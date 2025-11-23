Több mint ötezren futottak a hétvégén a Balatonnál

A BSI vasárnapi tájékoztatása szerint az idei viadal újdonságaként a verseny két helyszínen zajlott, így a sportolók a déli part több pontját is felfedezhették. Szombaton Siófok, vasárnap Fonyód volt a központ. A pálya változatos vonalvezetése sportértékben, a tóparti panoráma pedig látványban nyújtott emlékezetest a résztvevőknek.

„A 22. Balaton Maraton és Félmaratonnal nemcsak a saját évadunkat zártuk, hanem szerettünk volna egy utolsó, nagy lendületet adni a balatoni ősznek is. Örömmel látjuk, hogy több mint ötezer ember gondolta úgy: a novemberi Balaton is tökéletes helyszín a mozgásra. Ez a létszám nemcsak sportsiker, hanem egyértelmű jele annak, hogy a rendezvényeknek komoly turisztikai vonzereje van a holtszezonban is” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A BSI ezzel az eseménnyel elbúcsúztatta az őszi futószezont a régióban, az évet a jubileumi 10. Penny Mikulásfutás zárja majd december 7-én Budapesten.