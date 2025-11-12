Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: két bronzérem a szombathelyi utánpótlás-nemzetközin

2025.11.12. 20:27
Dohoczki Nóra Fegyver Zsófia Poór Balázs utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
Fegyver Zsófia U13-as egyesben szerzett bronzérmet, míg a Dohóczki Nóra, Poór Balázs kettős U19-es vegyes párosban lett harmadik az asztaliteniszezők szombathelyi nemzetközi viadalán.

Két bronzérmet szereztek a magyar asztaliteniszezők a szombathelyi nemzetközi utánpótlás-bajnokság szerdai versenynapján. Fegyver Zsófia U13-as egyesben lett harmadik, miután az elődöntőben francia ellenfelével szemben maradt alul, míg a Dohóczki Nóra, Poór Balázs kettős U19-es vegyes párosban állhatott fel a dobogó alsó fokára – a döntőbe jutásért lengyel egység állta a magyarok útját.

A részletes eredménysor és a csütörtöki program ITT érhető el.

(Kiemelt képünk fotósa: Kalocsai Richárd)  

