Októberben Kropkó Andrea triatlontréner A hónap utánpótlásedzője

A díj ötödik évadának második kiírásában Dorkó Péter ökölvívó-, Kropkó Andrea triatlon- és Szabó Tibor cselgáncsedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az októberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a Kropkó Triatlon Club 47 éves vezetőedzője vehette át.

Kropkó Andrea versenyzőként is eredményes volt, az utánpótlás-válogatottban is bizonyított.

Férje, Kropkó Péter, a sportág legendás hazai képviselője, sokszoros Ironman. Andrea szakedző és testnevelő tanár, a végzettségei megszerzése után a gyermekeivel kezdett el foglalkozni, Márta 2003-ban, Márton 2005-ben, Jázmin és Ábel pedig 2009-ben született. Triatlonklubot is alapított, amelyben több fiatallal dolgozott, de gyermekei egyre eredményesebb szereplésével a hangsúly feléjük tolódott, és bár a többi fiatallal ugyanolyan elhivatottan dolgozott, logisztikai szempontból egyre nehezebb volt mindenkire odafigyelni. Márta a felnőttek között Európa Játékok-bronzérmes, a tavalyi U23-as és junior-világbajnokságon harmadik lett a mixváltóval, Márton junior Európa-bajnoki bronzérmes. Az év első felében, a Kínában rendezett felnőtt-világkupaverseny olimpiai távján Márta nyolcadik, Márton – debütánsként – kilencedik lett. Két héttel később Márton már a dobogóra is felállhatott, a szamarkandi vk-n másodikként zárt. Jázmin tavaly – noha még csak 15 éves volt – a juniorok Európa-kupa-viadalain többször az élmezőnyben végzett, az idén ugyanebben a korosztályban (még mindig csak ifjúsági korúként) Európa-bajnoki hetedik lett. Az úszásból és futásból álló aquatlonban szintén jeleskedett, a szakág Eb-jének legfiatalabb indulójaként a juniorok között arany-, a felnőttek mezőnyében ezüstérmet szerzett. Eközben már Ábel is bontogatja a szárnyait a sportban. Bár a Kropkó Triatlon Club viszonylag mindig kislétszámmal működött, megtörtént már, hogy az év végi hazai sportági ranglistán a harmadik legeredményesebbként zárt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy az úszásban más edzők is segítik a fiatalok munkáját.

Három Kropkó a sok közül. Balról: Andrea, Jázmin és Márta Fotó: Vasas Attila

Ami az októberi eredményeket illeti: Márta és Márton is az 1-es rajtszámot kapta a hónap közepén megrendezett U23-as világbajnokságon Ausztráliában, ami azt jelentette, hogy a vb előtt mindketten az első helyen álltak a korosztályos ranglistán.

Wollongongban Márton ezüst-, Márta bronzérmet szerzett, a bravúros teljesítmény pályafutásuk eddigi legjobb eredménye.

A testvérek tagjai voltak az utánpótlás-mixváltónak is, amellyel a hatodik helyen értek célba.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Lipták Tamás, a triatlonosok szövetségi kapitánya méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett két gyermeke (egyben tanítványa), Kropkó Márta és Kropkó Jázmin is.

Csabai Edvin kiemelte, hogy mennyire tiszteletre méltó Kropkó Andrea edzői-édesanyai filozófiája, miszerint semmiféle nyomást nem szabad helyezni a gyerekekre, és a velük foglalkozó felnőttnek csak az a feladata, hogy a lehetőséget megteremtse a sikerek eléréséhez.

Lipták Tamás elmondta, hogy a Kropkó család megkerülhetetlen a triatlonsportban, régebben Péter, újabban pedig Andrea és a gyerekek miatt.

Marci berobbanása nagy meglepetés volt számomra, Mártitól viszont vártam a kiugró sikert.

Jázminnak még türelemre van szüksége, de benne is óriási a potenciál.”

Kropkó Márta arról beszélt, hogy nem irigyli az anyukáját a kettős szerepkörben, mert „neki nyilván könnyebben nyavalygok, ha valami gondom van. Mindenesetre ő a kulcs az életünkben, aki mindenkinél jobban ismer minket, és egy gesztusunkból tudja, hogy éppen milyen napunk van, mire számíthat tőlünk”.

Kropkó Jázmin ehhez annyit tett hozzá, hogy „ha bejövök az ajtón, már látja rajtam, mit mondhat és mit nem. Ez felbecsülhetetlenül sokat jelent.”

Kropkó Andrea Csabai Edvintől veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila

A díjazott így nyilatkozott az elismerés átvételekor:

„Sosem erőltettük a versenysportot a gyerekeinkre, addig csinálják, amíg szeretik, mi pedig segítünk nekik. A lelkesedésük határtalan, nem könnyű visszafogni őket. A jelszavam a »kevesebb több«, de ezt néha nehéz megértetni velük. Azt vallom, egy utánpótláskorú sportoló esetében nem az eredmény a cél, hanem az odavezető út.

Ha viszont csinálnak valamit, akkor azt csinálják komolyan, ne szakköri szinten.

(Kiemelt képünkön: balról: A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Lipták Tamás, Kropkó Márta, Kropkó Andrea, Kropkó Jázmin, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila)