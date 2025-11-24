Tóvizi Petra és Kuczora Csenge a közelgő vb-ről is beszélt a Szabaddobásban
Tóvizi Petra és Kuczora Csenge, a héten kezdődő világbajnokságra készülő női válogatott két játékosa volt a Magyar Kézilabda-szövetség Szabaddobás-podcastjének legutóbbi két vendége.
Az adásban szó esett többek között a 2018-as junior-világbajnokságról, az utánpótlás- és a felnőttválogatott közötti átmenetről, az ösztönös és a tanulható lövésekről, a beállójátékról, a példaképekről.
A teljes adás itt tekinthető meg:
