Mikler Roland óriási védésekkel került be a hét csapatába az EHF-nél – videó
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szokás szerint kihirdette a hét csapatát a férfi Bajnokok Ligájában. Ebben legjobb kapusként Mikler Roland, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa is helyet kapott.
A szegediek csütörtökön 35–20-ra legyőzték az északmacedón Eurofarm Pelisztert. Ebben nagy szerepet játszott a 41 éves klasszis, aki 36 lövésből 19-et védett ki, ami 52.78 százalékos hatékonyságot jelent!
