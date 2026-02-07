NB I: Ferencvárosi TC–Újpest FC

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna, 17 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bognár T.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A 246. bajnoki derbi következik szombaton (összesen a 303.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. A ferencvárosiak már majdnem kétszer annyi győzelmet arattak, mint amennyi vereséget szenvedtek, az örökmérleg ugyanis 120 FTC-diadalt, 64 döntetlent és 61 újpesti sikert mutat. Ezek között három olyan – ikszre végződő – találkozójuk volt, amelyet félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.

♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis több mint 10 évvel ezelőtt, tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 29 derbin 22 FTC-siker és 7 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és a tavaly áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 31 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben.

♦ Az októberi Megyeri úti odavágón Varga Barnabás góljára Aljosa Matko válaszolt, és ezzel megszakadt az újpestiek zöld-fehérek elleni csaknem két és fél éves – a hosszabbítások nélkül 603 játékpercen át tartó – élvonalbeli gólképtelensége. Az 1–1-es döntetlen egyben azt is jelentette, hogy a lila-fehérek a legutóbbi 3 NB I-es derbiből – 2 iksz mellett – csak egyet vesztettek el. Hasonlóra ezt megelőzően 2018 és 2019 között, Nebojsa Vignejevics első újpesti edzősködése alatt volt példa.

♦ A FTC az előző 15 hazai bajnokiját megnyerte a lilák ellen a Groupama Arénában, ezeken összesen 29 gólt ért el és csupán 4-et kapott. Az Újpest legutóbb több mint kilenc éve, a 2016. szeptember 24-én 3–3-mal záruló derbin tudott pontot rabolni a Groupama Arénából.

♦ A Fradi a felkészülési mérkőzéseket tekintve is az első győzelmét aratta 2026-ban vasárnap a Paks otthonában, ráadásul először nem kapott gólt (1–0). Az NB I-ben az idén 50 százalékos a teljesítménye (1 diadal, 1 vereség).

♦ Az Újpest nemcsak hogy nyeretlen, amióta a télen Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző átvette a csapat szakmai irányítását (1 iksz, 1 vereség), hanem kevesebb lőtt góljával (1) utolsó a tavaszi tabellán.

♦ A lila-fehéreknél trénerként az első derbijére készül Szélesi Zoltán, akinek játékosként már van tapasztalata arról, miként lehet idegenben legyőzni az FTC-t: 2001 októberében ugyanis végig tagja volt annak a csapatnak, amely a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében 1–1 után tizenegyesekkel 5–2-re nyert az Üllői úton, majd 2004 májusában is ott volt a pályán, amikor az Újpest Mészöly Géza irányításával bajnoki meccsen győzött 1–0-ra az Albert-stadionban.

♦ A Ferencváros házigazdaként 3 győzelem és 2 döntetlen mellett már az 5. otthoni bajnoki vereséget szenvedte el legutóbb az ETO ellen (1–3). Egy idényen belül előzőleg 15 éve, 2011–2012-ben – Prukner László, Nagy Tamás, majd Détári Lajos irányításával – volt példa hasonlóra. Az FTC akkor 6 hazai vereséggel zárta az évadot.

♦ A lila-fehérek 4–3–3-as idegenbeli mutatójukkal hetedikek a vendégtáblázaton, viszont az előző 5 házon kívüli fellépésükből csupán egyet veszítettek el, a kisvárdait (0–3).