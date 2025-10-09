Vívás: egységes, vb-n is eredményes junior férfi kardcsapat a terv

A múlt hét végén a Vasas vívócsarnoka adott otthont a junior kardozók második Magyar-kupa-fordulójának, egyben válogatóversenyének, melynek izgalmas és szoros férfidöntőjében Papp Zsadány egyetlen tussal, 15:14-re múlta felül Vajda Oszkárt. A két ígéret a korosztályos válogatottból is jól ismeri egymást, legutóbb is egy csapatban vívtak.

Az előző évadban az Antalyában rendezett

junior Európa-bajnokságon Papp Zsadány érdemelt ki egyéni bronzérmet.

Törökországban Bódy Benjámin BVSC-s tanítványa a csoportkört öt győzelemmel abszolválta, majd az egyenes kieséses szakaszban cseh, francia és bolgár ellenfelet legyőzve jutott az elődöntőbe, melyben a junior-világbajnoki címvédő, román Vlad Covaliu 15:10-re felülmúlta. Papp 10:10-ig tartotta a lépést a 2000-es olimpián aranyérmes Mihai Covaliu fiával, a hajrá azonban kihívójának sikerült jobban. A junior Eb-n a Luo Han, Papp Zsadány, Péch Kornél, Vajda Oszkár összeállítású kardcsapat az ötödik lett.

Az előző Eb- és vb-csapat: Luo Han, Péch Kornél, Papp Zsadány, Vajda Oszkár Fotó: Bizzi Team

A kínai Vuhszi városában megtartott junior-világbajnokságon kevesebb sikerélmény jutott a mieinknek. Egyéniben Papp, Péch és Vajda számára is a legjobb 32 jelentette a végállomást, a csapatnak pedig a hetedik hellyel kellett megelégednie.

A fiúk közül Péch a felnőttek közé lépett, a többiek az új évadban is juniorok. Neuhold Sándor keretedző a következőket mondta az idény eleji várakozásokról:

„Már az évad elején szeretem megbeszélni a vívókkal a célokat, és ezúttal is erről szóltak az első keretedzések. Tavaly elég jó egyéni sorozatot futottunk a világkupában, többen kerültek döntőbe, volt ezüst- és bronzérmünk is, ezzel most is elégedett lennék. Csapatban viszont egy bronzot szereztünk, és többször is a négy közé juthattunk volna, ha kicsit koncentráltabbak vagyunk. Ebben is szeretnénk előre lépni. Az Európa-bajnokságon nagyon örültünk a bronzéremnek, remélem, hogy az idén is oda tud valaki érni a dobogóra.

A világbajnoki szereplésben javulást várok. Nagyon szeretnénk már egy vébéérmet.

Most olyan tizenkét fős kerettel indultunk, melyben mindenki volt már korábban kadét- vagy juniorválogatott. Egyre több a tapasztalatuk a fiúknak. De a ranglista válogat, én azt a négy vívót igyekszem menedzselni, aki kiharcolja a válogatottságot. Egységes csapatot tervezek, amelynek tagjai ha mentálisan is felkészültek lesznek, akkor szép eredményeket érhetnek el.”

(Kiemelt kép forrása: Neuhold Sándor és Papp Zsadány Fotó: Bizzi Team)