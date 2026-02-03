Kézilabda: top 10-es utánpótláskorúak az NB I/B-ben

Féltávhoz érkezett a férfi és a női kézilabda NB I/B 2025/2026-os évada. A felnőttmásodosztályról az elmúlt években többször is írtunk, ugyanis a bajnokság remek tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít azoknak az utánpótláskorú játékosoknak, akik az NB I-be még nem férnek be (vagy nem kapnak elég játéklehetőséget), a korosztályos élvonalbeli mezőnyt viszont már kinőtték.

Az NB I élcsapatai emiatt szerepeltetnek U21-es gárdát az NB I/B-ben: a férfiaknál megtaláljuk a Veszprém, a Szeged, a Ferencváros és a PLER-Budapest fiókcsapatát is, a veszprémiek ráadásul az eddigi tizenöt meccsükből tizenhármat megnyertek, két pont előnnyel vezetik a tabellát a második Dabas előtt. Az első két hely ér feljutást az élvonalba, a szabályok alapján viszont nem kvalifikálhatnak az első csapat mellé az NB I-be – ugyanez a helyzet alakult ki a 2023/2024-es idényben is, akkor a Veszprém Handball Academy U21 másodikként zárt.

Juhász-Tóth Zalán Fotó: Wolf Attila/VHA

A javarészt utánpótláskorúak alkotta együttesből ráadásul többen a góllövőlistán is az élmezőnyben állnak: a top 10-ben a fiatalok közül kettőt, az egyaránt a VHA-t erősítő Apró Botondot (2006-os születésű) és csapattársát, a 2008-as Juhász-Tóth Zalánt.

Előbbi 14 mérkőzésen 80 gólig jutott eddig (ez a góllövőlista 7. helyét jelenti), a teljesítményével pedig kiharcolta, hogy a klub első csapatában is bevessék: három NB I-es mérkőzésen kapott lehetőséget, ötször talált be.

Juhász-Tóth 15 meccsen 72 gólnál jár, ezzel a nyolcadik a legeredményesebbek összesített listáján.

Keceli-Mészáros Renáta Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook

A női szakágban a DVSC, a Győri ETO és a Ferencváros U20-as csapata szerepel, amelyek közül az ETO-ban találjuk az egyetlen top 10-es játékost: a 2006-os Keceli-Mészáros Renáta 13 mérkőzésen összesen 76-szor ünnepelhetett találatot, emellett az NB I-ben ebben az évadban kétszer vetették be, hatgólos az élvonalban.

Az emlegetett játékosok a korosztályos válogatottak alapemberei, Keceli-Mészárosra és Apróra a juniorok között várnak a nyáron feladatok (a lányoknak vb-t, a fiúknak Eb-t rendeznek), míg Juhász-Tóth az ifjúsági Eb-n bizonyíthat majd.

(Kiemelt képünkön: Apró Botond (pirosban) akcióban Fotó: Wolf Attila/VHA)