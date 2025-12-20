La Liga: Real Madrid–Sevilla

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

REAL MADRID–SEVILLA 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: A. Ruíz

REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso

SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé, D. Sow, B. Mendy – I. Romero, A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda

Gólszerző: Jude Bellingham (38.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE