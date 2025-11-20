Kiváló formában a DVTK és Csollák Márkó is

FELEMÁS MÉRLEGGEL KEZDTÉK a miskolciak az új idényt, az első tíz mérkőzésükből hatot elveszítettek, aztán október második felétől összeállt a játékuk, a meglepetésekre is képes Dunaújvárost 10–1-re győzték le, majd a válogatott szünet előtt a Gyergyót is elkapták (4–2). Ezt követően is kitartott a lendület, az Újpest ellen 4–2-re, míg a FEHA19 ellen 6–1-re nyert a borsodi együttes, így már ötödik a tabellán, mindössze két ponttal lemaradva a harmadik UTE-tól.

„A Gyergyó legyőzése hatalmas motivációt adott a csapatnak, jókor jött a siker a válogatott szünet előtt, önbizalmat meríthetett belőle mindenki – mondta Csollák Márkó, a DVTK védője. – A szünet után ugyan kellett nekünk egy harmad, hogy visszatérjünk a rendes kerékvágásba, de sikerült idegenben megvernünk az Újpestet, majd legutóbb a FEHA19 ellen itthon is nyertünk. Próbálunk minden ellenfélre százszázalékosan felkészülni, jó munkát végzünk szárazon és jégen is, ez elkezdett kifizetődni.”

Nemcsak csapatának, Csolláknak is jól ment az előző összecsapásokon, három mérkőzésen három gól és egy assziszt a mérlege, az Erste Ligában volt a hét játékosa is. A védőnek a legutóbbi bajnoki más volt, mint a többi, ugyanis először lépett jégre korábbi csapata, a FEHA19 ellen.

„Kiegyensúlyozott játékot mutattunk a Fehérvár ellen is. Nyilvánvalóan más volt az a mérkőzés, három évet játszottam ott, mindenkit ismertem a keretből, jó volt őket újra látni. Örülök, hogy sikerült betalálnom, de a legfontosabb, hogy begyűjtöttük a három pontot, és már felfelé nézhetünk a tabellán.”

Csollák Márkó a válogatottban is bizonyított a közelmúltban, a franciaországi felkészülési tornán megszerezte első gólját is a nemzeti együttesben.

„Három nagyon nehéz mérkőzést játszottunk Franciaországban. Az elején kicsit látszódott rajtunk, hogy a sűrű menetrend miatt nem volt sok időnk az összecsiszolódásra, szinte rögtön utaztunk a torna helyszínére. Helytálltunk, és nem mellesleg győzelemmel zártuk a hetet. Örültem, hogy a csapat tagja lehettem, jól ment a játék, és megszereztem az első gólomat is.”