Moon 14. lett 1000 méteren, Sziliczei-Német 19. 1500 méteren a gdanski versenyen

Az 1500 méteren szombaton elért 13. helye után vasárnap 1000 méteren is odaférkőzött a legjobbak közelébe Moon Wonjun: a honosított dél-koreai rövid pályás gyorskorcsolyázó a gdanski world tour viadal záró napján a „középső” távon lett a 14., mégpedig úgy, hogy a verseny pénteki napján egyenes ágon jutott a selejtezőből a szám negyeddöntőjébe, ahol négy másik korcsolyázóval állt oda a rajtvonalra, s végül negyedikként ért célba.

Ez a 14. hely a kvalifikáció szempontjából remek eredmény, de annak számít Nógrádi Bence 28. helye is ezen a távon, hiszen 500 és 1000 méteren 32-32, 1500-on pedig 36 short trackes indulhat a februárban kezdődő milánói olimpián.

Moon Wonjun mellett a vasárnap délutáni programnak még egy magyar érdekeltje volt, mégpedig Sziliczei-Német Rebeka, aki ugyan pénteken „elhibázta” az egyenes ági továbbjutást 1500 méteren, ám vasárnap délelőtt sikerrel vette a kétkörös reményfutamot, így a záró napon a szám elődöntője már a harmadik másfél kilométeres futását jelentette: a kilenc korist felvonultató futamban Sziliczei-Német a hatodik lett, ez összesítésben a 19. helyet jelenti a számára – a fentebb részletezetteknek megfelelően ez is kvótás pozíció (akárcsak Bácskai Sára Luca 27. helye).

A vegyes váltók küzdelmét és a férfiváltók versenyét egyaránt Dél-Korea nyerte meg – a döntők lebonyolítása után véglegesség vált a mieink helye, hiszen nem volt sárga lapos kizárás sehol, vagyis előbbi számban a magyarok a 12., utóbbiban a 10. helyen végeztek.

A world tour sorozat csütörtökön folytatódik Dordrechtben, a negyedik állomás végén pedig kiderül, kik léphetnek jégre a téli játékokon: a szabályok értelmében a négy verseny legrosszabb eredménye kiesik, vagyis három-három eredményből áll össze egy-egy ország sikeres vagy éppen sikertelen kvalifikációja – a két montreali és a gdanski viadal után azt bizton kijelenthetjük, hogy a váltók tekintetében egyáltalán nem rózsás a helyzet, s bár a vegyes váltónk jó eséllyel pályázik továbbra is az olimpiai indulásra, ugyanakkor a női váltónk esetében már a kisebb csoda is kevés ugyanerre, világrengető eredmény kellene az utolsó állomáson ahhoz, hogy a lányok ott legyenek Milánóban.

WORLD TOUR SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, GDANSK

FÉRFIAK

500 m: 1. William Dandjinou (kanadai) 40.849, 2. Lin Hsziao-jün (kínai) 41.120, 3. Dubois (kanadai) 41.505, …21. Moon Wonjun, …50. Tiborcz Dániel, …64. Jászapáti Péter

1000 m: 1. Jens Van ’T Wout (holland) 1:25.147, 2. P. Sighel (olasz) 1:25.195, 3. Dubois 1:25.283, …14. Moon Wonjun, …28. Nógrádi Bence, …38. Jászapáti Péter

1500 m: 1. William Dandjinou 2:24.153, 2. Nadalini (olasz) 2:24.215, 3. P. Sighel 2:24.288, …13. Moon Wonjun, …35. Jászapáti Péter, …37. Nógrádi

Váltó (5000 m): 1. Dél-Korea 7:07.098, 2. Kína 7:14.517, 3. Olaszország 7:16.683, …10. Magyarország (Jászapáti Péter, Moon Wonjun, Nógrádi, Tiborcz)

NŐK

500 m: 1. Xandra Velzeboer (holland) 43.295, 2. Stoddard (amerikai) 43.406, 3. Cshö Min Dzsong (dél-koreai) 43.773, …24. Végi Diána Laura, …32. Somogyi Barbara, …45. Kónya Zsófia

1000 m: 1. Hanne Desmet (belga) 1:30.422, 2. Sarault (kanadai) 1:30.575, 3. Stoddard 1:30.589, …25. Bácskai Sára Luca, …32. Sziliczei-Német Rebeka, …59. Somodi Maja

1500 m: 1. Kim Gil Li (dél-koreai) 2:30.610, 2. Cshö Min Dzsong 2:30.656, 3. Sarault 2:30.985, …19. Sziliczei-Német, …Bácskai, …53. Somodi

Váltó (3000 m): 1. Hollandia 4:13.005, 2. Egyesült Államok 4:13.115, 3. Japán 4:15.756, …9. Magyarország (Sziliczei-Német, Somodi, Bácskai, Végi)

Vegyes váltó (2000 m): 1. Dél-Korea 2:40.155, 2. Hollandia 2:40.224, 3. Kanada 2:40.478, …12. Magyarország (Kónya, Végi, Jászapáti Péter, Moon Wonjun, Csizmadia Márk, Major Dominik)