Nem bírt az újonc Cremonesével a Lazio

LAZIO–CREMONESE

A két csapat összesen négyszer találta el a kaput. Az első félidőben Jamie Vardy révén a vendégek voltak közel a gólhoz, az angol fejese azonban fölé szállt. A 94. percben Matteo Cancellieri ugorhatott ki ziccerben, lövésig viszont nem jutott el, mert a csereként beálló Federico Ceccherini még a tizenhatoson kívül egy piros lapért cserébe felrúgta. A szabadrúgásból nem született gól, így 0–0-val zárult a találkozó.

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Lazio–Cremonese 0–0

Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)

20.45: Juventus–Roma (Tv: Match4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Torino

18.00: Fiorentina–Udinese

20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)

Január 14.

18.30: Napoli–Parma

20.45: Internazionale–Lecce

Január 15.

18.30: Hellas Verona–Bologna

20.45: Como–Milan