Tóth Zita bravúros szerepléssel 25. lett a levi műlesikló vk-versenyen

2025.11.15. 15:17
Tóth Zita remek eredményt ért el (Fotó: AFP, archív)
Tóth Zita alpesí sí műlesiklás
Tóth Zita a 25. helyen végzett a műlesiklás 84 fős mezőnyében az alpesi sízők világkupa-sorozatának szombati versenyén, a finnországi Leviben.

 

Az első sorozatban Tóth a 27. lett, a másodikban pedig 21. Hátránya végül négy és fél másodperc lett a győztes amerikai Mikaela Shiffrin (1:48.92 perc) mögött.

Tóth először jutott a második futamba, vagyis első alkalommal szerzett pontokat (hatot) a vk-sorozatban. Utóbbi a magyarok közül legutóbb 2017 decemberében Miklós Editnek sikerült.

Tóthnak a februári, olaszországi ötkarikás játékok lesz a második téli olimpiája, Pekingben ő volt a magyar csapat egyik zászlóvivője a megnyitón.

 

