Nemzeti Sportrádió

Vívás: Vajda Oszkár és Szalai Zalán a negyeddöntőig jutott Taskentben

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.15. 14:55
null
Címkék
vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A junior kardozók taskenti világkupájának férfi egyéni versenyében két magyar is a legjobb nyolcban végzett.

Két férfi kardozónk is közel volt az éremhez a taskenti junior-világkupán, de végül

a negyeddöntős helyezéssel kellett megelégednie Vajda Oszkárnak, illetve Szalai Zalánnak

 – számol be a hazai szövetségi portál, amely kiemeli, hogy előbbi egész nap rendkívül stabil és eredményes vívással jutott el a legjobb nyolcig, szoros asszója sem akadt a direkt kieséses táblán. Szalai gyengébb csoportkörrel nyitott, viszont utána végig jól teljesített. Az éremért Vajda, a TFSE vívója lengyel riválistól, Strzadalától kapott ki 15:13-ra, Szalait (Vasas) az orosz Novikov győzte le (8:15).

Junior férfi kard egyéni világkupa, Taskent, 99 induló
A csoportmérkőzéseken: Fabó Ákos 5 győzelem/1 vereség, Vajda Oszkár 5/1, Luo Han 4/1, Tóth Robin 4/1, Farsang Bernát 4/2, Monori Mátyás 3/2, Kovács Lőrinc 3/2, Papp Zsadány 3/3, Berkeszi Dániel 3/3, Szalai Zalán 2/3, Godó Vilmos 2/4 (továbbjutottak), Pereszlényi Tamás 1/5 (kiesett).
A legjobb 64 közé jutásért: Szalai–Godó 15:9
A legjobb 32 közé jutásért: Szalai–B. Denkiewicz (lengyel) 15:11, Luo–Koptleuov (üzbég) 15:8, Fabó–Kowalczyk (lengyel) 15:12, Berkeszi–Ivanov (orosz) 15:10, Vajda–Babkin (orosz) 15:5, Papp–Jarullin (orosz) 11:15, Kovács–Zajlibaj (kazah) 14:15, Farsang–Liu (brazil) 14:15, Monori–Tajcsenacsev (orosz) 12:15, Tóth–Baris (török) 10:15
A legjobb 16 közé jutásért: Szalai–Trukhmanov (argentin) 15:10, Luo–Boriszov (orosz) 15:12, Berkeszi–Hlebnyikov (orosz) 15:7, Vajda–Sztanbek (kazah) 15:5, Fabó–Bera (lengyel) 13:15
Nyolcaddöntő: Szalai–Kumuk (török) 15:11, Vajda–Altincekic (török) 15:6, Luo–Yaman (török) 12:15, Berkeszi–Novikov (orosz) 10:15
Negyeddöntő: Szalai–Novikov (orosz) 8:15, Vajda–Strzadala (lengyel) 13:15
Végeredmény: 1. Furkan Yaman (török), 2. Kiram Jarullin (orosz), 3. Emilian Strzdala (lengyel) és Ivan Novikov (orosz), 5. Vajda Oszkár (edző: Patócs Ákos, válogatott edző: Neuhold Sándor), …8. Szalai Zalán (edző: Sárközi Gergely, válogatott edző: Neuhold Sándor), …12. Luo Han, …16. Berkeszi Dániel, …19. Fabó Ákos, …37. Tóth Robin, …39. Farsang Bernát, …42. Monori Mátyás, …47. Kovács Lőrinc, …55. Papp Zsadány, …70. Godó Vilmos, …88. Pereszlényi Tamás

(Kiemelt képünkön: Vajda Oszkár (balra) és Szalai Zalán Forrás: MVSZ)

 

 

 

vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Néma Norbert: jó az utánpótlásbázisa a magyar tekvondónak

Utánpótlássport
37 perce

Vívás: három magyar a dobogón a tőrözők limai junior-világkupáján

Utánpótlássport
5 órája

Labdarúgás: visszavágott az észteknek az U17-es válogatott

Utánpótlássport
6 órája

Asztalitenisz: Lei ezüstérmes a szombathelyi nemzetközi versenyen

Utánpótlássport
20 órája

Selmeci Attila: A kedves edzők megtalálják a gyerekekhez vezető utat

Utánpótlássport
23 órája

Jégkorong: rohamosan közeleg a milánói vb az U20-as válogatottnak

Utánpótlássport
Tegnap, 14:31

Vívás: Rácz arany-, Fodor ezüstérmes a taskenti kadét kard világkupán

Utánpótlássport
2025.11.13. 19:53

Atlétika: hat Eb-éremmel gazdagodott az utánpótlás az idén

Utánpótlássport
2025.11.13. 16:52
Ezek is érdekelhetik