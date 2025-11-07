Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: az Alba Fehérvár továbbjutott a Magyar Kupában

2025.11.07. 21:12
Az Alba továbbjutott a Magyar Kupában (Fotó: Facebook, Alba Fehérvár KC)
kézilabda női kézilabda Magyar Kupa Dunaújváros Alba Fehérvár
Az Alba Fehérvár 35–24-re legyőzte a Dunaújvárost a női kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában, pénteken.

Nem borult a papírforma, a bajnokságban kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó Alba Fehérvár magabiztosan győzött a gyengélkedő Dunaújváros ellen a vármegyei rangadón.

A hazaiaknál Tamara Szmbatjan 11 gólt szerzett, a vendégeknél Kellermann Dóra hatig jutott.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ
Alba Fehérvár–Dunaújváros 35–24 (17–11)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)
Hajdúnánás KN (NB I/B)–Eszterházy SC 27–27 (14–16)
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Moyra-Budaörs Handball–Vasas 27–25 (17–11)
Komárom VSE (NB I/B)–NEKA 20–28 (12–8)
Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA 26–36 (17–17)
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Vác: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE 24–48

 

Ezek is érdekelhetik