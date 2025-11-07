Torna: újabb magyar érmek a Balkán-bajnokságon

Mint arról beszámoltunk, kezdésként két arany- és egy ezüstérmet szereztek a korosztályos fiú tornászok a horvátországi Balkán-bajnokságon.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint Zadarban

a fiúk csapatban megszerzett aranyérme után a lányok is dobogósok lettek,

miután a törökök és a románok mögött bronzérmesként zártak.

Egyániben aranyérmet érdemelt ki korláton Lukács Gábor (14–15 évesek korcsoportja), míg Semjén Gábor nyújtón lett első (13 évesek és annál fiatalabbak).

A magyar tornászok helyezései és pontszámai

Fiúk

16–17 évesek

Talaj

5. Kiss Zétény – 11.966

Lólengés

2. Király Patrik – 11.066

3. Kiss Zétény – 10.766

Gyűrű

4. Kiss Zétény – 11.033

Korlát

5. Kiss Zétény – 11.000

Nyújtó

6. Kiss Zétény – 10.700

14–15 évesek

Lólengés

2. Lukács Gábor – 11.533

6. Christian Yu Yeongbeom – 8.166

Gyűrű

2. Lukács Gábor – 11.233

3. Christian Yu Yeongbeom – 11.133

Ugrás

4. Christian Yu Yeongbeom – 11.700

Korlát

1. Lukács Gábor – 12.100

Nyújtó

3. Lukács Gábor – 11.433

13 évesek és annál fiatalabbak

Talaj

2. Semjén Gábor – 11.800

Lólengés

4. Gercsák Dénes – 10.066

Gyűrű

6. Semjén Gábor – 7.966

Korlát

5. Gercsák Dénes – 10.533

Nyújtó

1. Semjén Gábor – 11.533

4. Gercsák Dénes – 10.766

Lányok

14–15 évesek

Ugrás

5. Fekete Sára – 11.900

Felemáskorlát

4. Tornai Zita – 10.000

Gerenda

5. Tornai Zita – 11.150

12–13 évesek

Ugrás

3. Lukács Melinda – 12.025

Felemáskorlát

3. Valyon Dóra – 10.700

4. Lukács Melinda – 10.300

Gerenda

3. Lukács Melinda – 12.300

6. Valyon Dóra – 11.000

10–11 évesek

Felemáskorlát

2. Csávás-Szalay Dalma Anna – 10.150

Gerenda

6. Csávás-Szalay Dalma Anna – 10.550

7. Szabó Blanka – 10.300

(Kiemelt kép forrása: MATSZ)