Tóvizi Petra és Kuczora Csenge a közelgő vb-ről is beszélt a Szabaddobásban

2025.11.24. 17:42
Tóvizi Petra és Kuczora Csenge, a héten kezdődő világbajnokságra készülő női válogatott két játékosa volt a Magyar Kézilabda-szövetség Szabaddobás-podcastjének legutóbbi két vendége.

Az adásban szó esett többek között a 2018-as junior-világbajnokságról, az utánpótlás- és a felnőttválogatott közötti átmenetről, az ösztönös és a tanulható lövésekről, a beállójátékról, a példaképekről.

A teljes adás itt tekinthető meg:

 

 

Szabaddobás Kuczora Csenge Tóvizi Petra női kézilabda-válogatott
