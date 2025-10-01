Nemzeti Sportrádió

Triatlon: remek eredmények az évad célversenye előtt

2025.10.01. 19:48
triatlon utánpótlás utánpótlássport
Az október közepén Ausztráliában megrendezendő korosztályos triatlon-világbajnokság előtti hetekben is remek eredményeket érnek el a magyar fiatalok.

Napra pontosan két hét múlva, október 15-én megkezdődik a triatlonosok évadának célversenye, a világbajnoki sorozat utolsó állomása Ausztráliában, Wollongongban.

A vb-n – ahogyan korábban már beszámoltunk róla – kilenc utánpótláskorú induló képviseli majd a magyar színeket.

A felkészülés már a célegyeneshez ért,

az utolsó világbajnokság előtti eseményeket rendezik ebben az időszakban, amelyeken az év korábbi részéhez hasonlóan kiváló magyar eredmények születtek.

Szeptemberben a 17 éves Szalai Fanni a felnőttek között megszerezte a második idei Bundesliga-győzelmét, Hannoverben diadalmaskodott, amivel ismét bizonyította, hogy az idősebbek között is számolni kell vele.

Szalai Fanni Forrás: DTU/Petko Beier

A világbajnokságra éremesélyesként utazik, sőt az arany lebeg a szeme előtt,

amit a vb kapcsán megerősített Kuttor Csaba, a Ganzair Team Újbuda vezetőedzője is.

„Fanni éremért megy, Zalán a top tízet célozza meg, Laura a tíz-tizenötödik helyen végezhet, Zsombi a top húszban” mondta a juniorok esélyeiről a hazai szövetségnek a szakember.

Az U23-asok sem pihentek az elmúlt időszakban, a Kropkó testvérek például Kínában, az utolsó előtti WTCS futamon kiváló felnőttversenyzők között érték el az eddigi legjobb eredményüket a sorozatban:

Márton 7., Márta pedig 13. lett.

Júliusban a Melillában megrendezett sprint triatlon Európa-bajnokságon két éremmel zártak a magyar fiatalok, akik tehát az ausztrál megméretésre is jó formában utaznak.

A magyar utánpótláskorú indulók az ausztráliai vb-n:

Junior: Szalai Fanni, Szobácsi Laura, Holba Zsombor, Trungel-Nagy Zalán

U23: Horváth Karolina Helga, Kropkó Márta, Dobi Gergő, Kovács Gyula, Kropkó Márton

(Kiemelt képünkön: Kropkó Márton Forrás: MTSZ) 

