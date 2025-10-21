A hónap utánpótlásedzője: Neu Gábor cselgáncstréneré a szeptemberi díj

A 2022-ben alapított díj ötödik évadának első kiírásában Neu Gábor cselgáncs-, Szabó Krisztián asztalitenisz- és Tokár Krisztián kajakedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a szeptemberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot –

a Budapesti Honvéd cselgáncsszakosztályának 44 éves utánpótlásedzője vehette át.

Neu Gábor maga is eredményes versenyző volt. Szegeden kezdett dzsúdózni, majd 2001-ben felkerült Budapestre, a Honvédhoz, ahol Toncs Péter U23-as Európa-bajnoki címhez, Universiade-bronzéremhez, felnőttválogatottsághoz és magyar bajnoki aranyhoz segítette őt. Ezután 2008-ban felhagyott az aktív dzsúdózással, és a klubban maradva az edzői pályára váltott. A versenyzői karrierje utolsó éveiben már belekóstolt a tréneri munkába, majd ahogy végérvényesen abbahagyta, a klubon belül ő vette át a juniorkorosztály felkészítését. És azóta is – immár 17 éve – megszakítás nélkül az egyesület utánpótlástrénereként dolgozik. Egyik első tanítványával, korábbi edzőpartnerével, Zámbori Bencével nagy sikereket jegyzett: junior Eb-ezüst-, U23-as Eb-aranyérmet szerzett, a felnőtt Eb-n ötödik helyet ért el. Majd a folytatásban is rendre ígéretes fiatalokkal foglalkozott, és folyamatosan szállította az eredményeket: a 2010-es években Hagyó Gáborral U23-as Eb-aranyat, Vér Gáborral junior-vb-bronzot, Szabó Katinkával és Fogasy Gergővel egyaránt U23-as Eb-bronzot nyert. Ha pedig csak az elmúlt éveket nézzük: 2022-ben Igaz Laura ifjúsági Európa-bajnok, Major Ádám ifi Eb-ezüstérmes, míg 2023-ban Kollár Sebestyén szintén ifi Eb-második lett. Az idén Kiss Viktória az EYOF-on, Szabó Réka pedig a junior Eb-n zárt a harmadik helyen. Neu 2010 és 2016 között a junior férfiválogatott szövetségi edzőjeként is tevékenykedett. Ebben az időszakban keretedzőként foglalkozott mások mellett a későbbi olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiánnal is, akinek a 2014-es junior-világbajnoki címe idején – amely az első magyar korosztályos vb-győzelem volt a fiúkszakágban – ugyancsak Neu volt a válogatott trénere. A Budapesti Honvédban jelenleg Toncs Péter vezetőedző irányítása mellett edzőkollégáival, A hónap utánpótlásedzője díjat már korábban elnyerő Szabó Tiborral, illetve Gera Csabával közösen hozzávetőleg negyven fiatallal foglalkozik.

A kitüntetett Neu Gábor jobbján Toncs Péter, balján Szabó Réka a Magyar Sport Házában tartott ünnepségen Fotó: Vasas Attila

Szeptember elején Pozsony adott otthont a junior Európa-bajnokságnak, amelyen Neu Gábor és Szabó Tibor közös tanítványa,

Szabó Réka bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett az 52 kilósok mezőnyében – ezzel a magyar küldöttség egyetlen dobogósa lett az U21-esek kontinensviadalán.

A Honvéd 18 éves, tehát még csak elsőéves juniorkorú ígérete az elődöntőig vezető úton a török Karasu, az ifjúsági Eb-ezüstérmes spanyol Santiago és az első kiemelt, junior-vb-ezüstérmes francia Poulange ellen is maratoni, hosszabbításos csatában harcolta ki a továbbjutást. A döntőbe jutásért aztán kikapott a felnőtt European Open-győztes, olasz Finestronétól, azt követően viszont a bronzmeccsen javítani tudott: újabb aranypontos találkozón megverte osztrák Klaus-Sternwiesert. Ezzel Szabó pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és első világversenyes érmét begyűjtve, bronzot akasztottak a nyakába a junior Eb-n.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Toncs Péter, a Budapesti Honvéd cselgáncsszakosztályának vezetője, korábbi szövetségi kapitány méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Szabó Réka is.

Csabai Edvin azt emelte ki, hogy elismerésre méltó az a folyamat, amelynek során Neu Gábor – versenyzőből a legkiválóbb edzők egyikévé válva – mindvégig a Honvédhoz kötődött.

Neu korábbi mestere, jelenlegi edzőkollégája, Toncs Péter mindenekelőtt a díj létezését méltatta, mert „a mai világban hajlamosak vagyunk lebecsülni az erkölcsi elismeréseket, miközben azok rendkívül fontosak, és motiválóan hatnak mindenkire”. Hozzátette, hogy úgy véli, a siker azt éri utol, aki a legtöbbet teszi érte, és ez a mostani esetben a trénerre és tanítványára egyaránt igaz.

Már versenyzőként is láttam Gáborban azokat az erényeket, amelyek az edzői szakmához elengedhetetlenek: fanatikus, kitartó, alázatos, szívvel-lélekkel teszi a dolgát.

Köszönöm, hogy sportolóként meg aztán edzőként is bízott bennem, és már majdnem negyedszázada a nagybetűs családunk, a Honvéd tagja.”

Neu Gábor Csabai Edvintől, a Magyar Edzők Társasága sportigazgatójától veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila

A junior Európa-bajnoki bronzérmes Szabó Réka azt mondta tréneréről, hogy nagyon sokat segített az önbizalmának növelésében, míg maga a díjazott tanítványával kapcsolatban így fogalmazott:

„Sokáig nem akartak jönni az eredmények, de a rengeteg, következetes, alázatos munka csak-csak meghozta a gyümölcsét. Sokszor hallom, hogy a fiatalok ilyenek meg olyanok, hogy nem akarnak dolgozni, nincs bennük elköteleződés, de a helyzet az, hogy a mi műhelyünkben ezt egyáltalán nem tapasztalom. Ami az edzői pályámat illeti, Toncs Péter példáját igyekszem követni: mindaz, amit tőle láttam a versenyzőjeként és hosszú évek óta a közös munkánk során, rendkívül nagy hatással volt rám.”

Arra a kérdésre, hogy a mai világban tizenéveseket – akiket megszámlálhatatlan külső impulzus ér – milyen eszközökkel lehet ott tartani az élsportban, a következőket mondta:

Az elsődleges a vonzó miliő, a szerethető közeg kialakítása.

De ne felejtsük el azt sem, hogy sportolni nem kötelező, vagyis ezt az életformát eleve azok választják, akiknek tetszik, és ha megfelelő környezetbe kerülnek, nem is fog elmenni a kedvük tőle. Nem beszélve arról az utánozhatatlan varázsról, amelyet a versenyzés nyújt, és amely átszövi a mindennapjaikat.”

(Kiemelt képünkön balról: Bruckner Gábor, Toncs Péter, Neu Gábor, Szabó Réka, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila)