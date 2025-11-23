Nemzeti Sportrádió

Utánpótlás-konferencia: már csak tíz nap!

Munkatársunktól utanpotlassport.huMunkatársunktól utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 12:57
null
Címkék
Erdei Zsolt Egy nap az utánpótlásért konferencia utánpótlás-konferencia utánpótlás utánpótlássport
A fiatalokkal foglalkozó edzők fegyelmezési eszköztárának változása lesz az egyik téma az Egy nap az utánpótlásért címmel immár tizenötödször tartandó konferencián, amelyet az Utanpotlassport.hu szerkesztősége rendez 10 nap múlva, december 3-án a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában. Az eseményre még lehet jelentkezni.

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem lesz másképp. A december 3-án, szerdán a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartandó, Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen ezúttal is klasszis előadók beszélnek majd a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről.

A Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár fővédnökségével zajló konferencián a résztvevők például meghallgathatják azt a pódiumbeszélgetést, amelyen

a fegyelmezés napjainkban elfogadható eszközeiről beszél majd Erdei Zsolt

vb- és Eb-aranyérmes, olimpiai harmadik helyezett, profi világbajnok bokszoló, a Madárfészek Akadémia szakmai vezetője és Laufer Béla, a férfi tornászválogatott trénere. Szó esik majd a szakemberek lehetőségeiről a különleges fegyelmet igénylő sportágakban; arról, hogy mit tehet az edző a nehezen kezelhető versenyzőkkel; hogy miképpen építhetők be a sportolói közegbe az eltérő szociális környezetből érkező fiatalok; hogy melyek azok a pedagógiai „finomságok”, amelyek bevethetők a problémás esetekben.

Az ebéddel, tombolasorsolással egybekötött konferencia további témái megtalálhatók az esemény honlapján, a https://utanpotlaskonferencia.hu/ oldalon, amelyen az érdeklődők jelentkezhetnek is a rendezvényre.

(Kiemelt képünkön: Erdei Zsolt Fotó: Bodrogi Tamás)

Erdei Zsolt Egy nap az utánpótlásért konferencia utánpótlás-konferencia utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: tarolt a Honvéd a junior párbajtőrözők ob-ján

Utánpótlássport
4 órája

Kosár: túl a sérülésen Kurfis Zétény egyre jobb formában a Valenciában

Utánpótlássport
7 órája

Gerevich-díj: Mácsik Miklós új kapukat nyit a fiatalok előtt

Utánpótlássport
15 órája

Vívás: Petrovszki Áron és Gachályi Gréta a juniorbajnok párbajtőrben

Utánpótlássport
2025.11.22. 20:59

Asztalitenisz: kezdődik a korosztályos világbajnokság Kolozsváron

Utánpótlássport
2025.11.22. 19:18

Torna: Kis Dominik 20. lett egyéni összetettben az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.11.22. 17:50

Tekvondó: Salim Kamilah egy menetre volt az aranyéremtől

Utánpótlássport
2025.11.22. 11:12

Gerevich-díj: Halla Péter nem csak a bajnokokkal foglalkozik szívesen

Utánpótlássport
2025.11.22. 09:05
Ezek is érdekelhetik