Munkára jelentkezett Guus Hiddink – újra kapitány lenne a veterán holland mester

Mint ismert, a másik legendás holland szakvezető, Dick Advocaat 78 évesen vezette ki a világbajnokságra Curacao válogatottját. Honfitársa sikerén felbuzdulva Guus Hiddink is bejelentette, pályafutása utolsó szakaszában hasonló céljai vannak, és bár már 79 esztendős, még érez magában annyi erőt, hogy egy világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon vezessen egy nemzeti együttest.

„Amit tett, az lenyűgöző” – méltatta veterán kollégáját a korábban többek között a PSV-t, a Real Madridot, a Chelsea-t, a Valenciát valamint a holland, a dél-koreai és az orosz válogatottat is irányító Hiddink.

A legendás tréner elmondta: egyáltalán nem úgy tekint magára, mint aki már visszavonult a futballtól, olyannyira nem, hogy nyitott lenne a megkeresésekre: „Milyen kérdéseket tesznek fel nekem? Hogy visszavonultam volna? Az Európa-bajnokság és a világbajnokság fantasztikus. Dickie (Advocaat – a szerk.) is öregszik, mégis ott lesz egy újabb világbajnokságon. Öt Európa-bajnokságon és világbajnokságon vettem részt, és hogy hozzáadhatok-e még egyet? Igen. A telefonom be van kapcsolva...”

Hiddink 1987-ben, a PSV Eindhovennél kezdte edzői pályafutását, és azóta vezetőedzőként és szövetségi kapitányként is számos sikert aratott. Többek között hatszor lett holland bajnok, de FA-kupát és Interkontinentális Kupát is nyert, továbbá Hollandiával és Dél-Koreával a világbajnokság negyedik helyén végzett, az oroszokkal pedig harmadik lett az Európa-bajnokságon. Legutóbb éppen annál a Curacaónál dolgozott kapitányként 2020 és 2021-között, amelyet most kortársa kivezetett a 2026-os világbajnokságra.