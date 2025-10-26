Öttusa: magyar érmek a lengyelországi ORV-n

A lengyelországi Spalában az U17-es és az U19-es korosztályt képviselő öttusázók számára rendeztek Olimpiai Reménységek Versenyét. A magyarok népes küldöttséggel utaztak a viadalra, hogy összemérjék tudásukat a házigazda lengyel, a cseh, a német, a brit, a litván, valamint a szlovák ígéretekkel.

Mivel az elsődleges feladat már a következő szezonra való felkészülés, az U15-ös reménységeink az U17-es, U17-es kitűnőségeink pedig az U19-es korosztályban álltak rajthoz.

Az első egyéni döntős napon Kósa Nóra az U17-esek között aranyérmes lett,

Gyepessy Domonkos pedig az U19-es mezőnyben a második helyen végzett. Továbbá nyert a Gyepessy, Mitró Milán, Viniczai Patrik összetételű csapat és második lett a Kósa, Kertai Gréta, Herbák Dóra alkotta egység.

A második finálés napon Balzsay Jázmin állhatott fel a dobogó második fokára U19-ben, és aranynak örülhetett a Balzsay, Darányi Zora, Herbák Hanna trió.

Balzsay Jázmin a dobogó második fokán Forrás: MÖSZ

A seregszemlén a kieséses vívásban elért eredményeket külön is jutalmazták. Itt U17-ben Kósa Nóra első, Kántor Benedek második, U19-ben Gyepessy Domonkos második, Balzsay Jázmin harmadik lett.

(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra a dobogó tetején Forrás: MÖSZ)