Piastri a vereség ellenére is elégedett; Verstappen szerint a Red Bull egyszerűen gyenge Brazíliában

Noha a szabadedzés és a sprintidőmérő elején még úgy tűnt, Oscar Piastri magabiztosabb, mindkét esemény Lando Norris elsőségével zárult, így a bajnokságot vezető brit a lehető legjobb helyzetben van ahhoz, hogy a szombati sprintversenyen növelje az előnyét, főleg úgy, hogy az ausztrál csapattársa elé Andrea Kimi Antonelli is beékelődött, míg a 36 pontos hátránnyal a harmadik helyet elfoglaló Max Verstappen hatodik lett a Red Bull-lal.

Ugyan Norris egyelőre tökéletesen teljesít Brazíliában, szombaton eléggé mostoha időt jósolnak, és szinte biztos, hogy esős körülmények között rendezik meg a minifutamot, ami könnyen káoszt eredményezhet. A britet ugyan nem aggasztja az időjárás-előrejelzés, azt megjegyezte, hogy egyszerűbb sprintkvalifikációra számított.

„Kicsit keményebb volt, mint amennyire szerettem volna, eléggé szoros volt a küzdelem több autó között is. A Mercedes gyors volt a lágyon, de mindig nehéz a közepesről a lágyra váltani, mert nem tudod, mennyire nyomhatod. Elvégeztük a munkát, amit kellett, vagyis mi voltunk a leggyorsabbak. Nehezebb, mint Mexikóban volt, egyelőre nem érzem magam olyan kényelmesen az autóban, mint ott éreztem, szóval ez egy nagyszerű eredmény.”

„Még mindig csak péntek van, szóval vár még ránk egy másik kvalifikáció, illetve két futam is, de mindenképpen remek kezdés a rajtelsőség. Meglátjuk, szombaton mi vár ránk, reggel sok esőre van kilátás, és nagy szélre lehet számítani, szóval mindenki hozza magával az esőkabátját. Egyelőre nincs okom aggódni, örülök annak, ahogyan a péntek alakult. Nehéz volt, de jó munkát végeztem. Minden összeállt, most már a szombatra összpontosítok.”

Noha Piastri kiszorult az első sorból, így is elégedettebben nyilatkozott, mint az elmúlt versenyhétvégéken: „A lágy egyszerűen kicsit eltért attól, mint amire számítottam. Az első körömön több meleg pillanatom is volt, nem volt ideális, kár érte, de összességében sokkal elégedettebb vagyok most, mint az elmúlt pár futamhétvégén. Az edzés nagyon jól sikerült, aztán a sprintkvalifikációra változtattunk néhány dolgon, amihez alkalmazkodni kellett.”

„Összességében egészen elégedett vagyok, szívesen végeztem volna kicsit előrébb, de minden adott ahhoz, hogy harcba szálljunk, de nyilvánvalóan sokkal több pontot lehet szerezni vasárnap. Érdekes nap vár ránk, meglátjuk, milyen idő fogad minket. Meg fogok ragadni minden lehetőséget. Úgy érzem, nagyon jó a tempó, szóval remélem, hogy ez meg is fog mutatkozni.”

A két McLarent kissé meglepő módon Antonelli választotta szét egymástól. Az olasz versenyző mindössze 97 ezreddel maradt el a rajtelsőséget szerző Norristól. „Összességében remek sprintidőmérőnk volt. Kár azért, hogy a lágy gumin futott körömön nem sikerült olyan jó a második és a harmadik szektor, de így is rendben volt, a második helyről rajtolhatok szombaton. Sok mindenért küzdhetünk.”

„Figyelnünk kell majd a szélre, elég sokszor fog irányt változtatni, eléggé más körülmények várnak ránk szombaton. Emellett a gumikopás is kérdéses, de megpróbálunk mindenre felkészülni. Remélhetőleg jó versenyünk lesz.”

Verstappen számára nem alakult jól a kezdés Interlagosban, a négyszeres világbajnok nem érezte magát kényelmesen a Red Bullban, és csak a hatodik rajthelyet szerezte meg. „Sokat vibrált az autó, sokat pattogtam,, szóval nem olyan volt, mint szerettük volna. Ezen kívül egyszerűen nem volt elég tapadásunk a lassú kanyarokban. A kemény keveréken még nem éreztem ilyen súlyosnak a problémákat, de a lágyon már kiütközött, és ez volt a helyzet a sprintkvalifikáción is.”

„A középső szektor borzalmas volt, egyszerűen nem kanyarodott az autó. Ezzel egy időben nem igazán támaszkodhattam a gép hátuljára sem. Szóval azt kell mondanom, elég gyenge teljesítmény volt ez tőlünk, de ez van, nem lehet mit tenni. Nem tudom, hogy a szombatra ígért időjárás a kezünkre fog-e játszani. Elég egyértelmű, hogy valami hiányzik a kocsiból, és nem számítok arra, hogy hirtelen mérföldekkel jobb lesz a helyzet esőben. De meglátjuk.”

A Ferrari egyáltalán nem remekelt az interlagosi sprintidőmérőn: Lewis Hamilton már a második szakaszban búcsúzni kényszerült, miután a gyors körén nem sokkal előtte megpördült a csapattársa, ráadásul a sportfelügyelőknél is jelenése volt, miután a gyanú szerint nem vette el eléggé a sárga zászlós jelzésnél. A hétszeres világbajnok végül nem kapott büntetést, így a tizenegyedik helyről várhatja a piros lámpák kialvását.

„Egyszerűen nem voltunk elég gyorsak. Nem arról van szó, hogy nem próbálkoztunk eléggé. A csapat azt gondolta, sokkal gyorsabbak vagyunk, mint valójában. Mindent beleadtunk, és végső soron ez az, ami leginkább számít. Csak nem voltunk elég gyorsak. Nehéz megmondani, hogy a jó irányba tartunk-e, amikor már a második szakaszban kiestem, de úgy érzem, igen, nagyon keményen dolgozunk. Ennél nem igazán tudok többet tenni. Ez van.”

„A tizenegyedik helyről indulok, szóval egyszerűen megpróbálok jól szórakozni. Ezen a ponton tényleg csak arról szól, hogy élvezzem. A garázs ezen oldalán nem mennek jól a dolgok az idén, szóval csak igyekszem jól érezni magam bárhol is legyek. Ennél többet nem tehetek.”

Nem alakult jól Charles Leclerc számára sem a sprintkvalifikáció, a monacói versenyző közel fél másodperc lemaradással szerezte meg a nyolcadik rajtkockát. „Nem vagyok elégedett, az autó nagyon-nagyon lassú volt. Nem éreztem olyan rossznak, de lassúak vagyunk, szóval lesz min dolgozni, javulni kell szombatra. Az első köröm egészen rendben volt az utolsó szakaszban, de sajnos a felfelé váltás csúszott az utolsó egyenes előtt, ami nagyjából másfél tizedbe került. Nem lettem volna sokkal előrébb, talán a hetedik hely meglett volna, de egyelőre elég nehéz hétvégénk van.”

„Semmi jelét sem látom annak, hogy a beállításokkal mellé lőttünk volna. Meg fogok próbálni valamit, de nem tudom, hogy javítok vagy rontok-e a helyzeten.”

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:09.243 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:09.340 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:09.428 4. George Russell brit Mercedes 1:09.495 5. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:09.496 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:09.580 7. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:09.671 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:09.725 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:09.775 10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:09.935 11. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:09.811 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:09.813 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:09.852 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:09.923 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:09.946 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:10.441 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:10.666 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:10.692 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:10.872 20. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:11.120

1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:09.627 1. Alonso 1:09.330 2. Verstappen 1:09.975 2. Norris 1:09.373 3. Alonso 1:10.011 3. Russell 1:09.384 4. Piastri 1:10.017 4. Piastri 1:09.416 5. Russell 1:10.048 5. Antonelli 1:09.504 6. Bearman 1:10.066 6. Hadjar 1:09.608 7. Hadjar 1:10.095 7. Stroll 1:09.647 8. Gasly 1:10.097 8. Verstappen 1:09.707 9. Bortoleto 1:10.217 9. Leclerc 1:09.732 10. Hamilton 1:10.224 10. Hülkenberg 1:09.735 11. Albon 1:10.275 11. Hamilton 1:09.811 12. Leclerc 1:10.324 12. Albon 1:09.813 13. Stroll 1:10.326 13. Gasly 1:09.852 14. Hülkenberg 1:10.333 14. Bortoleto 1:09.923 15. Antonelli 1:10.381 15. Bearman 1:09.946 16. Colapinto 1:10.441 17. Lawson 1:10.666 18. Cunoda 1:10.692 19. Ocon 1:10.872 20. Sainz 1:11.120