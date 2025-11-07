Cselgáncs: népes mezőny a győri ifjúsági Európa-kupán

A hétvégén rendezik az ifjúsági cselgácsozók Európa-kupájának magyarországi állomását a győri Olimpiai Sportpark multicsarnokában. A szervezők huszonkilenc ország több mint ötszáz dzsúdósát várják a tatamira, a versenyen összesen tizenhat súlycsoportban osztanak érmeket. – írja a judoinfo.hu.

„Ebben az évben is óriási mezőnyt várunk Győrbe, bízunk benne, hogy az erős kihívók között is jól szerepel a csapatunk” – mondta Nagy András, a Magyar Judo Szövetség főtitkára.

A világranglista-pontokat is adó korosztályos tornán ezúttal több mint száz hazai versenyző is indul.

A magyar csapat:



Fiúk:

50 kg: Fedor Bence (DVTK), Kerekes Jonatán (Pécsi VSK), Máté Márton (Kaposvári USE), Nagy Levente (Mogyi-Bajai JC), Nagy Nimród (Kecskeméti Junior Sport), Szentes Benedek (Győri AC)

55 kg: Czinege Dávid (Egri VSI), Hegedűs Csaba (Ceglédi VSE), Leitert Csongor (Mogyi-Bajai JC), Paár Csongor (Ledényi JI), Ponevács Zoltán (DVTK), Riedl Ákos (Diósd), Sinogli Zsombor (Koroncói Tutti JK), Takács Csongor (Győri AC)

60 kg: Baráth Gergely (Gödöllői JK), Damm Olivér (MTK Budapest), Fedora Sándor (DSI Debrecen), Herkner Máté (Győri AC), Nagy Márk (Miskolci VSC), Pető Levente (Atomerőmű SE), Szatyina Ákos (Ippon Judo Tatabánya), Takács Péter (Mogyi-Bajai JC), Tóth Zakariás (Vasas Judo), Kis Botond (Ledényi JI)

66 kg: Fedora Ferenc (DSI Debrecen), Gál Kristóf (Ledényi JI), Jeromos Álmos (Zajtai Vitézek), Koronczay Kornél (BHSE), Nagy Áron (Ceglédi VSE), Mildner Nimród (BHSE), Palencsár Péter (Atomerőmű SE), Pánczél Csanád (MTK Budapest), Pinke Bence (UTE), Schrődl Kornél (BHSE), Szégner Dániel (UTE), Szepesi Botond (Gemenc JK), Szépvölgyi Vendel (BHSE)

73 kg: Bóna Zalán (MTK Budapest), Fekécs Gyula (Gyomaendrődi Judo Klub), Gombkötő Misa (MTK Budapest), Kovács Botond (Nippon Sport JC), Kreka Gergely (Kaposvári USE), Lantos Levente (Ledényi JI), Major Gábor (Kecskeméti Junior Sport), Nedelkovics Dávid (Kecskeméti Junior Sport), Posztós Gergő (Hód Judo SE), Simon Bátor (Győri AC), Ternai Barnabás (Hód Judo SE), Tóth Maxim (Győri AC), Varju Csaba (Nippon Sport JC)

81 kg: Hári Darkó (Virradat SE), Hernádi Csanád (Atomerőmű SE), Horváth Botond (Nippon Sport JC), Idesz Marcell (Győri AC), Ivacs Máté (Gödöllői JK), Miklósvölgyi Máté (Ippon Judo Tatabánya), Perecz Márk (MTK Budapest), Szentgyörgyváry Simon (Virradat SE), Szűcs Mihály (Kaposvári USE), Tulik Olivér (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola)

90 kg: Anderkó Bence (Atomerőmű SE), Bulhakov Ilja (Zalaegerszegi JSE), Kalmár Miklós (Diósd), Kertai Olivér (Ajkai JC), Kóródi Zsombor (Ippon Judo Tatabánya), Lakatos Béla (Miskolci VSC), Muszik Zalán (Delta SE), Salamon Barnabás (Atomerőmű SE), Sárik Dániel (BHSE), Takács Ábel (Pécsi VSK)

+90 kg: Csikós László (Békés Megyei Kano JSE), Szekeres Ábel (Atomerőmű SE), Petrovszki Márk (Békés Megyei Kano JSE)



Lányok:

40 kg: Takács Nóra (Zalaegerszegi JSE), Pirbus-Gróf Nóra (Nagykanizsai JK)

44 kg: Fedora Emma (DSI Debrecen), Sirkó Dalma (Salgótarjáni Barátok TC), Radics Maja (Mogyi-Bajai JC)

48 kg: Keresztes Jázmin (Rákosmenti SE), Kiss Viktória (BHSE), Pápai Zsanett (Tatai AC), Práth Írisz (BHSE), Schrődl Emma (BHSE), Dudás Regina (Diósd)

52 kg: Cserpák Fruzsina (DVTK), Kovács Réka (DVTK), Süveges Fanni (DSI Debrecen)

57 kg: Bartyik Iza (Vasas Judo), Bozsó Zita (BHSE), Frantzen Léna (Vasas Judo), Mráz Dóra (BHSE), Pajerich Anna (Ledényi JI), Pallai Dóra (Hód Judo SE), Tamtam Gréta (Ippon Judo Tatabánya), Vas Mira (UTE)

63 kg: Bandi Synthia (Budafoki KSE), Farkas Zóra (DVTK), Máj Veronika (Pécsi VSK), Moharos Zsófia (Tatabányai SC), Nagy Gréta (Koroncói Tutti JK), Pintér Júlia (BHSE), Török Csenge (Hód Judo SE), Tóth Emma (Rákosvidéke Hajtós DSE)

70 kg: Csapó-Jakabos Minka (Pécsi VSK), Kertai Kira (Ajkai JC), Király Regina (Koroncói Tutti JK), Pánovics Hanga (Judo SZK)

+70 kg: Botos Lujza (Békés Megyei Kano JSE), Jurák Jázmin (Atomerőmű SE), Kertész Lívia (Bushido Judo SE), Hangyási Boróka (Hód Judo SE)

(Kiemelt képünk forrása: judoinfo.hu)