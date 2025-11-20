Nemzeti Sportrádió

Birkózás: eredményes évet zárt a hazai utánpótlás

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 19:19
null
Címkék
Sillei Janka Terék Gerda Darabos László Zsitovoz Mária utánpótlás Bácsi Péter bírkózás MBSZ utánpótlássport Lévai Levente
Összesen huszonnégy érmet nyertek a magyar birkózók az idei hét korosztályos világversenyen. Bácsi Péter, a hazai szövetség (MBSZ) szakmai igazgatója összességében sikeresnek titulálta a 2025-ös évet az utánpótlás teljesítménye szempontjából, viszont némi hiányérzet is maradt benne.

A két magyar bronzérmet hozó, újvidéki U23-as világbajnoksággal lezárult az idei korosztályos birkózó-világversenyek sora. A megszokott módon idén is négy korcsoportban (U23, U20, U17 és U15) összesen hét világeseményen szerepeltek a mieink, s ezeken összesen 24 érmet szereztek. Ráadásul, ami külön dicséretes, hogy a magyarok valamennyi vb-ről, illetve Eb-ről is medállal tértek haza.

 – kezdte a számvetést Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Ha a nagyképet vizsgáljuk, akkor valóban viszonylag jó a mérleg, viszont azért hiányérzet is maradt bennem.

Emellett az elődöntőig parádésan birkózó Józsa Attila pedig térdszalagszakadást szenvedett, így nem tudta folytatni a küzdelmet az éremért, be kellett érnie az ötödik hellyel. Ugyanígy van bennem némi csalódottság amiatt is, hogy a lányoknak nem jött össze a dobogós helyezés. Mindhárom bronzmeccses versenyzőnknek, Elekes Enikőnek, Pók Karolinának és Szenttamási Rózának is be kellett érnie az ötödik hellyel. Nyilván, a lányok az elmúlt években kicsit elkényeztettek minket a sikerekkel, rendre szállították az érmeket, és tudván, hogy milyen ígéretes generációról beszélünk, mostanra már ott tartunk, hogy várjuk is tőlük a jó eredményeket. A tavaszi U23-as Eb-n nagyon jól versenyeztek a lányok, három érmet is begyűjtöttek, azonban sajnos most a vébén nem tudott senki dobogóra állni.”

Sillei Janka két Eb-aranyat és egy vb-ezüstöt nyert az idén Forrás: UWW/MBSZ

Bár az U23-as vb-n végül nem, a többi eseményen a lányok közül többen is kiemelkedőt alkottak:

Sillei Janka duplázott, vagyis az U17-es és U15-ös Európa-bajnokságot is megnyerte, illetve az U17-esek vb-jén ezüstérmes lett. Emellett Terék Gerda győzött az U20-as Eb-n, valamint az U20-as vb-n és az U23-as Eb-n is bronzérmet szerzett, míg Zsitovoz Mária az U17-es Európa-bajnoki cím mellett a korosztály vb-jén egy bronzot is begyűjtött.

„Csak az elismerés hangján tudok nyilatkozni az említett lányok produkciójáról.

Hál'istennek idén végre eljött neki az áttörés, és pályafutása során először a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ehhez képest Sillei Jankának ez már-már megszokott érzés lehet, figyelembe véve, hogy tizenötévesen már négyszeres korosztályos Európa-bajnoknak mondhatja magát.

Ráadásul idén már nemcsak a saját korosztályában, hanem az idősebbek között is villantott, és az U17-es Eb-n arany-, a vébén ezüstérmesként zárt. Óriási ígéretről beszélünk, nagyon szépen fejlődik, de még sok munka vár rá, hiszen az a végső cél, hogy eljusson egészen a felnőttkorosztályig, és ott is majd hasonló sikerekre lehessen képes. A tavaly sérülésekkel bajlódó Zsitovoz Mása 2025-ben kiválóan tért vissza, és mindkét világversenyén letette a névjegyét az U17-esek között; az Európa-bajnoki aranya és a világbajnoki bronza önmagáért beszél.”

Darabos László ismét U20-as Európa-bajnok lett 2025-ben Forrás: UWW/MBSZ

A kötöttfogású fiúk közül az U20-as Európa-bajnok, U23-as vb-harmadik Darabos László volt a legeredményesebb idén. Továbbá az is a korosztályos versenyzők idei eredménysorához tartozik, hogy

Lévai Levente 19 évesen tavasszal megnyerte a somorjai felnőtt Európa-bajnokságot

19 évesen tavasszal megnyerte a somorjai felnőtt Európa-bajnokságot

a kötöttfogásúak 72 kilós mezőnyében.

Hasonló sikerre ilyen fiatalon legutóbb Lőrincz Tamás volt képes még 2006-ban, amikor ő is tizenkilencévesen szerezte meg az első Európa-bajnoki címét a „nagyok” között. Az, hogy közel húsz éve nem volt példa hasonlóra a magyar birkózósportban, jól megmutatja, hogy Levente mekkora tettet is vitt véghez.

Persze, ugyanez igaz Darabos Lacira is, aki szintén igazolta már a tehetségét a korábbi években, és idén aztán újra sikerült megnyerni az U20-asok kontinensviadalát, valamint már az U23-asok között is odaért a dobogóra.”

A MAGYAR ÉRMESEK A 2025-ÖS KOROSZTÁLYOS VILÁGVERSENYEKEN:
U23-as világbajnokság:
Bronz: Darabos László, Lévai Levente

U23-as Európa-bajnokság:
Ezüst: Elekes Enikő
Bronz: Terék Gerda, Szenttamási Róza

U20-as vb:
Bronz: Terék Gerda

U20-as Eb:
Arany: Darabos László, Terék Gerda
Ezüst: Szinay Szabolcs, Arsunkaev Musza 
Bronz: Olasz Bende, Fáth Laura

U17-es vb:
Ezüst: Sillei Janka
Bronz: Zsitovoz Mária, Báger Barbara

U17-es Eb:
Arany: Sillei Janka, Zsitovoz Mária
Bronz: Kovács Keve, Bereczki Réka, Bárány-Almási Bianka

U15-ös Eb:
Arany: Sillei Janka
Ezüst: Budai Milán, Máté Szofi, Jung Zsófia

(Kiemelt képen: Terék Gerda Forrás: MBSZ/UWW)

Sillei Janka Terék Gerda Darabos László Zsitovoz Mária utánpótlás Bácsi Péter bírkózás MBSZ utánpótlássport Lévai Levente
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Torna: tizedik lett a magyar fiúcsapat a manilai ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2 órája

Gerevich-díj: Turi Varga Zsuzsannának a Kőér utca a szentély

Utánpótlássport
4 órája

Utánpótlás-konferencia: már csak 13 nap!

Utánpótlássport
19 órája

Gerevich-díj: Lévai Zoltán és az esztergomi varázsszőnyeg

Utánpótlássport
23 órája

U-tólagos kesergés – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2025.11.19. 23:01

Tekvondó: Salim Kamilah ezüstérmes a junior Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2025.11.19. 20:00

Schmidt Ádám: Nevelőedzőinken múlik a magyar versenysport jövője

Egyéb egyéni
2025.11.19. 19:49

Átadták a Gerevich György nevelőedzői díjakat, 12-en kaptak kitüntetést

Utánpótlássport
2025.11.19. 18:29
Ezek is érdekelhetik