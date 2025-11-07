Bércesi Ferenc kapta a pécsi futball életműdíját

Nehéz lenne pontosan meghatározni, hányadik ilyen eseményt szervezték meg a Pécsi Labdarúgás Nagyjai Alapítvány vezetői, mert több esemény elmaradt a világjárvány miatt, máskor pedig egyéb összejövetelek adtak lehetőséget az ünneplésre. Ami bizonyos, ez a történet 2016-tól íródik, apropója pedig nem más, mint Pécs talán leghíresebb futballmeccse. Az 1970-es sorozatban a Pécsi Dózsa hazai pályán tizenegyesekkel búcsúztatta az angol Newcastle Unitedet.

Azon az őszön a PVSK Verseny utcai stadionjában 22 ezer néző látta a csodát. A címvédő a Vásárvárosok Kupájában (VVK) a második körben akadt össze a helyi lila-fehérekkel. Ha lehetett, általában e neves meccs évfordulója közelében rendezték meg a szokásos emléktalálkozót. Az eseményen az idősebb és a fiatalabb korosztály is képviseltette magát, így került bele a történetbe a Pécsi VSK, a Pécsi MSC, illetve a Pécsi MFC is.

Ezúttal szakmai díszvendégként eljött Csank János korábbi szövetségi kapitány, aki Bércesivel közösen vett részt egy pódiumbeszélgetésen. A hivatalos programot követően jöhetett a közvetlen diskurzusok sora, koccintásokkal megszakítva a döntően vidám történeteket.