Kikapott Dániától a férfi jégkorong-válogatott

NÉHÁNY FRISS ÉLMÉNYE van a magyar válogatottnak a dánokkal kapcsolatban. A májusi világbajnokság előtt a Veletek Bárhova-turné keretében kétszer is játszott velük Majoross Gergely együttese, a két találkozóból egyet-egyet nyert mindegyik fél. Később az A-csoportos megmérettetésen is összefutott a két csapat a csoportkörben, akkor 8–2-re kapott ki a magyar gárda.

A mostani, franciaországi tornán a dán a legmagasabban jegyzett válogatott, ennek ellenére az első napon egy 126 büntetőpercet hozó mérkőzésen kikapott a házigazda Franciaországtól. A mieink sem kezdtek jól, Norvégia 4–2-re nyert Terbócs Istvánék ellen.

Mivel a dánok késő este fejezték be az előző napi mérkőzésüket, lehetett arra számítani, hogy talán lassabban kezdenek, de nem így lett, az első harmadot teljesen uralta a világbajnokságon negyedik helyen záró együttes. Ez nemcsak a játékban, hanem a gólokban is megmutatkozott. Nem is akárhogyan, a harmad elején és a végén is betalált Dánia, méghozzá mindkét esetben emberhátrányban. Először magyar fórban Stipsicz Bencén jutott át a korong a kék vonalnál, lefordultak a dánok, elsőre még védett Bálizs Bence, de Alexander True lövésénél már tehetetlen volt. Támadásban nem sok veszélyt tudott okozni a magyar válogatott, a játékrész végén pedig megduplázta előnyét Dánia. Sebők Balázstól vették el a játékszert, az előre vágott korongra nem mozdult ki Bálizs, a kapu mögött a dánokhoz került a pakk, a középen egyedül érkező David Madsent találták meg a társak, aki magabiztosan bevágta a ziccert. Az utolsó pillanatokban Dobos Mihály még veszélyeztetett, de nem sikerült a szépítés.

A második harmadra támadásban aktívabb magyar csapat korcsolyázott ki, végre feladatokat adva Mathias Seldrupnek. Bátrabban hokizott válogatottunk, Terbócs István a tegnapi találkozóhoz hasonlóan ezúttal is aktívan játszott, szépen meghúzta a szélen, de közelijét védte Seldrup. Pár perccel később Schlekmann Márk és Dobos kevergetett a dán kapu előtt, de ebből se született gól. Nem úgy szünet előtti percekben, közelről Christian Wejse volt eredményes.

Az utolsó harmadból mindössze 25 másodperc telt el, és a dánok bevágták a negyedik góljukat is, egy gyors akciót Nick Olesen zárt le pontosan. Mentek előre a mieink, és ennek hat perccel a vége előtt meg is lett az eredménye, Dobos szépen becselezte magát oldalról, középre adását Galló Vilmos pofozta be közelről. Sokan elkönyvelték a 4–1-es végeredményt, de ezt Dánia máshogy gondolta, az utolsó percben David Madsen megszerezte saját maga második, csapata ötödik gólját. A magyar válogatott 5–1-re kapott ki a torna második napján, szombaton Franciaország ellen zárja túráját Majoross Gergely együttese.

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája 2. forduló, Épinal

Dánia–Magyarország 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

Épinal. V: Thiebault, Baudry, Maillard, Simon (franciák)

Dánia: Seldrup – A. Jensen (1), Lauridsen (1) / B. Jensen, Setkov (1) / Koch, Baastrup (1) / Scheel – OLESEN 1 (1), TRUE 1 (1), BLICHFELD (2) / Aagaard, Krag, Poulsen / Bau, Wejse 1, From / Schultz (2), MADSEN 2, Olsson. Szövetségi kapitány: Mikael Gath

MAGYARORSZÁG: Bálizs – Csollák, Ortenszky / Stipsicz, Fejes / Tornyai, Horváth Donát / Farkas O., Szathmáry – Ambrus G., Horváth B. (1), GALLÓ 1 / Szongoth, Sebők, Terbócs / Ravasz, DOBOS (1), SCHLEKMANN / Szabó Rácz, Németh K. Mattysovszky. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 40–30. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 6/1

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – Ilyen szinten az ellenfél a kezdeményezőbb, a kezdeményezést pedig nehéz visszaszerezni ilyen ellenfelek ellen. A világbajnokságon Kazahsztán ellen tudtunk hatvan percen keresztül kezdeményezni, meg is lett az eredménye. Ha ezt nem tudjuk csinálni, akkor ilyen szinten nem lesz sok esélyünk. Nyilván ezen az segítene a legtöbbet, ha minél több mérkőzést játszanánk ilyen erős ellenfelek ellen. Van két csapatunk az ICEHL-ben, ami nagyon jó, de ez a szint felette van. Az a feladatunk, hogy egymásra és saját magunkra is nyomást helyezzünk, így tudunk előrelépni. Ez a sorozat ebből a szempontból is fontos, ilyen találkozókkal léphetünk közelebb ezekhez a csapatokhoz. Összességében a mai elég jó mérkőzés volt, remélem, szombaton is tudjuk tartani legalább ezt a szintet.

Később

20.45: Franciaország–Norvégia

SZOMBATI PROGRAM

15.00: Dánia–Norvégia

19.20: Franciaország–Magyarország

Csütörtökön játszották

NORVÉGIA–MAGYARORSZÁG 4–2

Franciaország–Dánia 3–1