Bércesi Ferenc kapta a pécsi futball életműdíját

2025.11.07. 21:47
A pécsi futball életműdíjasa, Bércesi Ferenc (jobbra) Csank János egykori szövetségi kapitánnyal (középen) vett részt a pódiumbeszélgetésen (Fotó: Kurdi József/pmfc.hu)
Ismét megrendezték a Pécsi Labdarúgás Napját, amelyen hagyományosan kiosztanak egy életműdíjat is, amit ezen az őszön egy bizottság a 81 éves Bércesi Ferencnek ítélt oda. A díjazott játékosként a Pécsi Dózsát, sportvezetőként pedig a PMSC-t szolgálta. Az eseményen mintegy hetven korábbi és mai játékos is megjelent a Kodály Központban.

Nehéz lenne pontosan meghatározni, hányadik ilyen eseményt szervezték meg a Pécsi Labdarúgás Nagyjai Alapítvány vezetői, mert több esemény elmaradt a világjárvány miatt, máskor pedig egyéb összejövetelek adtak lehetőséget az ünneplésre. Ami bizonyos, ez a történet 2016-tól íródik, apropója pedig nem más, mint Pécs talán leghíresebb futballmeccse. Az 1970-es sorozatban a Pécsi Dózsa hazai pályán tizenegyesekkel búcsúztatta az angol Newcastle Unitedet.

Azon az őszön a PVSK Verseny utcai stadionjában 22 ezer néző látta a csodát. A címvédő a Vásárvárosok Kupájában (VVK) a második körben akadt össze a helyi lila-fehérekkel. Ha lehetett, általában e neves meccs évfordulója közelében rendezték meg a szokásos emléktalálkozót. Az eseményen az idősebb és a fiatalabb korosztály is képviseltette magát, így került bele a történetbe a Pécsi VSK, a Pécsi MSC, illetve a Pécsi MFC is.

Ezúttal szakmai díszvendégként eljött Csank János korábbi szövetségi kapitány, aki Bércesivel közösen vett részt egy pódiumbeszélgetésen. A hivatalos programot követően jöhetett a közvetlen diskurzusok sora, koccintásokkal megszakítva a döntően vidám történeteket.

 

