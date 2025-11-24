Nemzeti Sportrádió

Munkára jelentkezett Guus Hiddink – újra kapitány lenne a veterán holland mester

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.24. 16:48
null
Guus Hiddink még utoljára visszatérne (Fotó: Getty Images)
Címkék
Guus Hiddink Dick Advocaat labdarúgó-világbajnokság
A legendás holland edző, a lassan 80 éves Guus Hiddink egy interjúban bejelentette, hogy pályafutása utolsó állomásaként még szívesen irányítana egy válogatottat.

Mint ismert, a másik legendás holland szakvezető, Dick Advocaat 78 évesen vezette ki a világbajnokságra Curacao válogatottját. Honfitársa sikerén felbuzdulva Guus Hiddink is bejelentette, pályafutása utolsó szakaszában hasonló céljai vannak, és bár már 79 esztendős, még érez magában annyi erőt, hogy egy világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon vezessen egy nemzeti együttest.

„Amit tett, az lenyűgöző” – méltatta veterán kollégáját a korábban többek között a PSV-t, a Real Madridot, a Chelsea-t, a Valenciát valamint a holland, a dél-koreai és az orosz válogatottat is irányító Hiddink.

A legendás tréner elmondta: egyáltalán nem úgy tekint magára, mint aki már visszavonult a futballtól, olyannyira nem, hogy nyitott lenne a megkeresésekre: „Milyen kérdéseket tesznek fel nekem? Hogy visszavonultam volna? Az Európa-bajnokság és a világbajnokság fantasztikus. Dickie (Advocaat – a szerk.) is öregszik, mégis ott lesz egy újabb világbajnokságon. Öt Európa-bajnokságon és világbajnokságon vettem részt, és hogy hozzáadhatok-e még egyet? Igen. A telefonom be van kapcsolva...”

Hiddink 1987-ben, a PSV Eindhovennél kezdte edzői pályafutását, és azóta vezetőedzőként és szövetségi kapitányként is számos sikert aratott. Többek között hatszor lett holland bajnok, de FA-kupát és Interkontinentális Kupát is nyert, továbbá Hollandiával és Dél-Koreával a világbajnokság negyedik helyén végzett, az oroszokkal pedig harmadik lett az Európa-bajnokságon. Legutóbb éppen annál a Curacaónál dolgozott kapitányként 2020 és 2021-között, amelyet most kortársa kivezetett a 2026-os világbajnokságra.

 

Guus Hiddink Dick Advocaat labdarúgó-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Advocaat: Curacao kijutása a vb-re a legőrültebb dolog, amit elértem

Foci vb 2026
2025.11.20. 12:36

Vb-selejtezők: Advocaat kihagyja Curacao sorsdöntő meccsét

Foci vb 2026
2025.11.16. 11:46

Vb-selejtezők: Suriname és Curacao egy meccsre a történelmi kijutástól

Foci vb 2026
2025.11.14. 11:11

Orbán Viktor: Varga Zoli a sztratoszféra Szoboszlaihoz képest is

Labdarúgó NB I
2025.07.06. 15:46

Brazília helyett másoltuk a szovjet mintát

Népsport
2025.07.02. 10:40

Egyiptom be akar szállni a 2034-es labdarúgó-vb megrendezésébe

Minden más foci
2025.03.12. 14:57

A FIFA 2030-ra 64 csapatosra növelné a világbajnokság mezőnyét – sajtóhír

Minden más foci
2025.03.06. 14:48

Varga Sándor szerint Szaúd-Arábiában minden adva van egy tökéletes vb-hez

Minden más foci
2024.12.11. 17:41
Ezek is érdekelhetik