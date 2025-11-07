NHL: Crosby nyerte a 99. ütközetet Ovecskin ellen

A Pittburgh Penguins–Washington Capitals rangadón 99. alkalommal játszott egymás ellen a két legenda, Sidney Crosby és Alekszandr Ovecskin. Ezen belül ez volt a 49. olyan találkozójuk, amelyen mindketten szereztek pontot. Crosby két gólt ütött – mindkettőt emberelőnyben –, míg Ovecskin két gólpasszt jegyzett.

Ami pedig az eredményt illeti: a Penguins 3–0-ra vezetett már, de a Capitals innen is egyenlített. A záró harmadban azonban ismét a Pittburgh volt a jobb, és végül 5–3-as győzelmet aratott.

A Keleti főcsoport két legjobbja, a New Jersey Devils és a Montreal Canadiens csatája hosszabbításban dőlt el a Devils javára. A döntő találatot Jesper Bratt jegyzete a ráadás második percében.

A Devils hibátlan hazai mérleggel rendelkezik, mind a hat hazai találkozóját megnyerte, és ebben az évadban a teljes liga legelső csapata lett, amely elérte a tíz győzelmet.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Montreal Canadiens 4–3 – h. u.

Carolina Hurricanes–Minnesota Wild 4–3

Boston Bruins–Ottawa Senators 3–2 – h. u.

Buffalo Sabres–St. Loius Blues 0–3

Pittsburgh Penguins–Washington Capitals 5–3

Dallas Stars–Anaheim Ducks 5–7

Nashville Predators–Philadelphia Flyers 1–3

Vegas Golden Knights–Tampa Bay Lightning 3–6

Los Angeles Kings–Florida Panthers 2–5