Nagyot zuhant a Liverpool, élre állt a címvédő BL-erősorrendünkben

16. QARABAG (azeri, előző listán nem szerepelt)

Nem állítjuk, hogy a Qarabag emeli magasba a BL-serleget a Puskás Arénában 2026-ban, sőt arra sem tennénk nagyobb tétet, hogy az egyenes kiesés szakaszban tud menni egy kört az azeri csapat, amellett azonban nem lehet elmenni szó nélkül, hogy a hat százszázalékos csapat egyike, így nagy lépést tett a rájátszás irányába. Noha az azeriek nem elitligás ellenfeleket győztek le, azért a Benfica elleni idegenbeli siker (2–3) és a Köbenhavn magabiztos legyőzése (2–0) is meglepetésnek számít, az talán kevésbé, hogy vezetik az azeri bajnokságot. A Qarabag közel két hónapja veretlen, érdekesség, legutóbb a Ferencváros győzte le.

15. NEWCASTLE UNITED (angol, előző listán 16.)

Felemás a Newcastle eddigi teljesítménye. A bajnokságban kilenc pontot gyűjtve mindössze a 13. helyen áll Eddie Howe együttese. A szarkák hazai pályán 2–1-re kikaptak a PL-ben az Arsenal, míg a BL-ben az FC Barcelona ellen, de egyik nagycsapat ellen sem adták könnyen magukat. A Royal Union SG ellen már hozta a papírformát a Newcastle (4–0), ahol a nyári szerzemény Nick Woltemade remek formában – legutóbbi hat meccsén öt gólt szerezve – játszik. A következő négy ellenfél (Benfica, Athletic Bilbao, Marseille, Leverkusen) ellen bizonyíthat Eddie Howe csapata, hogy amellett, hogy a legmagasabb polcon lévő csapatok életét megnehezíti, a velük egy szinten lévőket megveri.

14. MARSEILLE (francia, előző listán nem szerepelt)

A Marseille üde színfoltja lehet a 2025–2026-os labdarúgóidénynek. A döcögős bajnoki rajt után megverte a PSG-t pont aznap, amikor Ousmane Dembélé aranylabdás lett, a Ligue 1 élén így nem a párizsiak állnak. Roberto De Zerbi együttese az első körben a Real Madrid otthonában is vezetett, a spanyolok csak Kylian Mbappé két büntetőjével tudtak nyerni. Ezt követően viszont a Marseille sorozatban öt tétmeccset nyert, ebből háromszor gólt se kapott, a hétvégén Loic Nego és a Le Havre ellen hatot vágott a Marseille (ebből négyet Mason Greenwood). A BL-ben a szebb napokat látott Ajaxot néggyel küldték haza, a sorsolás alapján pedig az első nyolc sem elképzelhetetlen.

Remek formában a Marseille, amely az idény meglepetéscsapata lehet (Fotó: Getty Images)

13. TOTTENHAM HOTSPUR (angol, előző listán 12.)

A Tottenham tavaly a bajnokságban alulteljesített, ellenben az El-győzelem a legrangosabb európai kupasorozatot ért. Jól kezdte az idényt a Spurs: az Európai Szuperkupában ugyan tizenegyesekkel alulmaradt a PSG ellen, a bajnokságban a Manchester Cityt, a BL-ben a Villarrealt verte meg Thomas Frank csapata. Az azt követő hat mérkőzésen viszont mindössze két győzelem jött össze, pedig a Brighton (2–2), a Wolverhampton (1–1), az Aston Villa (1–2) és a Bajnokok Ligájában a Bodö/Glimt (2– 2) sem tűnt megoldhatatlan ellenfélnek. A védekezés is visszaesett, az első öt meccsből négyszer nem kapott gólt a Tottenham, utána viszont csak a Doncaster elleni Ligakupa-mérkőzésen maradt érintetlen a kapuja.

12. ATLÉTICO MADRID (spanyol, előző listán 11.)

A Marseille-hez hasonlóan beragadt a rajtnál az Atlético Madrid is. Diego Simeone csapata az első hat tétmérkőzéséből csupán egyet nyert meg, az azt követő ötből viszont négyet úgy, hogy szeptember végén néhány nap leforgása alatt előbb a Real Madridnak, majd a Frankfurtnak is ötöt vágott. Ráadásul visszatért sérüléséből a legfontosabb nyári szerzemény, Álex Baena is, így a támadójátékért nem kell aggódniuk a matracosoknak. Ellenben a védekezés továbbra sem állt össze, az eddigi 11 tétmérkőzésből mindössze kettőn nem kapott gólt Jan Oblak, amihez nem feltétlen vannak hozzászokva Simeone irányítása alatt. Az Arsenal elleni idegenbeli találkozó egy újabb erőfelmérő lehet, mennyire kell komolyan venni Griezmannékat.

11. BORUSSIA DORTMUND (német, előző listán 14.)

A Bayern München az első félidőben lefocizta a Dortmundot, a második játékrészben már Guirassyék egyre többet veszélyeztettek, azonban így is hízelgő a 2–1-es vereség. A BL-ben a Juventus ellen már szinte zsebben volt a három pont, de a 94. és a 96. percben is betaláltak az olaszok, ennek értelmében csak egy ponttal távozott a Dortmund Torinóból. Az Athletic Bilbao ellen már győzelmet ért a négy lőtt gól, így jelenleg a hetedik helyen áll a BL-ben Niko Kovac csapata. A Köbenhavn ellen nem lehet gond, azonban novemberben a Manchester Cityhez látogat a Dortmund, Erling Haaland pedig aligha fogja vissza magát korábbi klubja ellen.

10. CHELSEA FC (angol, előző listán 7.)

A klubvilágbajnokságot megnyerő Chelsea egy négymeccses sorozatot leszámítva jól szerepel. Szeptember második felében azonban a Bayern Münchentől, a Manchester Unitedtől és a Brightontól is kikapott. A londoniak ellenben legyőzték a Benficát José Mourinho visszatérésekor, valamint a PL-címvédő Liverpoolt is. A Bajnokok Ligájában az Ajax és a Qarabag következik, ez még a piros lapos eltiltás miatt hiányzó Joao Pedro nélkül sem jelenthet problémát. Ha már piros lap, a londoniak legutóbbi hat meccsükön négy kiállítást is összehoztak. Enzo Fernández hamarosan felépül, és Cole Palmer hiányzását is egyelőre elbírja a csapat, ráadásul október végéig elég könnyű sorsolás vár Enzo Maresca együttesére.

9. INTER (olasz, előző listán 9.)

A Cityhez hasonlóan az Inter is kikapott hazája bajnokságának második és harmadik fordulójában, azt követően viszont sem a Serie A-ban, sem a BL-ben nem talált legyőzőre. A hétvégi Roma elleni győzelemnek köszönhetően már az olasz bajnokság második helyén áll (pontegyenlőség a Romával és a Napolival), egy ponttal a városi rivális Milan mögött. Cristian Chivuék igazi erőfelmérőjére még várni kell a nemzetközi porondon. Az Ajax (2–0) és a Slavia Praha (3–0) után a Royale Union SG és a Kajrat Almati sem jelenthet gondot. Ezzel szemben a bajnokságban az Interre a fővárosiak után a Napoli, a Fiorentina és a Milan vár a következő bő egy hónapban. A könnyű BL-sorsolást ki kell használni, mivel ezzel már korán bebiztosíthatja nyolcaddöntős helyezését a milánói együttes.

8. NAPOLI (olasz, előző listán 10.)

A Napoli ugyan a Sportingot legyőzte, és a kiscsapatok ellen is többnyire hozza a kötelezőt, azonban a két nagyobb ellenfél ellen egyaránt kikapott Antonio Conte együttese. A Manchester City ellen a korai piros lap nemcsak Kevin De Bruyne manchesteri visszatérését, hanem Conte meccstervét is tönkre tette. A Milan ellen pedig már kétgólos hátrány után jött a nápolyi emberelőny, De Bruyne büntetője csak a szépítésre volt elég. A belga középpályás lubickol Olaszországban, a Napoli pedig a PSV, az Inter, a Como és a Frankfurt ellen bizonyíthatja, hogy nem csak a kiscsapatok ellen versenyképes.

7. MANCHESTER CITY (angol, előző listán 8.)

Csúcsformában teljesít Erling Haaland. A norvég nyolc bajnokin 11 gólnál, míg két BL-meccsen három gólnál tart. A Manchester City az első három meccséből kettőt is elbukott, a Manchester United elleni városi derbit viszont három góllal nyerte meg, azóta pedig mindössze egy Arsenal elleni idegenbeli bajnoki döntetlen és a Monaco otthonában játszott 2–2 piszkítja a győzelmek sorozatát. Guardioláék ezen sorozatnak – és a liverpooli botlásoknak – köszönhetően beérték a címvédőt a Premier League-ben, és a BL-ben is nyolcaddöntőt érő helyen tartózkodnak. Haaland ontja a gólokat, a védelem stabil, a sorsolás könnyű, így minden adott lehet egy hosszú győzelmi sorozathoz.

A Manchester City szurkolók nagy örömére ellenálhatatlan formában játszik Erling Haaland (Fotó: Getty Images)

6. LIVERPOOL FC (angol, előző listán 1.)

A Szoboszlai Dominikot és Kerkezt Milost a BL-keretében tudó Liverpool a listánk legtöbb pozíciót visszaeső szereplője. A Crystal Palace elleni augusztusi vereség után sorozatban hét mérkőzést nyert meg a Liverpool. Eközött volt a Newcastle United elleni idegenbeli, az Arsenal és az Atlético Madrid elleni hazai győzelem. Már ekkor is többször a hajrában szerzett gólok mentették meg Arne Slotékat, a hét meccsből hatnál a 80. perc utáni találattal nyert a Pool, és csak a nyitó fordulóban, az AFC Bournemouth ellen nyert egynél több góllal, akkor is a 88. és a 94. percben szerzett góloknak köszönhetően sikerült ez. A felülteljesítés bekérte az árát, ugyanis a PL-címvédő sorozatban négy meccset bukott el. Hiába a több százmillióért megerősített keret, egyelőre Slot nem tudja megfelelően elhelyezni a sztárokat, ráadásul a tavalyi nyerőember, Mohamed Szalah teljesítménye is erősen visszaesett. A keret adott, most már Slot előtt a feladat, hogy megtalálja a győztes formulát, hiszen a potenciál alapján továbbra is a Liverpool a legerősebb csapat a világon.

Gödörben a Liverpool? (Fotó: Getty Images)

5. ARSENAL (angol, előző listán 5.)

Tizenegy idei tétmérkőzésen csupán egyszer kapott ki az Arsenal, amely hárompontos előnnyel vezeti a Premier League-et. Mikel Arteta csapata hibátlan a BL-ben, igaz, az Athletic Bilbao, Olympiakosz kettős nem tartozik az elithez, viszont kedd este az Atlético Madrid ellen lehet bizonyítani. Az ágyúsok védelme továbbra is betonbiztos, a 11 eddigi meccsen mindössze három gólt kapott David Raya, és ugyan Viktor Gyökeres egyelőre nem ontja a gólokat, valaki mindig fellép, ha más nem, akkor ott vannak az életveszélyes pontrúgások.

4. FC BARCELONA (spanyol, előző listán 3.)

A katalánok továbbra is szórakoztató mérkőzéseket játszanak. Lamine Yamal egyre nagyobb gravitációval játszik: vonzza a labdát, cselez, meccsenként átlagosan legalább hatszor lő, de sokszor keresi a társakat is. Azonban a Hans-Dieter Flick féle magas intenzitású letámadásra egyre több csapat találja meg a megoldást, és saját térfélről indulva egymás után rohanhatnak az ellenfél támadók ziccerben a barcelonai kapusra. Ráadásul Joan García, Robert Lewandowski, Ferran Torres és Raphinha is lesérült, ez pedig hátrány a letámadás és a támadásépítés során egyaránt. Persze ez várhatóan nem a görög Olympiakosz ellen fájhat a katalánoknak, annál inkább hétvégén a Real Madrid otthonában megrendezésre kerülő el Clásicón.

3. REAL MADRID (spanyol, előző listán 4.)

A két spanyol csapat ezúttal is tehát a legjobb ötben van, azonban korábbi listánkhoz képest helyet cseréltek. Xabi Alonso csapata vezeti a La Ligát és hibátlan mérleggel második a BL-tabellán. A madridiak sorsolását vizsgálva azt látjuk, hogy a Bajnokok Ligájában a Marseille és a Kajrat Almati ellen és a bajnokságban is jöttek a kötelező győzelmek, viszont az Atlético Madrid ellen súlyos, 5–2-es vereséget szenvedtek. Túlzás lenne azt mondani, hogy a következő négy meccs (sorozatban Juventus, Barcelona, Valencia, Liverpool) sorsdöntő lesz, az azonban eldőlhet, mennyire merhetnek nagyot álmodni a Real Madrid szurkolói. Egy biztos, Kylian Mbappén nem fog múlni semmi, a francia támadó szeptember óta sorozatban 11 tétmérkőzésen talált be, ezen időszak alatt 19 gólban vállalt szerepet.

Harry Kane futószalagon gyártja a gólokat (Fotó: Getty Images)

2. BAYERN MÜNCHEN (német, előző listán 6.)

A legtöbbet előrelépő együttes a Bayern München, amely idénybeli mind a 11 tétmérkőzését megnyerte, 40 gólt lőve és kilencet kapva. Nemcsak a kiscsapatok ellen hengerelnek a bajorok, a Lipcsének hatot, a Chelsea-nek és a Frankfurtnak hármat, míg a Dortmundnak kettőt lőve győzedelmeskedtek. Haalandnál és Mbappénál csak Harry Kane van jobb formában. Az angol támadó 14 mérkőzésen egészen elképesztő 22 gólnál és három asszisztnál tart. Ha Vincent Kompany csapata tudja tartani ezt a tempót, akkor nemcsak Németországban, hanem egész Európában nem lesz vetélytársa.

1. PSG (francia, előző listán 2.)

A címvédő PSG az élre állt szubjektív listánkon annak ellenére, hogy a legutóbbi négy bajnokijukból csak egyet nyert meg és csak a francia bajnokság második helyén áll. Luis Enrique csapata az Atalantát négy góllal küldte haza, míg a Barcelonát Ousmane Dembélé, Joao Neves, Marquinhos, Desiré Doué és Hvicsa Kvarachelia nélkül verte meg idegenben. A párizsiak a következő két fordulóban az elmúlt két német bajnok (Bayer Leverkusen, Bayern München) ellen mérkőznek meg, utóbbi találkozón listánk első két helyezettje méri össze tudását.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Keddi mérkőzések

18.45: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) – élőben az NSO-n!

18.45: Kairat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)

21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)

21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)

Szerdai mérkőzések

18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)

21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)

21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)

21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)