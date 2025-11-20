Birkózás: eredményes évet zárt a hazai utánpótlás

A két magyar bronzérmet hozó, újvidéki U23-as világbajnoksággal lezárult az idei korosztályos birkózó-világversenyek sora. A megszokott módon idén is négy korcsoportban (U23, U20, U17 és U15) összesen hét világeseményen szerepeltek a mieink, s ezeken összesen 24 érmet szereztek. Ráadásul, ami külön dicséretes, hogy a magyarok valamennyi vb-ről, illetve Eb-ről is medállal tértek haza.

Összességében nem zártunk rossz évet, számos szép sikerben és örömteli pillanatban volt részünk, ugyanakkor nem vagyok maradéktalanul elégedett, mert volt olyan korosztály és szakág, amelyben elmaradtunk a várakozásoktól

– kezdte a számvetést Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Ha a nagyképet vizsgáljuk, akkor valóban viszonylag jó a mérleg, viszont azért hiányérzet is maradt bennem.

Ha csak a legutóbbi világversenyre, az U23-as vébére visszatekintünk, a két bronzérmesünk, Lévai Levente és Darabos László is némi szerencsével akár meg is nyerhette volna a világbajnokságot.

Emellett az elődöntőig parádésan birkózó Józsa Attila pedig térdszalagszakadást szenvedett, így nem tudta folytatni a küzdelmet az éremért, be kellett érnie az ötödik hellyel. Ugyanígy van bennem némi csalódottság amiatt is, hogy a lányoknak nem jött össze a dobogós helyezés. Mindhárom bronzmeccses versenyzőnknek, Elekes Enikőnek, Pók Karolinának és Szenttamási Rózának is be kellett érnie az ötödik hellyel. Nyilván, a lányok az elmúlt években kicsit elkényeztettek minket a sikerekkel, rendre szállították az érmeket, és tudván, hogy milyen ígéretes generációról beszélünk, mostanra már ott tartunk, hogy várjuk is tőlük a jó eredményeket. A tavaszi U23-as Eb-n nagyon jól versenyeztek a lányok, három érmet is begyűjtöttek, azonban sajnos most a vébén nem tudott senki dobogóra állni.”

Sillei Janka két Eb-aranyat és egy vb-ezüstöt nyert az idén Forrás: UWW/MBSZ

Bár az U23-as vb-n végül nem, a többi eseményen a lányok közül többen is kiemelkedőt alkottak:

Sillei Janka duplázott, vagyis az U17-es és U15-ös Európa-bajnokságot is megnyerte, illetve az U17-esek vb-jén ezüstérmes lett. Emellett Terék Gerda győzött az U20-as Eb-n, valamint az U20-as vb-n és az U23-as Eb-n is bronzérmet szerzett, míg Zsitovoz Mária az U17-es Európa-bajnoki cím mellett a korosztály vb-jén egy bronzot is begyűjtött.

„Csak az elismerés hangján tudok nyilatkozni az említett lányok produkciójáról.

Terék Gerda U20-as Európa-bajnoki győzelmének különösen örültem, mivel már megannyi érme volt világversenyekről, de az arany még eddig hiányzott neki.

Hál'istennek idén végre eljött neki az áttörés, és pályafutása során először a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ehhez képest Sillei Jankának ez már-már megszokott érzés lehet, figyelembe véve, hogy tizenötévesen már négyszeres korosztályos Európa-bajnoknak mondhatja magát.

Ebben a korban ilyen impozáns éremgyűjtemény, tényleg fantasztikus, világszinten is egyedülálló teljesítmény tőle.

Ráadásul idén már nemcsak a saját korosztályában, hanem az idősebbek között is villantott, és az U17-es Eb-n arany-, a vébén ezüstérmesként zárt. Óriási ígéretről beszélünk, nagyon szépen fejlődik, de még sok munka vár rá, hiszen az a végső cél, hogy eljusson egészen a felnőttkorosztályig, és ott is majd hasonló sikerekre lehessen képes. A tavaly sérülésekkel bajlódó Zsitovoz Mása 2025-ben kiválóan tért vissza, és mindkét világversenyén letette a névjegyét az U17-esek között; az Európa-bajnoki aranya és a világbajnoki bronza önmagáért beszél.”

Darabos László ismét U20-as Európa-bajnok lett 2025-ben Forrás: UWW/MBSZ

A kötöttfogású fiúk közül az U20-as Európa-bajnok, U23-as vb-harmadik Darabos László volt a legeredményesebb idén. Továbbá az is a korosztályos versenyzők idei eredménysorához tartozik, hogy

Lévai Levente 19 évesen tavasszal megnyerte a somorjai felnőtt Európa-bajnokságot

a kötöttfogásúak 72 kilós mezőnyében.

Az utánpótlás szempontjából mégiscsak az volt az idei év legfontosabb történése, hogy juniorkorúként Lévai Levi felnőtt Eb-t tudott nyerni.

Hasonló sikerre ilyen fiatalon legutóbb Lőrincz Tamás volt képes még 2006-ban, amikor ő is tizenkilencévesen szerezte meg az első Európa-bajnoki címét a „nagyok” között. Az, hogy közel húsz éve nem volt példa hasonlóra a magyar birkózósportban, jól megmutatja, hogy Levente mekkora tettet is vitt véghez.

Abszolúte bizonyította, hogy a jövő egyik nagy reménysége.

Persze, ugyanez igaz Darabos Lacira is, aki szintén igazolta már a tehetségét a korábbi években, és idén aztán újra sikerült megnyerni az U20-asok kontinensviadalát, valamint már az U23-asok között is odaért a dobogóra.”

A MAGYAR ÉRMESEK A 2025-ÖS KOROSZTÁLYOS VILÁGVERSENYEKEN:

U23-as világbajnokság:

Bronz: Darabos László, Lévai Levente



U23-as Európa-bajnokság:

Ezüst: Elekes Enikő

Bronz: Terék Gerda, Szenttamási Róza



U20-as vb:

Bronz: Terék Gerda



U20-as Eb:

Arany: Darabos László, Terék Gerda

Ezüst: Szinay Szabolcs, Arsunkaev Musza

Bronz: Olasz Bende, Fáth Laura



U17-es vb:

Ezüst: Sillei Janka

Bronz: Zsitovoz Mária, Báger Barbara



U17-es Eb:

Arany: Sillei Janka, Zsitovoz Mária

Bronz: Kovács Keve, Bereczki Réka, Bárány-Almási Bianka



U15-ös Eb:

Arany: Sillei Janka

Ezüst: Budai Milán, Máté Szofi, Jung Zsófia

(Kiemelt képen: Terék Gerda Forrás: MBSZ/UWW)