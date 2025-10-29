Öttusa: a 13 éves Kósa Nóra az U17-esek között nyert ORV-t

Mint arról beszámoltunk, remekül szerepelt a magyar küldöttség az U17-es és az U19-es öttusázók Olimpiai Reménységek Versenyén, melynek a lengyelországi Spala adott otthont. A hagyományos viadalon a magyarok a házigazda lengyel, a cseh, a német, a brit, a litván, valamint a szlovák ígéretekkel mérték össze tudásukat. A megméretés érdekessége volt, hogy mivel a fiatalok elsődleges feladata már a következő szezonra való felkészülés, az U15-ös reménységeink az U17-es, az U17-es kitűnőségeink pedig az U19-es korosztályban álltak rajthoz.

Az egyetlen magyar egyéni elsőséget a 13 éves Kósa Nóra érdemelte ki, aki

az U17-esek mezőnyében a legfiatalabb indulóként is nagyszerű teljesítményt nyújtott.

Kósa Nóra a dobogó tetején Spalában Fotó: Miłosz Cygański

A KSI ígérete úszásban, az akadálypályán (OCR) és kombinált számban (futás és lövészet) is legjobb eredményt érte el az idősebbek között, így megkérdőjelezhetetlen volt az aranyérme. Ráadásul ez volt az első versenye, amelyben vívásban is megmutatta magát, hiszen az U15-ösök még nem küzdenek meg a páston a seregszemléiken. A hazai szövetség tájékoztatása szerint kihirdették a „kísérleti jellegű”, kieséses vívással rendezett versenyek végeredményét is – Nóra ebben is első lett. A reménység nem mellesleg Kertai Gréta és Herbák Dóra társaságában csapatban és Kántor Benedekkel vegyes váltóban is ezüstérmet szerzett Spalában.

A többszörös dobogóra állás nem újdonság Nóra számára, hiszen például az idén

az U15-ösök litvániai Európa-bajnokságán a korosztály elsőéveseként három aranyérem került a nyakába.

Kaunasban az egyéni Eb-arany mellett Kertai Gréta és Gyarmati Míra teljesítményének is köszönhetően csapatban is nyert, aztán a végül szintén háromszoros első Birta Botonddal vegyes váltóban sem talált legyőzőre.

Kósa Nóra Spalában az idősebbeket is maga mögé utasította Fotó: Miłosz Cygański

Az úszásban is többszörös korosztályos bajnok Nórának és csapattársainak jövő héten a törökországi laser run, biathle és triathle Európa-bajnokságon is szurkolhatunk.

(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra Fotó: Miłosz Cygański)