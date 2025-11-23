Utánpótlás-konferencia: már csak tíz nap!

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem lesz másképp. A december 3-án, szerdán a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartandó, Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen ezúttal is klasszis előadók beszélnek majd a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről.

A Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár fővédnökségével zajló konferencián a résztvevők például meghallgathatják azt a pódiumbeszélgetést, amelyen

a fegyelmezés napjainkban elfogadható eszközeiről beszél majd Erdei Zsolt

vb- és Eb-aranyérmes, olimpiai harmadik helyezett, profi világbajnok bokszoló, a Madárfészek Akadémia szakmai vezetője és Laufer Béla, a férfi tornászválogatott trénere. Szó esik majd a szakemberek lehetőségeiről a különleges fegyelmet igénylő sportágakban; arról, hogy mit tehet az edző a nehezen kezelhető versenyzőkkel; hogy miképpen építhetők be a sportolói közegbe az eltérő szociális környezetből érkező fiatalok; hogy melyek azok a pedagógiai „finomságok”, amelyek bevethetők a problémás esetekben.

Az ebéddel, tombolasorsolással egybekötött konferencia további témái megtalálhatók az esemény honlapján, a https://utanpotlaskonferencia.hu/ oldalon, amelyen az érdeklődők jelentkezhetnek is a rendezvényre.

(Kiemelt képünkön: Erdei Zsolt Fotó: Bodrogi Tamás)