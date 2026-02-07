Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: egy arany- és két bronzérem az U16-os és U18-as Eb-n

2026.02.07. 17:13
utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
Három érmet, közte egy aranyat szereztek a magyarok szombaton az U16-os és U18-as sportlövő Európa-bajnokságon.

A Burgaszban zajló kontinensviadalon szombaton a Kiss-Vámosi Zsombor, Süle Nimród, Marton Tamás László alkotta magyar hármas aranyérmes lett az U16-as fiúk légpuska trió versenyszámában – tájékoztatott a hazai szövetség.

A magyarok az első helyért zajló mérkőzésen 4–10-ről fordítva 12–10-re legyőzték a lengyeleket.

Az U18-as fiúk légpuska trió számában a Baksics Dániel, Lévai Csongor, Szabados Koppány hármas bronzérmes lett, ahogyan az U18-as lányok légpuska trió versenyében a Ferik Csilla, Hegedüs Abigél, Dombi Emma Vivien együttes is a harmadik helyen végzett.

Szombaton tehát egy arany- és két bronzérem a magyar mérleg. Összességében pedig a magyar fiatalok eddig nyolc érmet szereztek (3 arany, 1 ezüst és 4 bronz). A kontinensviadal vasárnap fejeződik be.

(Kiemelt képünkön: az aranyérmes magyar fiútrió Forrás: MSSZ)

