NHL: Crosby nyerte a 99. ütközetet Ovecskin ellen
A Pittburgh Penguins–Washington Capitals rangadón 99. alkalommal játszott egymás ellen a két legenda, Sidney Crosby és Alekszandr Ovecskin. Ezen belül ez volt a 49. olyan találkozójuk, amelyen mindketten szereztek pontot. Crosby két gólt ütött – mindkettőt emberelőnyben –, míg Ovecskin két gólpasszt jegyzett.
Ami pedig az eredményt illeti: a Penguins 3–0-ra vezetett már, de a Capitals innen is egyenlített. A záró harmadban azonban ismét a Pittburgh volt a jobb, és végül 5–3-as győzelmet aratott.
A Keleti főcsoport két legjobbja, a New Jersey Devils és a Montreal Canadiens csatája hosszabbításban dőlt el a Devils javára. A döntő találatot Jesper Bratt jegyzete a ráadás második percében.
A Devils hibátlan hazai mérleggel rendelkezik, mind a hat hazai találkozóját megnyerte, és ebben az évadban a teljes liga legelső csapata lett, amely elérte a tíz győzelmet.
NHL
ALAPSZAKASZ
New Jersey Devils–Montreal Canadiens 4–3 – h. u.
Carolina Hurricanes–Minnesota Wild 4–3
Boston Bruins–Ottawa Senators 3–2 – h. u.
Buffalo Sabres–St. Loius Blues 0–3
Pittsburgh Penguins–Washington Capitals 5–3
Dallas Stars–Anaheim Ducks 5–7
Nashville Predators–Philadelphia Flyers 1–3
Vegas Golden Knights–Tampa Bay Lightning 3–6
Los Angeles Kings–Florida Panthers 2–5