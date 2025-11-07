Torna: újabb magyar érmek a Balkán-bajnokságon
Korosztályos tornászaink újabb érmekkel gazdagodtak a horvátországi Balkán-bajnokságon.
Mint arról beszámoltunk, kezdésként két arany- és egy ezüstérmet szereztek a korosztályos fiú tornászok a horvátországi Balkán-bajnokságon.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint Zadarban
a fiúk csapatban megszerzett aranyérme után a lányok is dobogósok lettek,
miután a törökök és a románok mögött bronzérmesként zártak.
Egyániben aranyérmet érdemelt ki korláton Lukács Gábor (14–15 évesek korcsoportja), míg Semjén Gábor nyújtón lett első (13 évesek és annál fiatalabbak).
A magyar tornászok helyezései és pontszámai
Fiúk
16–17 évesek
Talaj
5. Kiss Zétény – 11.966
Lólengés
2. Király Patrik – 11.066
3. Kiss Zétény – 10.766
Gyűrű
4. Kiss Zétény – 11.033
Korlát
5. Kiss Zétény – 11.000
Nyújtó
6. Kiss Zétény – 10.700
14–15 évesek
Lólengés
2. Lukács Gábor – 11.533
6. Christian Yu Yeongbeom – 8.166
Gyűrű
2. Lukács Gábor – 11.233
3. Christian Yu Yeongbeom – 11.133
Ugrás
4. Christian Yu Yeongbeom – 11.700
Korlát
1. Lukács Gábor – 12.100
Nyújtó
3. Lukács Gábor – 11.433
13 évesek és annál fiatalabbak
Talaj
2. Semjén Gábor – 11.800
Lólengés
4. Gercsák Dénes – 10.066
Gyűrű
6. Semjén Gábor – 7.966
Korlát
5. Gercsák Dénes – 10.533
Nyújtó
1. Semjén Gábor – 11.533
4. Gercsák Dénes – 10.766
Lányok
14–15 évesek
Ugrás
5. Fekete Sára – 11.900
Felemáskorlát
4. Tornai Zita – 10.000
Gerenda
5. Tornai Zita – 11.150
12–13 évesek
Ugrás
3. Lukács Melinda – 12.025
Felemáskorlát
3. Valyon Dóra – 10.700
4. Lukács Melinda – 10.300
Gerenda
3. Lukács Melinda – 12.300
6. Valyon Dóra – 11.000
10–11 évesek
Felemáskorlát
2. Csávás-Szalay Dalma Anna – 10.150
Gerenda
6. Csávás-Szalay Dalma Anna – 10.550
7. Szabó Blanka – 10.300
(Kiemelt kép forrása: MATSZ)
