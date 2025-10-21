Birkózás: Lévai és Darabos is bronzérmes az U23-as vb-n

Remekül kezdtek a magyarok az újvidéki U23-as birkózó-világbajnokságon: a kötöttfogású 77 kilogrammos Lévai Levente, valamint a 130 kilogrammos Darabos László egyaránt bronzérmet szerzett a kedd esti programban – számol be a hazai szövetségi portál.

Az éremért Lévai a finn Jonni Sarkkinent 4–2-re, Darabos a grúz Szaba Csilasvilit 4–0-nál tussal győzte le.

A versenynapon továbbá Józsa Attila 67 kilóban elődöntőbe jutott, ám térdsérülés (keresztszalag-szakadás) miatt feladta a küzdelmet, a 72 kilós Végh Máté pedig vigaszágra került.

(Kiemelt képünkön: Lévai Levente Forrás: UWW)