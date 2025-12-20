Nemzeti Sportrádió

La Liga: Real Madrid–Sevilla

2025.12.20. 20:55
Bellingham szerzett vezetést a madridiaknak (Fotó: Getty Images)
Real Madrid spanyol foci Sevilla spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában a Real Madrid hazai pályán fogadja a Sevillát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
REAL MADRID–SEVILLA 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: A. Ruíz 
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé, D. Sow, B. Mendy – I. Romero, A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda
Gólszerző: Jude Bellingham (38.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

