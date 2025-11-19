Nemzeti Sportrádió

Torna: jön az ifjúsági világbajnokság Manilában

2025.11.19. 15:16
Három magyar fiú versenyzővel a mezőnyben csütörtökön megkezdődik az ifjúsági tornászok világbajnoksága a Fülöp-szigeteki Manilában. Altorjai Sándort, a hazai szövetség (MATSZ) főtitkárát kérdeztük a várakozásokról.

November 20. és 24. között Fülöp-szigetek fővárosa, Manila ad otthont az ifjúsági szertorna-világbajnokságnak, amelyen Sas Nándor, Kis Dominik, Hamza-Vargity Bence személyében három fiú induló képviseli a válogatottat, míg magyar leány résztvevője nem lesz a kiemelt seregszemlének. A 2019-es, győri, illetve a 2023-as, antalyai esemény után ez lesz a harmadik, egyben az első ázsiai földrészen megrendezésre kerülő korosztályos vb a sportág történetében.

 – mondta Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára az Utánpótlássportnak. – A korábbi teljesítmények, pontszámok, illetve a gyakorlatok erőssége alapján úgy láttuk, hogy most elsősorban a fiúknak lehet sansza a jó szereplésre, viszont a lányoknál döntős reményekről nem igazán beszélhettünk. Nekik még fejlődni kell ahhoz, hogy a nemzetközi élmezőnnyel is felvegyék a versenyt, így a női szakágban most emiatt nem lesz versenyzőnk a világbajnokságon.”

Altorjai Sándor Forrás: olimpia.hu

A selejtezőkből az első 24 tornász jut tovább az egyéni összetett döntőbe, míg az egyes szereken a nyolc-nyolc legjobban teljesítő versenyzőnek rendeznek finálét. Emellett természetesen a csapatok között is hirdetnek végeredményt, tehát a fiúk mezőnyében a magyar együttes is érdekelt lesz (nemzetenként három-három fő eredményei számítanak).

„Az európai mezőnyt nagyjából ismerjük, viszont a többi kontinens esetében a sötétben tapogatózunk, hogy pontosan milyen erőt képviselhetnek az egyes nemzetek. Gyakorlatilag most már a világ minden tájáról kerülnek ki magas szintet képviselő tornászok. Most is rendkívül népes lesz a mezőny, hozzávetőleg háromszáz versenyző áll majd rajthoz. 

Ugyanakkor azt, hogy ez mire lehet elég a végelszámolásnál a teljes mezőnyben, azt lehetetlen megjósolni. Bízom benne, hogy jól fognak teljesíteni a fiúk, és az egyéni összetett döntőbe, illetve a szerenkénti finálékba is sikerülhet bekerülni valamelyiküknek."

Csütörtökön a fiúk selejtezőivel kezdődik a versenyprogram.

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA (FÜLÖP-SZIGETEK)
A magyar indulók:
Sas Nándor, Kis Dominik, Hamza-Vargity Bence
A versenyprogram:
Csütörtök: a fiúk selejtezője
Péntek: a lányok selejtezője
Szombat: egyéni összetett döntők
Vasárnap-hétfő: Szerenkénti döntők

(Kiemelt kép forrása: MATSZ)

