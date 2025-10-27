Öttusa: váltóban is remekeltek a magyarok az ORV-n

A záró napon is kitettek magukért a magyar öttusázók a lengyelországi Spalában rendezett Olimpiai Reménységek Versenyén, és további érmekkel gyarapították a gyűjteményt.

A megméretés érdekessége volt, hogy mivel az elsődleges feladat már a következő szezonra való felkészülés, az U15-ös reménységeink az U17-es, U17-es kitűnőségeink pedig az U19-es korosztályban álltak rajthoz.

A magyarok a házigazda lengyel, a cseh, a német, a brit, a litván, valamint a szlovák ígéretekkel mérték össze tudásukat.

A vegyes váltók versenynapján az U19-es korosztályban Balzsay Jázmin és Gyepessy Domonkos kettőse aranyérmes lett,

Plébán Virág és Bognár Levente duója ezüstnek örülhetett, valamint ugyanúgy másodikként zárt az U17-es mezőnyben Kósa Nóra és Kántor Benedek párosa.

A magyar csapat az ORV-n Forrás: MÖSZ

Korábban az első egyéni döntős napon

Kósa Nóra az U17-esek között aranyérmes lett,

Gyepessy Domonkos pedig az U19-es mezőnyben a második helyen végzett. Továbbá nyert a Gyepessy, Mitró Milán, Viniczai Patrik összetételű csapat és második lett a Kósa, Kertai Gréta, Herbák Dóra alkotta egység. A második finálés napon Balzsay Jázmin állhatott fel a dobogó második fokára U19-ben, és aranynak örülhetett a Balzsay, Darányi Zora, Herbák Hanna trió.

Kósa Nóra egyéniben az U17-esek dobogójának tetejére állhatott Forrás: MÖSZ

A seregszemlén a kieséses vívásban elért eredményeket külön is jutalmazták. Itt U17-ben Kósa Nóra első, Kántor Benedek második, U19-ben Gyepessy Domonkos második, Balzsay Jázmin harmadik lett.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)