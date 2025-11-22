Vívás: Petrovszki Áron és Gachályi Gréta a juniorbajnok párbajtőrben

Szombaton a Gerevich Aladár Nemzteti Sportcsarnokban avattak bajnokokat a juniorkorú párbajtőrözők között. A megméretésen szép számmal voltak jelen a hazai ígéretek, ugyanis

a fiúmezőnyben 161, a leányviadalon pedig 115 vívó indult.

A korosztály idei legfontosabb hazai versenyén

a fiúk között a még kadétkorú Petrovszki Áron lett a győztes.

A Budapesti Honvéd kiválósága a döntőben Antal Mátét múlta felül 15:11-re. A dobogó harmadik fokára a junior Európa-bajnok Pelle Domonkos és Nagy Kornél állhatott fel. Petrovszki Áron a versenynap végén így fogalmazott a hazai szövetségi portálnak:

„Nagyon élveztem a vívást! A kadét európai körversenyeken nem éreztem ugyanezt, nem is voltam elégedett. Ma viszont végig jól ment, nehéz és komoly ellenfeleket sikerült legyőznöm!”

Petrovszki Áron kadétkorúként lett juniorbajnok Forrás: MVSZ

A lányok között a versenynap végén Gachályi Gréta örülhetett aranynak.

A szintén honvédos kitűnöség a fináléban 15:13-ra bizonyult jobbnak Kozma Lauránál. A bronz a kadétvilágbajnok Horváth Lotti és Lengyel Nóra nyakába került. A lányok ob-jának nagy hiányzója volt a junior-világbajnoki ezüstérmes Nagy Blanka, a kisebb műtétje miatt nem vett részt a versenyen.

„Két esztendeje, elsőévesként sikerült nyernem a junior ob-n, és most nagyon örülök a duplázásnak – mondta Gachályi Gréta. – Volt bennem stressz, adrenalin, de sikerült mindent jól kezelnem. Talán azért, mert most úgy érzem, minden rendben körülöttem, teljes a csapatom mindenféle téren. Úgyhogy nagyon várom az első nemzetközi versenyt, a burgosi junior-világkupát!”

A lányok között győztes Gachályi Gréta Forrás: MVSZ

A két egyéni junior országos bajnokban közös, hogy a Honvédbap a László István, Peterdi András edzőpáros készíti fel őket a versenyekre.

Junior párbajtőr egyéni országos bajnokság, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Férfiak, 161 induló. Végeredmény: 1. Petrovszki Áron (Honvéd, edző: Peterdi András és László István), 2. Antal Máté (Vasas), 3. Pelle Domonkos (Honvéd) és Nagy Kornél (Szolnok), 5. Keresztes Ádám (Tata), 6. Marschall Attila (MTK), Cohen Nataniel (BVSC), 8. Mező István (Békessy). A döntőben: Petrovszki-Antal 15:11.

Nők, 115 induló. Végeredmény: 1. Gachályi Gréta (Honvéd, edző: Peterdi András és László István), 2. Kozma Laura (MTK), 3. Horváth Lotti (FTC) és Lengyel Nóra (Honvéd), 5. Lehoczky Csenge (MTK), 6. Rózsás Júlia (MTK), 7. Lengyel Luca (Szolnok), 8. Rónaszéki Izabella (Vasas). A döntőben: Gachályi-Kozma 15:13.

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)