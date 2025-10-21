Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: öttel nyertek az U19-es lányok az Eb-selejtezőn

2025.10.21. 17:15
Címkék
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
Öt góllal verte Litvániát az U19-es leány labdarúgó-válogatott a csehországi Európa-bajnoki selejtező B-ligájában.

A Csehországban zajló B-ligás Európa-bajnoki selejtező első mérkőzésén 5–0-ra verte az U19-es leány futballválogatott Litvániát. Gajdóczi Tibor csapata már az első félidőben néggyel vezetett – Gégény Petra, Vinals Victoria, Szabó Melissza és Turi Bori góljával – a végeredményt pedig Gégény állította be a 68. percben tizenegyesből. 

A mieink október 24-én Bosznia-Hercegovinával, október 27-én Csehországgal találkoznak. A cél természetesen az A-ligába jutás, amelyhez a négyes első helyén kell végezni, továbbá a legjobb csoportmásodik is csatlakozhat az elithez. 

U19-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, BLSANY (CSEHORSZÁG)
Magyarország–Litvánia 5–0 (4–0)
Gól: Gégény (12., 68 – tizenegyesből), Vinals (28.), Szabó (37.), Turi (44.)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

