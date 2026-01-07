Vívás: Taivainen Bence világkupa-győzelemmel kezdte az új évet

A múlt hét végén Taivainen Bence fantasztikus teljesítményt nyújtva aranyérmet nyert a junior párbajtőrözők Bázelben zajló junior-világkupaversenyén. A Budapesti Honvédban László István és Peterdi András által edzett 18 éves ígéret 314 fős mezőnyben bizonyult a legjobbnak. A pályafutása eddigi legnagyobb sikerét ünneplő kitűnöség az elődöntőben az amerikai Michael Bezrodnovot 15:5-re,

a fináléban a kanadai Nicholas Zhangot 15:3-ra múlta felül.

Taivainen Bence a kiemelkedő eredmény után elégedetten nyilatkozott honlapunknak.

„Nagyon fárasztó versenyen vagyok túl, amely reggel nyolckor kezdődött, a döntőt pedig este fél nyolc körül kezdtük. Már a csoportkörben is jól ment a vívás, és ez megadta az alaphangját a napnak. A főtáblán a hatvannégy között akadt egy nehéz asszóm, amikor az amerikai ellen fordítanom kellett, és végül egy tussal nyertem. Ez löketet jelentett a folytatáshoz, és onnantól kezdve a verseny végéig fókuszált maradtam. Még csak a negyedik világkupaversenyemen vettem részt, ezért nem számoltam azzal, hogy ilyen jól sikerülhet. Az vezetett a sikerhez, hogy

mindent meg tudtam csinálni, amit az edzőim mondtak és évek óta sulykolnak belém.

Nagyon örülök az első helynek, ebből a teljesítményből lehet tovább építkezni.”

Taivainen Bence és Peterdi András Bázelben Forrás: MVSZ

Bence arra is kitért, hogy véleménye szerint miért alakult ennyire simán az elődöntő, majd a döntő is.

„Egy világkupaverseny végére már csak nagyon jó vívók maradnak versenyben, ez Bázelben sem volt másképp. Úgy éreztem, a végén nem a technika döntött, hanem az erőnlét és a koncentráltság, és ezekben jobbnak bizonyultam az ellenfeleimnél. Az asszók közben nem realizáltam, hogy éppen mennyi az eredmény, csak arra törekedtem, hogy a következő akciót jól végrehajtsam és én adjam a tust.”

Bence ezzel a sikerrel jókora lépést tett afelé, hogy ott legyen az évad junior-világversenyein.

„A világkupa-győzelem nagy motivációt ad a folytatáshoz.

Jót tesz az önbizalmamnak, hogy visszajelzést kaptam arról, meddig lehet elérni ilyen vívással.

A világversenyeken persze mindig vannak meglepetések, és több vívót még nem ismerünk. Ezzel együtt bizakodó vagyok, és amennyiben ott leszek az Eb-n és a vébén, a legjobbat szeretném kihozni magamból. Izgalmas hónapok előtt állok, mert az idén érettségi is vár rám.”

(Kiemelt képünkön: Taivainen Bence a dobogó tetején Bázelben Forrás: MVSZ)