La Liga: Real Madrid–Sevilla
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában a Real Madrid hazai pályán fogadja a Sevillát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
REAL MADRID–SEVILLA 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: A. Ruíz
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé, D. Sow, B. Mendy – I. Romero, A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda
Gólszerző: Jude Bellingham (38.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
