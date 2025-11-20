Gerevich-díj: Lévai Zoltán és az esztergomi varázsszőnyeg

Lévai Zoltán, az Esztergom Birkózó SE elnöke, Budapesti Honvéd esztergomi központjának edzője 1998-ban Táton kezdett a legkisebbekkel foglalkozni, és nagy szerepe volt a helyi birkózóélet létrehozásában. Majd kiváló szakmai munkájára felfigyelt a BVSC, és 2001-ben egyesülete fuzionált a fővárosiakkal. Ezután közösen több országos csapatbajnoki címet szereztek, és a klub folyamatosan bővítette utánpótlásbázisát Esztergomban és Tokodon. 2011-ben megszűnt az együttműködés a zuglóiakkal, a hátország azonban megmaradt, immár Dorogon. Lévai irányításával ismét felvirágzott a szakosztály, az ország legerősebbjévé nőtte ki magát a 2016-ig tartó vezetése alatt. Később rövid ideig kizárólag az Esztergom Birkózó SE-re fókuszált, mígnem 2017-től saját nevelőműhelyét már a Budapesti Honvéd esztergomi központjaként működteti.

Versenyzői évről évre remekelnek a hazai és a nemzetközi porondon.

A korosztályos és a felnőttvilágversenyeken is rendre érmet szereznek tanítványai.

Legismertebb versenyzője a három fia,

a felnőtt világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, a párizsi olimpiát is megjárt Zoltán, a felnőtt-vb- és Eb-bronzérmes, U23-as világbajnok Tamás, valamint a felnőtt Európa-bajnok, U20-as vb-ezüstérmes Levente – mindhármójuk pályáját a kezdetektől fogva egyengeti. Mellettük még Torba Erik és Vitek Dárius is remek eredményekkel, világversenyérmekkel büszkélkedhet a felnőttek között. Lévai jelenleg Esztergomban hozzávetőleg kilencven birkózóval foglalkozik.

Lévai Zoltán Forrás: Budapesti Honvéd

„Nem sportolókat, hanem embereket, személyiségeket nevelünk, így az életre készítjük fel gyerekeket – fogalmazza meg Lévai edzői hitvallását. –

Szeretnénk olyan értékeket átadni a fiataloknak, mint a munka iránti alázat, a szorgalom és a fegyelem, a közösség fontossága.

Továbbá azt, hogy mindig lehet tanulni, fejlődni, de persze mindenkinek a saját képességeihez mérten.

Éppen ezért nálunk nem az eredmények számítanak igazán. A világversenyeken elért sok-sok érem csak a hab tortán,

de nem ez a célunk. Egyfajta életpálya modellt is szeretnénk mutatni, mert nálunk a tanulás legalább annyira fontos, mint a sport. Azt vallom, manapság már csak úgy lehet kiváló sportteljesítményt elérni, ha az ember szellemileg is megállja a helyét.”

(Kiemelt képen jobbról: Lévai Zoltán, illetve három fia, Levente, Tamás és Zoltán Forrás: Budapesti Honvéd)