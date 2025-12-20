Nemzeti Sportrádió

Nem bírt az újonc Cremonesével a Lazio

2025.12.20. 20:12
Nem hozott gólt a Cremonese és a Lazio összecsapása (Fotó: Getty Images)
Lazio olasz labdarúgás Serie A Cremonese
A Cremonese gól nélküli döntetlent játszott a Lazio otthonában az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.

LAZIO–CREMONESE

A két csapat összesen négyszer találta el a kaput. Az első félidőben Jamie Vardy révén a vendégek voltak közel a gólhoz, az angol fejese azonban fölé szállt. A 94. percben Matteo Cancellieri ugorhatott ki ziccerben, lövésig viszont nem jutott el, mert a csereként beálló Federico Ceccherini még a tizenhatoson kívül egy piros lapért cserébe felrúgta. A szabadrúgásból nem született gól, így 0–0-val zárult a találkozó.

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lazio–Cremonese 0–0
Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)
20.45: Juventus–Roma (Tv: Match4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Torino
18.00: Fiorentina–Udinese
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)
Január 14.
18.30: Napoli–Parma
20.45: Internazionale–Lecce
Január 15.
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

15

11

4

34–14

+20 

33 

2. Milan

15

9

5

1

24–13

+11 

32 

3. Napoli

15

10

1

4

22–13

+9 

31 

4. Roma

15

10

5

16–8

+8 

30 

5. Juventus

15

7

5

3

19–14

+5 

26 

6. Bologna

15

7

4

4

23–13

+10 

25 

7. Como

15

6

6

3

19–12

+7 

24 

8. Lazio

16

6

5

5

17–11

+6 

23 

9. Sassuolo

15

6

3

6

21–19

+2 

21 

10. Cremonese

16

5

6

5

18–18

21 

11. Udinese

15

6

3

6

16–22

–6 

21 

12. Atalanta

15

4

7

4

19–18

+1 

19 

13. Torino

15

4

5

6

15–26

–11 

17 

14. Lecce

15

4

4

7

11–19

–8 

16 

15. Cagliari

15

3

5

7

15–21

–6 

14 

16. Genoa

15

3

5

7

16–23

–7 

14 

17. Parma

15

3

5

7

10–18

–8 

14 

18. Verona

15

2

6

7

13–22

–9 

12 

19. Pisa

15

1

7

7

10–20

–10 

10 

20. Fiorentina

15

6

9

12–26

–14 

 

 

