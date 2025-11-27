Ezért vetheti be Szenegál a korábbi francia vb-győztest is ellenünk – a volt siófoki kézis alig várja

Niombla (jobbra) immár Szenegált erősíti a vb-n (Fotó: Hand221)

A magyar válogatott eddig a Szenegál elleni mindkét meccsét 30–20-ra nyerte meg. A legutóbbi vb középdöntőjében már nem szerepelt a 2019-ben még az ország színeiben védő győri klasszis, Hatadou Sako, aki francia állampolgárságra váltott és azóta világbajnok lett. Vele ellentétes utat járt be a franciákkal 2017-ben vb-győztes, korábbi siófoki Gnonsiane Niombla, a 35 éves irányító-átlövőt Szenegál mezében láthatjuk a következő két hétben. Ez már csak azért is érdekes fejlemény, mert két évvel ezelőtt a nemzetközi szövetség (IHF) még a szintén volt siófoki, korábbi francia válogatott Dounia Abdourahimhoz hasonlóan nem engedte pályára lépni a vb-n.

Mi változott azóta? A háttérhez tudni kell, hogy az IHF azután szigorított a honosítás szabályain, hogy sok kritikát kapott amiatt, hogy Katar 2015-ben egy szinte teljesen honosított játékosokból álló csapattal döntőbe jutott a férfi-vb-n. Azóta a honosításhoz szigorú feltételeknek kell megfelelni (az érintett játékos az adott országban született, vagy a szülei/nagyszülei az adott országban születtek), ráadásul aki pályára lépett már másik ország felnőttválogatottjában, tőle a három év türelmi idő mellett elvárják, hogy legalább három évet az adott országban is éljen. Utóbbiak nem teljesültek Niombláéknál, ezért próbálkozott két évvel ezelőtt Szenegál az egyedi elbírálással.

A végrehajtó bizottság minden esetet külön vizsgál, de csak akkor lehetséges kivételt tennie, ha a kérelmező a feltörekvő országok csoportjába tartozik. Ugyanis a jelenleg is érvényes szabály értelmében az ő esetükben engedélyezhetik más ország felnőttválogatottjában korábban már szereplő játékos honosítását (amennyiben eltelt három év a legutóbbi válogatottsága óta és a honosítása hozzájárul a kérvényező országban a kézilabda fejlődéséhez). Két éve azonban Szenegál még a fejlett országok csoportjába tartozott, az idén aktualizált listán (3. számú melléklet) azonban már a feltörekvők közé csúszott vissza, így az IHF engedélyezhette Niombláék honosítását. A besorolás megállapításához egyébként az utolsó két vb eredményeit vették figyelembe felnőtt és utánpótlás szinten.

„Valóban Szenegál besorolásának változása kellett ahhoz, hogy az IHF engedélyezze a honosításunkat, de az is az igazsághoz tartozik, hogy két éve a francia és a szenegáli szövetség közötti kapcsolatban sem volt a legjobb az időzítés” – kezdte a Nemzeti Sportnak Gnonsiane Niombla, utalva arra, hogy az IHF mindig felveszi a kapcsolatot az adott játékos korábbi szakági szövetségével.

A 2019 és 2021 között Siófokon játszó irányító-átlövő elmondta, 2022 óta ott volt a szenegáli csapat körül, így elég sokat kellett várnia a hivatalos bemutatkozására, viszont nem okoz számára furcsa érzést afrikai országot képviselni.

„Szenegál kézilabdában kis országnak számít, de próbál fejlődni, külföldről tudást importálni, és létrehozott ezért néhány akadémiát is. A női válogatott is lépked előre az öt éve kinevezett francia Yacine Messaoudi irányításával. Messze áll még az európai topválogatottak szintjétől, viszont komoly potenciált látok a jövőre nézve” – folytatta Niombla, aki elárulta, nem tűztek ki maguk elé konkrét helyezésben megfogalmazott célt, de természetesen szeretnének továbbjutni a csoportból, és közben minden mérkőzésen felszabadult játékra törekszenek.

A vb előtt egy horvátországi felkészülési tornán Szenegál legyőzte a házigazdát és döntetlent játszott Lengyelországgal, ebből a két mérkőzésből igyekeznek önbizalmat meríteni. A keret legrutinosabb tagjaként azonban Niombla folyamatosan azt hajtogatja a társainak, hogy a vb más kávéház. Rögtön ott a mieink elleni csütörtök esti nyitó meccs:

„Tudjuk, tízből talán csak egy meccsen lehet esélyünk a magyarok ellen, de ha most lesz az az egy alkalom, szeretnénk megragadni. Egy nagy torna első meccse mindig speciális, ott van még a kezdeti stressz a játékosokban. Elmondtam a lányoknak, sokaknak egész karrierjük során nem adatik meg, hogy egy vébén pályára lépjenek. Én a franciákkal nyertem már aranyat, ez most egészen más torna lesz, de ezt is ugyanannyira várom.

El tudja képzeni, mit jelent sok társamnak egy olyan erős nemzet ellen pályára lépni egy világbajnokságon, mint a magyar? Talán soha vissza nem térő alkalom! Mi mesze vagyunk az olyan csapatoktól, mint a francia, a norvég, a dán vagy a magyar, ám ettől még megígérhetem, hogy a szívünket kitesszük a pályára és mindent bele fogunk adni.”

Niomblát arról is faggattuk, hogy látja, mire lehet képes a magyar válogatott a tornán?

„A sportban is ciklusok vannak, és szerintem a magyar válogatott most jó hullámon ül. A keret többsége több éve együtt játszik, és lassan learathatják az elvégzett közös munka gyümölcsét. A magyar igazi kézilabdanemzet, az emberek imádják a sportágat. Tavaly sem számíthattak rá sokan, hogy a magyarok legyőzik az Eb bronzmeccsén a franciákat, mégis megtették. A versenyképesség mellett gyakran kis szerencsére is szükség van egy jó eredményhez. Vámos Petra, Simon Petra, Klujber Katrin, Albek Anna, Tóvizi Petra vagy éppen a kapusok is folyamatosan a legjobb európai csapatokban edződhetnek, ráadásul a magyar bajnokság is magas szintet képvisel. Minden esélye megvan a magyar csapatnak, hogy újra odaérjen a legjobbak közé!”

Niombláékhoz hasonlóan Hawa N’Diaye is szerepelt Siófokon, az akkoriban ott játszó Hársfalvi Júlia, valamint Papp Nikoletta ennek megfelelően üdvözölte is a szerda délután megérkező volt csapattársakat.

Mivel legfeljebb két játékost lehet honosítani a fent említett módon a legjobbak közé sorolt országokból, Szenegál ezzel maximálisan kihasználta ezt a lehetőséget. Érdekesség, hogy Niombláéknál is veszélyesebb játékos Soukeina Sagna, aki a legutóbbi vb-n hat meccsen 40 gólt szerzett, ellenünk is betalált nyolcszor – utánpótlásszinten még ő is francia mezben dobálta a gólokat. A szenegáli válogatott játékosai többségükben a francia bajnokságban játszanak, de néhányan Romániában keresik a kenyerüket.