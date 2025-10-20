Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: újabb négy magyar negyeddöntős az U15-ös Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 22:02
null
Címkék
Ökölvívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Hétfőn újabb négy magyar jutott nyolc közé a budvai U15-ös ökölvívó Eb-n.

Hétfőn öt magyar volt érdekelt a montenegrói Budvában zajló U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon, közülük

négyen is negyeddöntőbe jutottak.

Lengyel Balázs (54 kg) román, Pankovics Bohdan (57 kg) szlovák, Buzás Rómeó (63 kg) horvát, Károly Bence (70 kg) izraeli ellenfelet győzött le a 16 között.

Homai Martint (52 kg) ír kihívó állította meg.

(Kiemelt képünkön: Buzás Rómeó Forrás: MÖSZ)

Ökölvívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: Lévai és Darabos is bronzmeccses az U23-as vb-n

Utánpótlássport
4 órája

Súlyemelés: rekordok dőltek halomra a junior ob-n

Utánpótlássport
7 órája

Strandröpi: sportágtörténeti negyedik hely a lányoktól az U21-es vb-n

Utánpótlássport
10 órája

A jövő sztárjai: Fekete Fanni, Sarlós Márton

Utánpótlássport
14 órája

Birkózás: bízhatunk a magyar érmekben az újvidéki U23-as vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 19:29

Vívás: Horváth Lotti ezüst-, a fiúcsapat bronzérmes Klagenfurtban

Utánpótlássport
Tegnap, 18:59

Strandröplabda: bronzmeccses a Kun, Honti-Majoros páros az U21-es vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 17:57

Jégkorong: jó helyzetben a DVTK az U18-as osztrák bajnokságban

Utánpótlássport
2025.10.18. 19:26
Ezek is érdekelhetik