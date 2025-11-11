Vízilabda: a férfi ob I élcsapataiban is feltűnik az utánpótlás

Hat fordulót játszottak le eddig a férfi vízilabda ob I alapszakaszában, és a hazai szövetség honlapjának adatbázisa alapján megnéztük, hogy az élcsapatok (jelen esetben az első hat együttes) hány utánpótláskorú, még a korosztályos pontvadászatban is érdekelt fiatalnak szavaztak bizalmat az évad elején.

Ifjúsági játékosnak ebben az idényben a 2007-ben és a 2008-ban született ígéretek számítanak, a 2009-es és 2010-es születésűek a serdülőkorosztályt képviselik.

A listavezető, címvédő Ferencváros az öt eddig bevetett ifjúsági játékossal nemcsak ebben a mutatóban is az élmezőnyhöz tartozik, hanem a legaktívabbnak is számít, ugyanis

Jámbor Csaba mind a hat eddig találkozón vízben volt és hat gólnál tart, míg Paján Bátor öt összecsapáson már hét alkalommal volt eredményes az első osztályban.

A második helyen álló BVSC-ben Divják Deján három meccsen öt gólnál jár, Kormány Olivér pedig serdülőként kapott két meccsen is perceket.

A Vasas harmadik helyen tanyázó gárdájában egy ifjúsági játékos volt eddig nevezve, a negyedik Honvédnál ez a szám három, és Hargitai Barnabás, valamint Imre Kolos is több alkalommal élhetett a bizalommal.

Az ötödik Szolnokban négyen is ott lehettek már a nagyok között, Monostori Samu négy meccsen segíthette a felnőtteket, a hatodik Szegedben pedig már öten voltak keretben az utánpótlásból, Erdős Brúnó serdülőként jegyzett gólt.

A magyar férfi és női vízilabda-bajnokságban

a csapatoknak mérkőzésenként legalább egy U20-as, saját nevelésű játékost kell szerepeltetni.

Ez a követelmény a mostani kiírásban a 2006. 01. 01. után született pólósokkal teljesíthető. A szabályzat szerint saját nevelésű játékosnak az tekinthető, aki bármikor korábban legalább két szezont játszott az adott egyesület országos bajnokságban szereplő utánpótláscsapataiban. Jelen évadban - mint azt fentebb említettük - az ifjúsági bajnokságokban a 2007-es születésűek játszathatók legidősebbként, ebből következően nem kötelező olyan vízilabdázó szerepeltetése a férfi és a női ob I-ben, aki jelenleg az utánpótlás-bajnokságban is játszik. A 2006-ban születettek az ifjúsági pontvádaszatban nem, csak az U20-as világversenyeken lehetnek érdekeltek az idényben.

