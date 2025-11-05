A hónap utánpótlásedzője: október jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) második kiírásában ökölvívó-, triatlon- és cselgáncsedző került a jelöltek közé. Íme, október hónap kiválasztottjai!

DORKÓ PÉTER, az Egri Városi Sportiskola ökölvívó-szakosztályának vezetője, vezetőedzője, az U15-ös válogatott szövetségi edzője 1989-ben ismerkedett meg az ökölvívással. A ’90-es évek első felében többször is felállhatott az országos bajnokság dobogójára utánpótlás- és felnőttversenyzőként is; 1992 és 1994 között tagja volt a korosztályos válogatottnak. Bíróként számos világversenyen dolgozott, a 2008-as pekingi olimpián is vezetett mérkőzéseket. Az Egri Városi Sportiskola ökölvívó-szakosztályát immár tizenhat éve irányítja, a műhelynek egyben a vezetőedzője is. Lassan másfél évtizede dolgozik a válogatottak valamelyikénél, 2016 óta– kisebb megszakításokkal – a serdülőválogatott szakágvezetője, ezzel a korosztállyal számos Eb-érmet ünnepelhetett. Egri versenyzői eddig 84 magyar bajnoki aranyérmet szereztek, 2015 óta pedig kilenc Európa-bajnoki dobogós helyezést is. Tanítványa, Könnyű Richárd 2014-ben bronzérmet szerzett az ifjúsági olimpián. A 49 esztendős Dorkó a vezetője az északi régiónak, a területen számos esemény, bajnokság, kupa, nemzetközi verseny, csapattalálkozó szervezésében vett részt.

Októberben a Dorkó Péter által irányított

U15-ös ökölvívó-válogatott a Budvában megrendezett Európa-bajnokságon hat érmet (két ezüstöt és négy bronzot) nyert,

a keret tagjait a szakember készíti fel a nemzeti csapatban. A 44 kilogrammosok között másodikként záró Nagy Viktória az egri klubban is Dorkóval készül, ő a nevelőedzője. Nagy előbb ír, majd olasz riválist győzött le, a döntőben aztán nem bírt ukrán ellenfelével. Rajta kívül részt vett a kontinensviadalon a szintén az EVSI-t erősítő Harkály Sándor, míg a hónap elején véget ért U19-es Eb-n Berki Brendon képviselte a klub színeit.

Dorkó Péter:

„Nem feltétlenül sportolókat nevelnünk, hanem elsősorban egészséges, jó szemléletű embereket, akik hasznára válnak a társadalomnak.

Nem biztos, hogy mindenkiből versenyző lesz, de ha az adott tanítványt pozitív irányba mozdítjuk el az életben, már nyertünk.

Az U15-ös Európa-bajnoki ezüstérmes Nagy Viktória így nyilatkozik az mesteréről:

„Remek edzőnek ismertem meg, nagyon szeretek vele dolgozni. Boldog vagyok, hogy elkisért eddig az utamon, és örülök, hogy ez a továbbiakban is így lesz.

Kicsit úgy érzem, mintha a pótapukám lenne.

Rengeteg munkát fektetett belém, ennek köszönhetően állhattam fel az Eb-dobogóra.”

Az U15-ös Eb-ezüstérmes Nagy Viktória és mestere, Dorkó Péter Forrás: Facebook

KROPKÓ ANDREA, a Kropkó Triatlon Club 47 éves vezetőedzője versenyzőként is eredményes volt, az utánpótlás-válogatottban is bizonyított. Férje Kropkó Péter, a sportág legendás hazai képviselője, sokszoros Ironman. Andrea szakedző és testnevelő tanár, a végzettségei megszerzése után a gyermekeivel kezdett el foglalkozni, Márta 2003-ban, Márton 2005-ben, Jázmin és Ábel pedig 2009-ben született. Triatlonklubot is alapított, amelyben több fiatallal dolgozott, de gyermekei egyre eredményesebb szereplésével a hangsúly feléjük tolódott, és bár a többi fiatallal ugyanolyan elhivatottan dolgozott, logisztikai szempontból egyre nehezebb volt mindenkire odafigyelni. Márta a felnőttek között Európa Játékok-bronzérmes, a tavalyi U23-as és junior-világbajnokságon harmadik lett a mixváltóval, Márton junior Európa-bajnoki bronzérmes. Az év első felében, a Kínában rendezett felnőtt-világkupaverseny olimpiai távján Márta nyolcadik, Márton – debütánsként – kilencedik lett. Két héttel később Márton már a dobogóra is felállhatott, a szamarkandi vk-n másodikként zárt. Jázmin tavaly – noha még csak 15 éves volt – a juniorok Európa-kupa-viadalokon többször az élmezőnyben végzett, az idén ugyanebben a korosztályban (még mindig csak ifjúsági korúként) Európa-bajnoki hetedik lett. Az úszásból és futásból álló aquatlonban szintén jeleskedett, a szakág Eb-jének legfiatalabb indulójaként a juniorok között arany-, a felnőttek mezőnyében ezüstérmet szerzett. Eközben már Ábel is bontogatja a szárnyait a sportban. Bár a Kropkó Triatlon Club viszonylag mindig kislétszámmal működött, megtörtént már, hogy az év végi hazai ranglistán a harmadik legeredményesebbként zárt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy az úszásban más edzők is segítik a fiatalok munkáját.

Márta és Márton is az egyes rajtszámmal indult el az október közepén megrendezett U23-as világbajnokságon Ausztráliában, ami azt jelentette, hogy a vb előtt mindketten az első helyen álltak a korosztályos ranglistán.

Wollongongban Márton ezüst-, Márta bronzérmet szerzett, a bravúros teljesítmény pályafutásuk eddigi legjobb eredménye.

A testvérek tagjai voltak az utánpótlás-mixváltónak is, amellyel a hatodik helyen értek célba.

Kropkó Andrea:

„Sosem erőltettük a versenysportot a gyerekeinkre, addig csinálják, amíg szeretik, mi pedig segítünk nekik.

Az elsődleges és a legfontosabb a biztonság, mindig azt tartom a szemem előtt.

A biciklis szakaszokat élőben nem is bírom nézni, ha valamelyik gyerekem teker. Minden eredménynek örülünk, de a lényeg, hogy magát a sportos életmódot szeretik.”

Az U23-as világbajnoki ezüstérmes Kropkó Márton ezt mondta edző-édesanyjáról:

Nagy előny, hogy ő az anyukám is, hiszen így az életem minden részére rálát, a sulitól kezdve említhetnék bármit.

Egy pillantásomból tudja, mennyire vagyok éppen leterhelve. Nem szigorú, sőt. A megfelelő pillanatban visszafog minket, mert magunktól valószínűleg kifulladásig, akár sérülésig is edzenénk. Ő viszont ő pontosan tudja, melyek azok a határok, amiket be kell tartanunk.”

Baról: Kropkó Márton, Paulo Antunes edző, Kropkó Márta és a díjra jelölt Kropkó Andrea Forrás: Facebook

SZABÓ TIBOR, a Budapesti Honvéd junior- és az U23-as korosztályának 41 esztendős trénere, a juniorválogatott szövetségi edzője ötévesen kezdett el dzsúdózni a Honvédban, és azóta sem szakadt el a klubtól. Az edzői pályáját 2004-ben kezdte el a legkisebbek mellett, ekkor még a sportág megszerettetése volt az elsődleges feladata. Majd ahogyan nőttek fel a tanítványai, számos magyar bajnoki címet szereztek a diák C-, B- és A-korosztályban, illetve később már a serdülők között is, idővel a korosztályos Európa-kupa-versenyeken is egyre több érmet gyűjtöttek. 2022-ben jött el a nemzetközi áttörés: Bognár Inez révén – aki az ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert – az első utánpótlás-világversenyen érmes tanítványának is örülhetett Szabó Tibor. Még ugyanabban az évben Gyertyás Róza U23-as Európa-bajnoki aranyat ünnepelhetett, majd ő 2023-ban megvédte címét, Kőszegi Rebeka pedig Eb-bronzérmes lett ugyanebben a korosztályban. Az idén sikert sikerre halmoznak a tanítványai: Gyertyás harmadik lett a budapesti felnőtt-világbajnokságon, Máthé Bence European Open-bronzérmet szerzett Szarajevóban, míg Szabó Réka a pozsonyi junior Eb-n bronz-, a moldovai U23-as Eb-n Szeleczki Szabina arany-, Kriza Anna szintén bronzérmet nyert. Szabó a Honvéd edzői stábjának tagjaként – többedmagával – foglalkozik a felnőtt vb-bronzérmes, Európa-bajnok Özbas Szofival, és részt vett az Európa-bajnok, vb-harmadik Karakas Hedvig felkészítésében is. Toncs Péter vezetőedző irányítása mellett edzőkollégáival (Neu Gáborral és Gera Csabával) közösen negyven fiatallal foglalkozik a mindennapokban. A klubfeladatai mellett 2024 óta a juniorválogatott keretedzőjeként is tevékenykedik. 2023 novemberében már elnyerte A hónap utánpótlásedzője díjat.

Októberben a moldovai Chisinauban rendezett U23-as Európa-bajnokságon a magyar cselgáncsozók egy-egy arannyal és bronzzal zártak, és mindkét érmet Szabó Tibor tanítványai jegyezték.

A legfényesebb medált az EYOF-ezüst és ifjúsági Eb-bronzérmes Szeleczki Szabina szállította a 48 kilósok mezőnyében.

A Budapesti Honvéd 20 éves, tehát még juniorkorú ígérete – aki az idén a budapesti felnőtt vb-n a nyolcaddöntőig jutott – sorrendben szerb, moldovai, török és lengyel versenyzőt vert, így jutott el az Európa-bajnoki dobogó tetejére. Klubtársa, az ifjúsági vb-bronzérmes Kriza Anna szintén remekül szerepelt: a 63 kilósok között egy osztrák legyőzésével kezdett a 16 között, majd a későbbi aranyérmes, finn Seikkulától kikapott a negyeddöntőben. A vigaszágon aztán javított, egymás után két horvátot is felülmúlt, a bronzért aranyponttal nyert az első kiemelt, junior-vb-harmadik Simic ellen.

Szabó Tibor és az U23-as Eb-győztes tanítványa, Szeleczki Szabina Forrás: EJU

Szabó Tibor:

Megpróbálom azt a szeretetet és odafigyelést átadni a versenyzőimnek, amit egykor én kaptam meg a saját edzőimtől.

Azt szokták mondani rólam, amikor belépek a terembe, általában olyan pozitív energiákat sugárzok a tanítványok felé, hogy akinek közülük éppen rosszabb napja van, az is rögtön tíz-húsz százalékkal jobb teljesítményre lesz képes. Igyekszem jó példával elöljárni, és motiválni őket a hétköznapokban is. Alapvetően a kemény munkában hiszek, minden nap a határainkat kell feszegetni, csakis így lehet fejlődni, és így érhetik el a vágyott eredményeket a versenyeken.”

Az U23-as Európa-bajnok Szeleczki Szabina véleménye edzőjéről:

Tibi bá fantasztikus személyiség és edző is egyben, nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Jól ért a nyelvünkön, és pontosan érzi, hogy kihez miként érdemes szólni.

Ennek köszönhetően tényleg mindenkivel közös hullámhosszra tud kerülni. A kommunikációban nagyon hisz, és bármilyen gondunk, bajunk akad, azt megoszthatjuk vele. Alapvetően el is várja az őszinteséget, ez a kölcsönös bizalom alapja. Szakmailag is rendkívül felkészült, ráadásul a szürke hétköznapokban az edzéseket is rendre feldobja a kreatív, változatos gyakorlataival, a mosolygós, energikus habitusával.”

(Kiemelt képünkön balról: Dorkó Péter, Kropkó Andrea és Szabó Tibor)