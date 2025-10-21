Nemzeti Sportrádió

A hónap utánpótlásedzője: Neu Gábor cselgáncstréneré a szeptemberi díj

2025.10.21. 17:40
Ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adták át A hónap utánpótlásedzője szeptemberi díját az alapító Magyar Edzők Társaságának és az Utanpotlassport.hu szerkesztőségének a képviselői. A kitüntető cím Neu Gábor cselgáncstréneré lett.

A 2022-ben alapított díj ötödik évadának első kiírásában Neu Gábor cselgáncs-, Szabó Krisztián asztalitenisz- és Tokár Krisztián kajakedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a szeptemberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot –

a Budapesti Honvéd cselgáncsszakosztályának 44 éves utánpótlásedzője vehette át.

Neu Gábor maga is eredményes versenyző volt. Szegeden kezdett dzsúdózni, majd 2001-ben felkerült Budapestre, a Honvédhoz, ahol Toncs Péter U23-as Európa-bajnoki címhez, Universiade-bronzéremhez, felnőttválogatottsághoz és magyar bajnoki aranyhoz segítette őt. Ezután 2008-ban felhagyott az aktív dzsúdózással, és a klubban maradva az edzői pályára váltott. A versenyzői karrierje utolsó éveiben már belekóstolt a tréneri munkába, majd ahogy végérvényesen abbahagyta, a klubon belül ő vette át a juniorkorosztály felkészítését. És azóta is – immár 17 éve – megszakítás nélkül az egyesület utánpótlástrénereként dolgozik. Egyik első tanítványával, korábbi edzőpartnerével, Zámbori Bencével nagy sikereket jegyzett: junior Eb-ezüst-, U23-as Eb-aranyérmet szerzett, a felnőtt Eb-n ötödik helyet ért el. Majd a folytatásban is rendre ígéretes fiatalokkal foglalkozott, és folyamatosan szállította az eredményeket: a 2010-es években Hagyó Gáborral U23-as Eb-aranyat, Vér Gáborral junior-vb-bronzot, Szabó Katinkával és Fogasy Gergővel egyaránt U23-as Eb-bronzot nyert. Ha pedig csak az elmúlt éveket nézzük: 2022-ben Igaz Laura ifjúsági Európa-bajnok, Major Ádám ifi Eb-ezüstérmes, míg 2023-ban Kollár Sebestyén szintén ifi Eb-második lett. Az idén Kiss Viktória az EYOF-on, Szabó Réka pedig a junior Eb-n zárt a harmadik helyen. Neu 2010 és 2016 között a junior férfiválogatott szövetségi edzőjeként is tevékenykedett. Ebben az időszakban keretedzőként foglalkozott mások mellett a későbbi olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiánnal is, akinek a 2014-es junior-világbajnoki címe idején – amely az első magyar korosztályos vb-győzelem volt a fiúkszakágban – ugyancsak Neu volt a válogatott trénere. A Budapesti Honvédban jelenleg Toncs Péter vezetőedző irányítása mellett edzőkollégáival, A hónap utánpótlásedzője díjat már korábban elnyerő Szabó Tiborral, illetve Gera Csabával közösen hozzávetőleg negyven fiatallal foglalkozik.

A kitüntetett Neu Gábor jobbján Toncs Péter, balján Szabó Réka a Magyar Sport Házában tartott ünnepségen Fotó: Vasas Attila

Szeptember elején Pozsony adott otthont a junior Európa-bajnokságnak, amelyen Neu Gábor és Szabó Tibor közös tanítványa,

Szabó Réka bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett az 52 kilósok mezőnyében – ezzel a magyar küldöttség egyetlen dobogósa lett az U21-esek kontinensviadalán.

A Honvéd 18 éves, tehát még csak elsőéves juniorkorú ígérete az elődöntőig vezető úton a török Karasu, az ifjúsági Eb-ezüstérmes spanyol Santiago és az első kiemelt, junior-vb-ezüstérmes francia Poulange ellen is maratoni, hosszabbításos csatában harcolta ki a továbbjutást. A döntőbe jutásért aztán kikapott a felnőtt European Open-győztes, olasz Finestronétól, azt követően viszont a bronzmeccsen javítani tudott: újabb aranypontos találkozón megverte osztrák Klaus-Sternwiesert. Ezzel Szabó pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és első világversenyes érmét begyűjtve, bronzot akasztottak a nyakába a junior Eb-n.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Toncs Péter, a Budapesti Honvéd cselgáncsszakosztályának vezetője, korábbi szövetségi kapitány méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Szabó Réka is.

Csabai Edvin azt emelte ki, hogy elismerésre méltó az a folyamat, amelynek során Neu Gábor – versenyzőből a legkiválóbb edzők egyikévé válva – mindvégig a Honvédhoz kötődött.

Neu korábbi mestere, jelenlegi edzőkollégája, Toncs Péter mindenekelőtt a díj létezését méltatta, mert „a mai világban hajlamosak vagyunk lebecsülni az erkölcsi elismeréseket, miközben azok rendkívül fontosak, és motiválóan hatnak mindenkire”. Hozzátette, hogy úgy véli, a siker azt éri utol, aki a legtöbbet teszi érte, és ez a mostani esetben a trénerre és tanítványára egyaránt igaz.

Köszönöm, hogy sportolóként meg aztán edzőként is bízott bennem, és már majdnem negyedszázada a nagybetűs családunk, a Honvéd tagja.”

Neu Gábor Csabai Edvintől, a Magyar Edzők Társasága sportigazgatójától veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila

A junior Európa-bajnoki bronzérmes Szabó Réka azt mondta tréneréről, hogy nagyon sokat segített az önbizalmának növelésében, míg maga a díjazott tanítványával kapcsolatban így fogalmazott:

„Sokáig nem akartak jönni az eredmények, de a rengeteg, következetes, alázatos munka csak-csak meghozta a gyümölcsét. Sokszor hallom, hogy a fiatalok ilyenek meg olyanok, hogy nem akarnak dolgozni, nincs bennük elköteleződés, de a helyzet az, hogy a mi műhelyünkben ezt egyáltalán nem tapasztalom. Ami az edzői pályámat illeti, Toncs Péter példáját igyekszem követni: mindaz, amit tőle láttam a versenyzőjeként és hosszú évek óta a közös munkánk során, rendkívül nagy hatással volt rám.”

Arra a kérdésre, hogy a mai világban tizenéveseket – akiket megszámlálhatatlan külső impulzus ér – milyen eszközökkel lehet ott tartani az élsportban, a következőket mondta:

De ne felejtsük el azt sem, hogy sportolni nem kötelező, vagyis ezt az életformát eleve azok választják, akiknek tetszik, és ha megfelelő környezetbe kerülnek, nem is fog elmenni a kedvük tőle. Nem beszélve arról az utánozhatatlan varázsról, amelyet a versenyzés nyújt, és amely átszövi a mindennapjaikat.”

(Kiemelt képünkön balról: Bruckner Gábor, Toncs Péter, Neu Gábor, Szabó Réka, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila)

