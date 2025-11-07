Nemzeti Sportrádió

NHL: Crosby nyerte a 99. ütközetet Ovecskin ellen

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.07. 07:21
null
Sidney Crosby két góllal segítette győzelemhez a Penguinst (Fotó: Getty Images)
Címkék
Washington Capitals jégkorong Pittsburg Penguins NHL Sidney Crosby
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint péntek hajnali játéknapján a Pittburgh Penguins 5–3-ra legyőzte a Washington Capitalst, míg a New Jersey Devils a ráadásban nyerte meg a Montreal Canadiens elleni rangadót.

 

A Pittburgh Penguins–Washington Capitals rangadón 99. alkalommal játszott egymás ellen a két legenda, Sidney Crosby és Alekszandr Ovecskin. Ezen belül ez volt a 49. olyan találkozójuk, amelyen mindketten szereztek pontot. Crosby két gólt ütött – mindkettőt emberelőnyben –, míg Ovecskin két gólpasszt jegyzett.

Ami pedig az eredményt illeti: a Penguins 3–0-ra vezetett már, de a Capitals innen is egyenlített. A záró harmadban azonban ismét a Pittburgh volt a jobb, és végül 5–3-as győzelmet aratott.

A Keleti főcsoport két legjobbja, a New Jersey Devils és a Montreal Canadiens csatája hosszabbításban dőlt el a Devils javára. A döntő találatot Jesper Bratt jegyzete a ráadás második percében.

A Devils hibátlan hazai mérleggel rendelkezik, mind a hat hazai találkozóját megnyerte, és ebben az évadban a teljes liga legelső csapata lett, amely elérte a tíz győzelmet.

NHL 
ALAPSZAKASZ
New Jersey Devils–Montreal Canadiens 4–3 – h. u.
Carolina Hurricanes–Minnesota Wild 4–3
Boston Bruins–Ottawa Senators 3–2 – h. u.
Buffalo Sabres–St. Loius Blues 0–3
Pittsburgh Penguins–Washington Capitals 5–3
Dallas Stars–Anaheim Ducks 5–7
Nashville Predators–Philadelphia Flyers 1–3
Vegas Golden Knights–Tampa Bay Lightning 3–6
Los Angeles Kings–Florida Panthers 2–5

 

Washington Capitals jégkorong Pittsburg Penguins NHL Sidney Crosby
Legfrissebb hírek

Vereséggel kezdte a magyar válogatott a Nemzetek Európai Kupáját

Jégkorong
15 órája

A Tüskecsarnokban rendezik meg a Sárközy Tamás-emléktornát

Jégkorong
18 órája

Ovecskin beütötte 900. gólját az NHL-ben, nem is akármilyet

Amerikai sportok
Tegnap, 9:13

Remek tesztlehetőség a férfiválogatottnak a NEK

Jégkorong
Tegnap, 7:17

Kétgólos előnyről kapott ki a női jégkorong-válogatott Szlovákiától

Jégkorong
2025.11.05. 19:17

NHL: a Minnesota úgy lőtte a győztes gólt, hogy nem volt a helyén a kapu – videó

Amerikai sportok
2025.11.05. 09:34

Fotel a jégen – Malonyai Péter publicisztikája

Jégkorong
2025.11.04. 23:46

Parádés feltámadások és drámai hajrák az NHL-ben; hét meccs után nyert a Blues

Amerikai sportok
2025.11.04. 07:41
Ezek is érdekelhetik