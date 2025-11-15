Tóth Zita bravúros szerepléssel 25. lett a levi műlesikló vk-versenyen

Az első sorozatban Tóth a 27. lett, a másodikban pedig 21. Hátránya végül négy és fél másodperc lett a győztes amerikai Mikaela Shiffrin (1:48.92 perc) mögött.

Tóth először jutott a második futamba, vagyis első alkalommal szerzett pontokat (hatot) a vk-sorozatban. Utóbbi a magyarok közül legutóbb 2017 decemberében Miklós Editnek sikerült.

Tóthnak a februári, olaszországi ötkarikás játékok lesz a második téli olimpiája, Pekingben ő volt a magyar csapat egyik zászlóvivője a megnyitón.