Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: a férfi ob I élcsapataiban is feltűnik az utánpótlás

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.11. 19:52
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az első osztályú férfi vízilabda-bajnokság élcsapataiban változó arányban, de hétről hétre lehetőséget kapnak az utánpótláskorúak.

Hat fordulót játszottak le eddig a férfi vízilabda ob I alapszakaszában, és a hazai szövetség honlapjának adatbázisa alapján megnéztük, hogy az élcsapatok (jelen esetben az első hat együttes) hány utánpótláskorú, még a korosztályos pontvadászatban is érdekelt fiatalnak szavaztak bizalmat az évad elején.

Ifjúsági játékosnak ebben az idényben a 2007-ben és a 2008-ban született ígéretek számítanak, a 2009-es és 2010-es születésűek a serdülőkorosztályt képviselik.

A listavezető, címvédő Ferencváros az öt eddig bevetett ifjúsági játékossal nemcsak ebben a mutatóban is az élmezőnyhöz tartozik, hanem a legaktívabbnak is számít, ugyanis

Jámbor Csaba mind a hat eddig találkozón vízben volt és hat gólnál tart, míg Paján Bátor öt összecsapáson már hét alkalommal volt eredményes az első osztályban.

Jámbor Csaba az ob I-ben is igyekszik bizonyítani Forrás: fradi.hu

A második helyen álló BVSC-ben Divják Deján három meccsen öt gólnál jár, Kormány Olivér pedig serdülőként kapott két meccsen is perceket.

A Vasas harmadik helyen tanyázó gárdájában egy ifjúsági játékos volt eddig nevezve, a negyedik Honvédnál ez a szám három, és Hargitai Barnabás, valamint Imre Kolos is több alkalommal élhetett a bizalommal.

Az ötödik Szolnokban négyen is ott lehettek már a nagyok között, Monostori Samu négy meccsen segíthette a felnőtteket, a hatodik Szegedben pedig már öten voltak keretben az utánpótlásból, Erdős Brúnó serdülőként jegyzett gólt.

A magyar férfi és női vízilabda-bajnokságban

a csapatoknak mérkőzésenként legalább egy U20-as, saját nevelésű játékost kell szerepeltetni.

Ez a követelmény a mostani kiírásban a 2006. 01. 01. után született pólósokkal teljesíthető. A szabályzat szerint saját nevelésű játékosnak az tekinthető, aki bármikor korábban legalább két szezont játszott az adott egyesület országos bajnokságban szereplő utánpótláscsapataiban. Jelen évadban - mint azt fentebb említettük - az ifjúsági bajnokságokban a 2007-es születésűek játszathatók legidősebbként, ebből következően nem kötelező olyan vízilabdázó szerepeltetése a férfi és a női ob I-ben, aki jelenleg az utánpótlás-bajnokságban is játszik. A 2006-ban születettek az ifjúsági pontvádaszatban nem, csak az U20-as világversenyeken lehetnek érdekeltek az idényben.

(Kiemelt képünkün: Paján Bátor Forrás: fradi.hu)

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Triál: Fark Zalán hatodik a junior-világbajnokságon

Utánpótlássport
5 órája

Labdarúgás: szerdán kezdődik az U19-es Eb-selejtező Gyirmóton

Utánpótlássport
14 órája

Labdarúgás: csaknem 1300 fiatalperc az NB I 13. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 20:45

Jégkorong: jól hangoltak a vb-re az U18-as lányok hazai pályán

Utánpótlássport
Tegnap, 19:40

Vívás: Budapesten és Gödöllőn is jutott érem a magyar kadétoknak

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

Cselgáncs: tíz magyar érem a győri ifjúsági Európa-kupán

Utánpótlássport
2025.11.09. 21:27

Vívás: magyar arany és bronz a kadét párbajtőrözőktől Budapesten

Utánpótlássport
2025.11.09. 21:05

Birkózás: hét magyar érem a kassai szabadfogású ORV-n

Utánpótlássport
2025.11.09. 19:31
Ezek is érdekelhetik