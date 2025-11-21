Nemzeti Sportrádió

Mikler Roland óriási védésekkel került be a hét csapatába az EHF-nél – videó

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.21. 18:22
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
videó OTP Bank-Pick Szeged Mikler Roland Eurofarm Peliszter férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szokás szerint kihirdette a hét csapatát a férfi Bajnokok Ligájában. Ebben legjobb kapusként Mikler Roland, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa is helyet kapott.


A szegediek csütörtökön 35–20-ra legyőzték az északmacedón Eurofarm Pelisztert. Ebben nagy szerepet játszott a 41 éves klasszis, aki 36 lövésből 19-et védett ki, ami 52.78 százalékos hatékonyságot jelent!

Kézilabda
2025.11.20. 18:52

Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek

Az idegenbeli vereség után odahaza 35–20-ra megverte a Pelisztert az OTP Bank-Pick Szeged egy fantasztikus hangulatú BL-mérkőzésen.

 

videó OTP Bank-Pick Szeged Mikler Roland Eurofarm Peliszter férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Lazar Kukics: Sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe

Kézilabda
3 órája

Férfi kézi NB I: a sérülések miatt újabb idény közbeni igazolás jöhet Szegeden

Kézilabda
Tegnap, 12:20

Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek

Kézilabda
2025.11.20. 18:52

Simán nyert az Aalborg és a Magdeburg; győzni tudott Párizsban a Barca a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.19. 22:20

Ez is sima volt, ismét 40 gól fölé jutott a Veszprém a Kolstad ellen

Kézilabda
2025.11.19. 20:17

Férfi kézilabda BL: Xavier Pascual ma este ismét mosolyoghat

Kézilabda
2025.11.19. 07:00

Kézilabda: Las Vegasban játszik a Szeged és a Győr

Kézilabda
2025.11.18. 10:51

Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját

Kézilabda
2025.11.13. 22:40
Ezek is érdekelhetik