két hét múlva pedig a német Blomberg-Lippe vendége lesz.

(MTI)

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

MOL ESZTERGOM–CHAMBRAY TOURAINE 24–22 (8–9)

Esztergom, 1000 néző. V: Pavicsevics, Martinovics (montenegróiak).

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 4, Ballai B. 3, Kisfaludy, Horváth F., FARAGÓ LEA 8 (4), SCHATZL NATALIE 4. Csere: Herczeg L. (kapus), Majoros K., Varga Emília 2 (2), Szucsánszki, Szmolek 3, Jacques, Ballai A. Edző: Elek Gábor

CHAMBRAY: Duijndam – Deba 1, MODENEL 4 (2), Strömberg 2, FAYNEL 3, Sztoiljkovics 4 (2), MAUNY 3. Csere: Perche (kapus), Grimaud, Richard 3 (3), Matthijs Holmberg 2, Abdou. Edző: Camille Comte

Az eredmény alakulása. 12.perc: 5–1. 19. p.: 7–5. 26. p.: 8–9. 33. p.: 9–13. 43. p.: 17–17. 54. p.: 22–19

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/6, ill. 12/7

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – A mérkőzés elején a gyorsasági fölényünknek köszönhetően előnyt tudtunk szerezni, később azonban az egész meccsen gyengélkedő támadójátékunkat sikeresen lassította le ellenfelünk. A védekezésünk összességében jól működött, fizikailag pedig jobbak voltunk, ami a végjátékot a mi javunkra döntötte el.

Tudósított: KUN ATTILA

A csoport másik mérkőzésén (szombat)

NFH (dán)–Blomberg-Lippe (német) 30–30

A csoport állása: 1. NFH 6 pont, 2. Esztergom 6, 3. Chambray 3, 4. Blomberg 1

KORÁBBAN

A-CSOPORT

Larvik HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvári KC 26–27 (11–10)

A csoport másik mérkőzésén (szombat)

Baia Mare (román)–Thüringer HC (német) 28–24

A csoport állása: 1. Baia Mare 6 pont, 2. Mosonmagyaróvár 6, 3. Thüringer HC 4, 4. Larvik 0