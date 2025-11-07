Nyolc magyar gól a francia férfi kéziligában

A liga honlapja szerint Hanusz és Szeitl csapata, a Cesson-Rennes 34–32-re kikapott a Tremblay HB vendégeként.

Ónodi-Jánoskúti együttese, az USAM Nimes Gard 31–28-es vereséggel távozott a Saint-Raphaël Var HB otthonából. Rosta Miklós két góljával a címvédő Dinamo Bucuresti 36-27-re nyert otthon a CS Minaur Baia Mare ellen a román élvonalban.

Rea Barnabás két találata ellenére a Stjarnan 36–31-re kikapott a Knattspyrnufélag Akureyrar otthonában az izlandi bajnokságban.

Ludmán Marcell egy gólt lőtt a Frigoríficos del Morrazóban, amely 34–24-re kikapott a Horneo Eón Alicante vendégeként a spanyol férfibajnokságban.

Somogyi Liza egyszer talált a hálóba a Grafometal Sporting La Riojában, amely házigazdaként 32–25-es vereséget szenvedett a Replasa Beti-Onaktól a spanyol női élvonalban.