Vívás: Vajda Oszkár és Szalai Zalán a negyeddöntőig jutott Taskentben

Két férfi kardozónk is közel volt az éremhez a taskenti junior-világkupán, de végül

a negyeddöntős helyezéssel kellett megelégednie Vajda Oszkárnak, illetve Szalai Zalánnak

– számol be a hazai szövetségi portál, amely kiemeli, hogy előbbi egész nap rendkívül stabil és eredményes vívással jutott el a legjobb nyolcig, szoros asszója sem akadt a direkt kieséses táblán. Szalai gyengébb csoportkörrel nyitott, viszont utána végig jól teljesített. Az éremért Vajda, a TFSE vívója lengyel riválistól, Strzadalától kapott ki 15:13-ra, Szalait (Vasas) az orosz Novikov győzte le (8:15).

Junior férfi kard egyéni világkupa, Taskent, 99 induló

A csoportmérkőzéseken: Fabó Ákos 5 győzelem/1 vereség, Vajda Oszkár 5/1, Luo Han 4/1, Tóth Robin 4/1, Farsang Bernát 4/2, Monori Mátyás 3/2, Kovács Lőrinc 3/2, Papp Zsadány 3/3, Berkeszi Dániel 3/3, Szalai Zalán 2/3, Godó Vilmos 2/4 (továbbjutottak), Pereszlényi Tamás 1/5 (kiesett).

A legjobb 64 közé jutásért: Szalai–Godó 15:9

A legjobb 32 közé jutásért: Szalai–B. Denkiewicz (lengyel) 15:11, Luo–Koptleuov (üzbég) 15:8, Fabó–Kowalczyk (lengyel) 15:12, Berkeszi–Ivanov (orosz) 15:10, Vajda–Babkin (orosz) 15:5, Papp–Jarullin (orosz) 11:15, Kovács–Zajlibaj (kazah) 14:15, Farsang–Liu (brazil) 14:15, Monori–Tajcsenacsev (orosz) 12:15, Tóth–Baris (török) 10:15

A legjobb 16 közé jutásért: Szalai–Trukhmanov (argentin) 15:10, Luo–Boriszov (orosz) 15:12, Berkeszi–Hlebnyikov (orosz) 15:7, Vajda–Sztanbek (kazah) 15:5, Fabó–Bera (lengyel) 13:15

Nyolcaddöntő: Szalai–Kumuk (török) 15:11, Vajda–Altincekic (török) 15:6, Luo–Yaman (török) 12:15, Berkeszi–Novikov (orosz) 10:15

Negyeddöntő: Szalai–Novikov (orosz) 8:15, Vajda–Strzadala (lengyel) 13:15

Végeredmény: 1. Furkan Yaman (török), 2. Kiram Jarullin (orosz), 3. Emilian Strzdala (lengyel) és Ivan Novikov (orosz), 5. Vajda Oszkár (edző: Patócs Ákos, válogatott edző: Neuhold Sándor), …8. Szalai Zalán (edző: Sárközi Gergely, válogatott edző: Neuhold Sándor), …12. Luo Han, …16. Berkeszi Dániel, …19. Fabó Ákos, …37. Tóth Robin, …39. Farsang Bernát, …42. Monori Mátyás, …47. Kovács Lőrinc, …55. Papp Zsadány, …70. Godó Vilmos, …88. Pereszlényi Tamás

(Kiemelt képünkön: Vajda Oszkár (balra) és Szalai Zalán Forrás: MVSZ)