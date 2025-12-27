Nemzeti Sportrádió

Öttusa: Tamás Eb-címet védett és vb-bronzot nyert a juniorok között

2025.12.27. 14:27
Ismét rendkívül eredményes évet zár az UTE 20 éves öttusázója, Tamás Botond.

Újabb remek évet zárt az UTE 20 éves öttusázója, Tamás Botond, aki juniorok között megvédte címét az Európa-bajnokságon, majd a korosztály világbajnokságán bronzérmet szerzett.

Tibolya Péter tanítványa a lengyelországi Drzonkówban rendezett junior Eb döntőjében a vívásban a tizenegyedik, OCR-ben a nyolcadik, úszásban pedig a harmadik legjobb volt az mezőnyben. A kombinált számot a nyolcadik helyről kezdte meg, és sorban megelőzve ellenfeleit az élre állt, majd megérdemelt aranyérem lett a jutalma. Tavaly Szófiában nyert junior Eb-t.

Azzal együtt sem, hogy az öttusában nincs papírforma és bárki odaérhet a dobogóra. A kombinált számban a nyolcadik helyről indultam, harminchét másodperces lemaradással, de fel tudtam jönni az első helyre. Ekkora hátrányból még nem nyertem versenyt, ezért különösen örülök, hogy most sikerült” – nyilatkozta Botond, aki június végén a székesfehérvári junior-világbajnokságon is felállhatott a dobogóra, bronzérmes lett.

„A világbajnokság érezhetően nehezebb volt, mint az Eb. Nagyon erős mezőny gyűlt össze, számos olyan versenyző indult, aki már a felnőttvilágkupákon is remek eredményeket ért el. Nagy csata ment az ezüstért, az ukrán ellenfelem visszavágott az Eb-ért és lefutott, de ennyi baj legyen. Mindent kiadtam magamból és nagyon örülök a bronznak” – kommentálta sikerét.

Tamás Botond a székesfehérvári junior-vb-n bronzérmes lett Fotó: Buza Virág

„Talán sikerült megtalálnunk a Botondnak legideálisabb felkészülési metódust – nyilatkozta Tibolya Péter. –

de természetesen az adott napokon kell megmutatni, hogy mit tud. Örömteli, hogy a fejlődését napról napra lehet érzékelni, és míg pár éve még fejben gyerek volt, mára mentálisan felnőtt, ami látszik a versenyzésén is.”

(Kiemelt képünkön: Tamás Botond Fotó: Buza Virág)

Ezek is érdekelhetik