Súlyemelés: rekordok dőltek halomra a junior ob-n

Szinte számolatlanul születtek a jobbnál jobb eredmények a hétvégi debreceni junior súlyemelő ob-n, amelyen a serdülő és ifjúsági korcsoportba tartozó erős fiatalok is indulhattak. A nevezési lehetőséggel jócskán éltek az ifjabb évjáratúak is, olyannyira, hogy

a lányoknál a jövő hónapban még csak a 13. (!) születésnapját ünneplő BKV Előre SC-s talentum, Lóránt Jázmin nyújtotta a testsúlyához mérten legkiválóbb produktumot összetettben,

de a fiúknál is éppen hogy csak megelőzte a 18 esztendős kisbéri Tamtom Péter a 2009-es születésű, békéscsabai Gulyás Milánt, a tavalyi serdülő Európa-bajnokot.

Az abszolút rangsor első helyére befutó Lóránt Jázmin a maga alig több mint 35 kilós, csak látszólag törékeny alkatának ellentmondva rendületlenül javította az országos csúcsokat a 48 kg-os serdülők kategóriájában, nem kevesebb, mint 8 (!) rekordot felállítva. Ha nem rontja el második szakításgyakorlatát a 48 kilón – amelyet aztán harmadikra persze korrigált - kilencnél állt volna meg a csúcsszámláló. Ám így is elégedett lehet, hiszen a korosztály legalsó súlycsoportjában immár 110 kg az összetett, illetve 48 és 62 kiló a fogásnemi legjobb eredmény.

A rekorddal kirukkolók közül emeljük ki még itt és most azt a két hölgyet, aki duplázni tudott: Kiss Panna, a kisbéri Vállalkozók SE ifistája a 63, a szegediek juniorja, Varga Mira pedig a 69 kilósoknál diadalmaskodott két új fogásnemi országos csúccsal tetézve bajnoki címét.

A fiúknál is akadt Lóránt Jázmint „másoló”: jelesül a már említett

Tamtom Péter, aki a 94 kilogrammos juniorkategóriában írta át alaposan a „leglistát”, ugyancsak nyolc korosztályos országos rekorddal örvendeztetve meg a sikeréért szorítókat.

A Vállalkozók SE kiválósága csupán első fogásánál kímélte meg saját eddigi legjobbját, a 126 kilót, 125-ön kezdve a viadalt. Utána viszont 129 és 132 következett, majd három vadonatúj lökéscsúcs (161-166-170), így összetettben is három rekord: az eddigi 281 helyett 293, majd 298, végül pedig 302 kilogrammal, mely a bajnoki titulus mellett az abszolút sorrendben is első helyet ért számára.

Gulyás Milán keze csupán egyszer remegett meg: a három jó szakítást (123, 127, 130) követően, s a sikeres 153 és a 159 után a 162 kilós lökéskísérleténél. A 127 és a 130 már országos rekordot jelentett az ifjúságiak 88 kg-os súlycsoportjában, ahogyan a második fogásnemben és összetettben is módosította addigi legjobbjait, és

ha a 162-t is teljesítette volna, akkor hét magyar csúcs kerül a tulajdonába, így viszont be kellett érnie öttel

és a Tamtom mögötti második hellyel az abszolút rangsorban... Vigaszdíj gyanánt viszont Bökfi János tanítványa a junioroknál is rekorderré lépett elő a 130-cal, a 159-cel és a 289 kilóval egyaránt.

A fiúknál is akadtak még más csúcsjavítók is, de közülük a „nevesíthetők” közé már csak egy fiatalember fér be: a soroksári Molnár Botond, aki a juniorok 60 kilós kategóriájában remekelt.

Mind a hat fogása kifogástalanul sikerült, s úgy jutott el összetettben 209 kilogrammig, hogy út közben ötször javított korosztályos magyar rekordot,

szakításban 96, lökésben 113 kilogrammig jutva az idei ob-n, amelyet a Magyar Súlyemelő Szövetség szervezésében, s a házigazda FISZEJ SE zökkenőmentes rendezésében mindkét nemnél nyolc súlycsoportban bonyolítottak le a 2005. január 1. és 2012. december 31. között születettek részvételével.

(Kiemelt képünkön: Dr. Nagy Péter, a szegediek máig aktív ólomsúlyú kiválósága ezúttal MSSZ-elnöki minőségében volt jelen a debreceni junior ob-n, s gratulált személyesen is a lányok abszolút sorrendjében első Lóránt Jázminnak Forrás: FISZEJ SE)