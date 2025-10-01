Triatlon: remek eredmények az évad célversenye előtt

Napra pontosan két hét múlva, október 15-én megkezdődik a triatlonosok évadának célversenye, a világbajnoki sorozat utolsó állomása Ausztráliában, Wollongongban.
A vb-n – ahogyan korábban már beszámoltunk róla – kilenc utánpótláskorú induló képviseli majd a magyar színeket.
A felkészülés már a célegyeneshez ért,
az utolsó világbajnokság előtti eseményeket rendezik ebben az időszakban, amelyeken az év korábbi részéhez hasonlóan kiváló magyar eredmények születtek.
Szeptemberben a 17 éves Szalai Fanni a felnőttek között megszerezte a második idei Bundesliga-győzelmét, Hannoverben diadalmaskodott, amivel ismét bizonyította, hogy az idősebbek között is számolni kell vele.
A világbajnokságra éremesélyesként utazik, sőt az arany lebeg a szeme előtt,
amit a vb kapcsán megerősített Kuttor Csaba, a Ganzair Team Újbuda vezetőedzője is.
„Fanni éremért megy, Zalán a top tízet célozza meg, Laura a tíz-tizenötödik helyen végezhet, Zsombi a top húszban” – mondta a juniorok esélyeiről a hazai szövetségnek a szakember.
Az U23-asok sem pihentek az elmúlt időszakban, a Kropkó testvérek például Kínában, az utolsó előtti WTCS futamon kiváló felnőttversenyzők között érték el az eddigi legjobb eredményüket a sorozatban:
Márton 7., Márta pedig 13. lett.
Júliusban a Melillában megrendezett sprint triatlon Európa-bajnokságon két éremmel zártak a magyar fiatalok, akik tehát az ausztrál megméretésre is jó formában utaznak.
