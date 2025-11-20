Utánpótlás-konferencia: már csak 13 nap!

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem lesz másképp. A december 3-án, szerdán a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartandó, Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen

ezúttal is klasszis előadók beszélnek majd a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről.

A Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár fővédnökségével zajló konferencián a résztvevők például meghallgathatják dr. Gál Andrea szociológusnak, a Testnevelési Egyetem docensének, gyermek- és ifjúságvédelmi munkacsoportja vezetőjének előadását a TF gyermek- és ifjúságvédelmi kutatásának eredményeiről. Szóba kerül majd, hogy

valós veszély-e napjainkban az utánpótláskorú sportolók fizikai és lelki bántalmazása.

Hogy milyen jogaik vannak a fiataloknak és milyenek a szakembereknek. Hogy mi a helyes szülői magatartás a problémás esetekben. Hogy miképpen csökkenthetők a rizikófaktorok. És az is, hogy mit tehet az igaztalanul megvádolt edző.

Az ebéddel, tombolasorsolással egybekötött konferencia további témái megtalálhatók az esemény honlapján, a https://utanpotlaskonferencia.hu/ oldalon, amelyen az érdeklődők jelentkezhetnek is a rendezvényre.

(Kiemelt képünkön: dr. Gál Andrea Forrás: tf.hu)