Ökölvívás: újabb négy magyar negyeddöntős az U15-ös Eb-n
Hétfőn újabb négy magyar jutott nyolc közé a budvai U15-ös ökölvívó Eb-n.
Hétfőn öt magyar volt érdekelt a montenegrói Budvában zajló U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon, közülük
négyen is negyeddöntőbe jutottak.
Lengyel Balázs (54 kg) román, Pankovics Bohdan (57 kg) szlovák, Buzás Rómeó (63 kg) horvát, Károly Bence (70 kg) izraeli ellenfelet győzött le a 16 között.
Homai Martint (52 kg) ír kihívó állította meg.
(Kiemelt képünkön: Buzás Rómeó Forrás: MÖSZ)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik