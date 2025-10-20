Birkózás: Lévai és Darabos is bronzmeccses az U23-as vb-n

Hétfőn kezdetét vette Újvidéken az U23-as birkózók világbajnoksága, amelyen a nyitó napon a kötöttfogású Lévai Levente (77 kg) és Darabos László (130 kg) képviselte a magyarokat,

végül mindketten az elődöntőben szenvedtek vereséget, így kedden a bronzéremért küzdhetnek.

Lévai azeri, norvég és örmény, Darabos üzbég és amerikai kihívón keresztül jutott az elődöntőbe. Az addig vezető úton előbbin összesen egy pontot tudtak csinálni ellenfelei, utóbbin annyit sem.

A hazai szövetség beszámolója szerint aztán az elődöntőben Lévai Irfan Mirzojev ellen egy kiváló emeléssel 2–1-re vezetett, amikor egy zónaszéli helyzetben úgy vitte le U23-as világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes ukrán riválisát, hogy közben kilépett. A 2–2-es eredmény utolsó pont jogán az ukránnak kedvezett, aki beállt védekezni a hátralévő bő egy percben, a felnőtt Eb-győztes Lévai pedig már nem tudott pontot szerezni.

Darabos a döntőtért az iráni Fardin Hedajatival mérkőzött. Az U20-as világ- és Európa-bajnok magyar kiválóságot egy kiléptetés után a hajrában levitte Ázsia-bajnok, vb-címvédő ellenfele, így 4–0-val ért véget az összecsapás.

Lévai finn, török, vagy szerb, Darabos grúz vagy kirgiz birkózóval találkozik a keddi bronzmeccsen.

A magyar versenyzők mérkőzései

Selejtezők:

77 kg: Lévai Levente–Davud Mammadov (azeri) 5–0

Nyolcaddöntők:

77 kg: Lévai–Benjamin Hansen (norvég) 9–0

130 kg: Darabos László–Damirhon Rahmatov (üzbég) 8–0

Negyeddöntők:

77 kg: Lévai–Szamvel Terterjan (örmény) 3–1

130 kg: Darabos–Aden Attao (amerikai) 8–0

Elődöntők:

77 kg: Irfan Mirzojev (ukrán)–Lévai '2–2 (később szerzett ponttal)

130 kg: Fardin Hedajati (iráni)–Darabos 4–0

(Kiemelt képünkön: Lévai Levente Forrás: UWW)