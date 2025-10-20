Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Fekete Fanni, Sarlós Márton

2025.10.20. 09:04
röplabda A jövő sztárjai Fekete Fanni utánpótlás utánpótlássport Vasas Óbuda Sarlós Márton
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a Vasas Óbuda 19 éves, felnőttválogatott röplabdázó reménysége, Fekete Fanni és a klub ügyvezetője, Sarlós Márton.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a hazai női röplabda-utánpótlás legnagyobb ígéreteinek egyike, Fekete Fanni, aki 19 évesen, újoncként vált kezdőjátékossá a felnőttválogatottban, miközben a hazai szinten évek óta taroló Vasas Óbuda együttesében is egyre nagyobb szerephez jut. Vele tartott a stúdióba a Vasas Óbuda ügyvezetője, Sarlós Márton is.

A Hornyák Balázs által készített podcastból többek között kiderül,

hogyan sikerült Fekete Fanninak – aki csupán tavaly nyáron került be a Vasas felnőttcsapatába – egy év alatt klubjában és a nagyválogatottban is meghatározó játékossá válnia.

A reménység arról is beszélt, miként élte meg a nyáron a nemzeti csapatban az ezüstéremmel végződő Arany Európa-liga-szereplést és az Európa-bajnoki kijutást. Ugyancsak szó esik arról, hogy mi a titka a Vasas példaértékű utánpótlás-nevelő munkájának.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Fekete Fanni és Sarlós Márton Fotó: Máj Tamás)

 

