Kézilabda: az Alba Fehérvár továbbjutott a Magyar Kupában
Az Alba Fehérvár 35–24-re legyőzte a Dunaújvárost a női kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában, pénteken.
Nem borult a papírforma, a bajnokságban kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó Alba Fehérvár magabiztosan győzött a gyengélkedő Dunaújváros ellen a vármegyei rangadón.
A hazaiaknál Tamara Szmbatjan 11 gólt szerzett, a vendégeknél Kellermann Dóra hatig jutott.
NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ
Alba Fehérvár–Dunaújváros 35–24 (17–11)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)
Hajdúnánás KN (NB I/B)–Eszterházy SC 27–27 (14–16)
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Moyra-Budaörs Handball–Vasas 27–25 (17–11)
Komárom VSE (NB I/B)–NEKA 20–28 (12–8)
Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA 26–36 (17–17)
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Vác: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE 24–48
