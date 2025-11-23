Nemzeti Sportrádió

Több mint ötezren futottak a hétvégén a Balatonnál

Vágólapra másolva!
2025.11.23. 17:46
null
Ötezren vettek részt a versenyen (Fotó: Balaton Maraton és Félmaraton/Facebook)
Címkék
Balaton Maraton szabadidősport BSI
Több mint ötezren vettek részt a hétvégén a Budapest Sportiroda (BSI) szervezésében rendezett 22. Balaton Maratonon és Félmaratonon.

A BSI vasárnapi tájékoztatása szerint az idei viadal újdonságaként a verseny két helyszínen zajlott, így a sportolók a déli part több pontját is felfedezhették. Szombaton Siófok, vasárnap Fonyód volt a központ. A pálya változatos vonalvezetése sportértékben, a tóparti panoráma pedig látványban nyújtott emlékezetest a résztvevőknek.

„A 22. Balaton Maraton és Félmaratonnal nemcsak a saját évadunkat zártuk, hanem szerettünk volna egy utolsó, nagy lendületet adni a balatoni ősznek is. Örömmel látjuk, hogy több mint ötezer ember gondolta úgy: a novemberi Balaton is tökéletes helyszín a mozgásra. Ez a létszám nemcsak sportsiker, hanem egyértelmű jele annak, hogy a rendezvényeknek komoly turisztikai vonzereje van a holtszezonban is” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A BSI ezzel az eseménnyel elbúcsúztatta az őszi futószezont a régióban, az évet a jubileumi 10. Penny Mikulásfutás zárja majd december 7-én Budapesten.

 

Balaton Maraton szabadidősport BSI
Legfrissebb hírek

Jön a Balaton Maraton futóbuli, a péceli teljesítménytúra és a Naszály Trail terepfutás

Csupasport
2025.11.20. 09:36

Schmidt Ádám: Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi hús-vér közösséget válasszák

Egyéb egyéni
2025.09.28. 19:44

Újabb 110 km kerékpáros útvonallal bővült a Balaton keleti térsége

Kerékpár
2025.09.23. 15:40

Telt házas lesz az 5. Liget Élményfutás

Egyéb egyéni
2025.09.19. 10:07

Rekordszámú nevezés érkezett a budapesti félmaratonira

Atlétika
2025.09.05. 12:13

Száztizenöt ország futói a Wizz Air Budapest Félmaraton rajtjánál

Egyéb egyéni
2025.08.29. 08:54

Schmidt Ádám: Mindenhol fel kell hívni az emberek figyelmét a sport fontosságára

Egyéb egyéni
2025.07.21. 18:42

Több mint százezren sportoltak a Mozgás éjszakáján

Csupasport
2025.06.17. 16:44
Ezek is érdekelhetik